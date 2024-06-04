«Акрон» будет играть на «Самара-Арене» домашние матчи РПЛ-2024/25: «Есть планы играть в Тольятти на своей арене. Строительство стадиона – долгая затея»
«Акрон» будет играть домашние матчи Мир РПЛ на «Самара Арене».
Об этом сообщил владелец тольяттинского клуба Павел Морозов.
По итогам сезона-2023/24 «Акрон» вышел в РПЛ, обыграв «Урал» по сумме двух стыковых матчей (2:0, 1:2).
«Да, есть договоренность с «Самара Ареной». Следующий сезон будем играть там. Дальше – посмотрим.
У нас есть планы играть в Тольятти на своей арене. Строительство стадиона – долгая затея. Этот сезон мы точно проведем в Самаре», – сказал Морозов.
Там вообще проблем нет ни с чем. Для иного регионального плебса своя судьба..
Клуб молодой, стадиона ещё нет, не душите.
Акрон, видимо, затея на пару сезонов
Дерби одного стадиона )))