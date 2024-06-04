«Акрон» будет играть домашние матчи Мир РПЛ на «Самара Арене».

Об этом сообщил владелец тольяттинского клуба Павел Морозов.

По итогам сезона-2023/24 « » вышел в , обыграв «Урал» по сумме двух стыковых матчей (2:0, 1:2).

«Да, есть договоренность с «Самара Ареной». Следующий сезон будем играть там. Дальше – посмотрим.

У нас есть планы играть в Тольятти на своей арене. Строительство стадиона – долгая затея. Этот сезон мы точно проведем в Самаре», – сказал Морозов.