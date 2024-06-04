«Акрон» будет играть на «Самара-Арене» домашние матчи РПЛ-2024/25: «Есть планы играть в Тольятти на своей арене. Строительство стадиона – долгая затея»

Теги премьер-лига Россия Самара-Арена стадионы Матч ТВ Акрон Футбол

«Акрон» будет играть домашние матчи Мир РПЛ на «Самара Арене».

Об этом сообщил владелец тольяттинского клуба Павел Морозов.

По итогам сезона-2023/24 «Акрон» вышел в РПЛ, обыграв «Урал» по сумме двух стыковых матчей (2:0, 1:2).

«Да, есть договоренность с «Самара Ареной». Следующий сезон будем играть там. Дальше – посмотрим.

У нас есть планы играть в Тольятти на своей арене. Строительство стадиона – долгая затея. Этот сезон мы точно проведем в Самаре», – сказал Морозов.

81 комментарий
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какой смысл вообще существовать клубу, если он в своем городе играть не может
+86
-16
+70
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А как клубы вообще лицензирование без собственного стадиона получают для РПЛ? Вроде ж какому то клубу отказали из-за подобного,толи стадион просто не подходил по параметрам. Смысл от таких команд вообще?
клуб не получит лицензию, если хочет играть в другом регионе, здесь вопросов нет, Акрон из Самарской области, да и в принципе не вижу проблемы, кстати, от Тольятти до Самары на машине всего 1.5 часа ехать, некоторые и в Москве на матч добираются столько из одного конца в другой
+47
-9
+38
Ответ UncleMaks
какой смысл вообще существовать клубу, если он в своем городе играть не может
ну футбол у нас точно не для болельщиков, так что все норм)
+37
-1
+36
Посещаемость будет конечно смешная.
+34
-7
+27
А как клубы вообще лицензирование без собственного стадиона получают для РПЛ? Вроде ж какому то клубу отказали из-за подобного,толи стадион просто не подходил по параметрам. Смысл от таких команд вообще?
+29
-9
+20
Ответ Алексей Тор
Посещаемость будет конечно смешная.
А так в РПЛ посещаемость, конечно, очень высокая
+17
0
+17
Ответ UncleMaks
какой смысл вообще существовать клубу, если он в своем городе играть не может
Около часа езды от Тольятти до "Самара-Арены"
+18
-3
+15
Ответ UncleMaks
какой смысл вообще существовать клубу, если он в своем городе играть не может
Но это определенно лучше, чем сначала строить стадион, а потом придумывать клуб, который окажется никому не нужен: Нижний Новгород, Саранск, Сочи.
+15
-1
+14
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
В Тольятти был стадион Торпедо, на котором еще Лада в Вышке играла. Его модернизировать никак?..
У нас оперативно, помпезно, нарядно и быстро строят в стране под названием Москва.
Там вообще проблем нет ни с чем. Для иного регионального плебса своя судьба..
+12
0
+12
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
В Тольятти был стадион Торпедо, на котором еще Лада в Вышке играла. Его модернизировать никак?..
В Воронеже на реконструкцию такого небольшого стадио "Факел" с превращением его в минимальный современный 10-тысячник с синтетикой ушло... парам парам - 3 года и 2 миллиарда.
+9
0
+9
Ответ UncleMaks
какой смысл вообще существовать клубу, если он в своем городе играть не может
Не бывает всё и сразу,клубу всего 6 лет,если с бизнесом у Морозова будет все в порядке,будет и стадион.Потерпите
+9
0
+9
Ответ UncleMaks
какой смысл вообще существовать клубу, если он в своем городе играть не может
Не тот случай. Близкая локация для тольяттинцев.
Клуб молодой, стадиона ещё нет, не душите.
+15
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+9
Ответ snolentinque
Часа езды на автомобиле. Подавляющее большинство людей приезжает на игры на общественном транспорте, сколько из них поедет в Самару на междугородних автобусах?
до самары арены и из самары час езды на общественном транспорте ну ездят же
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0
+4
Ответ раскаявшийся жиробас
клуб не получит лицензию, если хочет играть в другом регионе, здесь вопросов нет, Акрон из Самарской области, да и в принципе не вижу проблемы, кстати, от Тольятти до Самары на машине всего 1.5 часа ехать, некоторые и в Москве на матч добираются столько из одного конца в другой
Для Москвы это привычная тема. А для жителя региона дичь нелогичная
+8
-4
+4
Ответ ivashka
Около часа езды от Тольятти до "Самара-Арены"
Часа езды на автомобиле. Подавляющее большинство людей приезжает на игры на общественном транспорте, сколько из них поедет в Самару на междугородних автобусах?
+7
-3
+4
Ответ Теория черного лебедя
А так в РПЛ посещаемость, конечно, очень высокая
Нет конечно, но команды играют в своих городах.А ещё при фан айди ехать куда-то это перебор.
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-1
+4
Вполне разумно. Клуб частный, на строительство своего стадиона нужны немалые деньги, тем более от этой идеи владелец и не отказывается. Акрону нужно для начала закрепиться в РПЛ, а потом уже строить планы на будущее
+6
-3
+3
Ответ раскаявшийся жиробас
клуб не получит лицензию, если хочет играть в другом регионе, здесь вопросов нет, Акрон из Самарской области, да и в принципе не вижу проблемы, кстати, от Тольятти до Самары на машине всего 1.5 часа ехать, некоторые и в Москве на матч добираются столько из одного конца в другой
из Тольятти до Самара Арены ехать 40-50 минут) стадион находится на въезде в город. очень доступно. да и сама арена классная
+4
-1
+3
Ответ раскаявшийся жиробас
клуб не получит лицензию, если хочет играть в другом регионе, здесь вопросов нет, Акрон из Самарской области, да и в принципе не вижу проблемы, кстати, от Тольятти до Самары на машине всего 1.5 часа ехать, некоторые и в Москве на матч добираются столько из одного конца в другой
В Москве люди добираются на метро и электричках, которые ездят каждые 15 минут в худшем случае. Как там в Тольятти?
+3
0
+3
В Тольятти был стадион Торпедо, на котором еще Лада в Вышке играла. Его модернизировать никак?..
+4
-1
+3
Ответ Богдан Агафонов
Эх, а я надеялся старенький Металлург заявят на Премьер-лигу
да кто ж там будет оборудование для фан-айди ставить за свой счет? а тут - халява
+2
0
+2
Эх, а я надеялся старенький Металлург заявят на Премьер-лигу
+2
0
+2
Конечно затея долгая, когда на сезончик заглядываешь в РПЛ
+4
-2
+2
Ответ Alexander Antonov-Senior
Но это определенно лучше, чем сначала строить стадион, а потом придумывать клуб, который окажется никому не нужен: Нижний Новгород, Саранск, Сочи.
Твой ЦСКА имеет посещаемость на пару тысяч больше, чем у "никому не нужному" НН. Должно быть это грустно, да?
+2
0
+2
Ответ раскаявшийся жиробас
клуб не получит лицензию, если хочет играть в другом регионе, здесь вопросов нет, Акрон из Самарской области, да и в принципе не вижу проблемы, кстати, от Тольятти до Самары на машине всего 1.5 часа ехать, некоторые и в Москве на матч добираются столько из одного конца в другой
Из Владикавказа до Грозного ехать примерно столько же, было бы лучше внести в регламент расстояние от города, где команда не имеет стадион для рпл, нежели регионный принцип
+2
0
+2
«Строительство стадиона - долгая затея»
Акрон, видимо, затея на пару сезонов
+3
-2
+1
Получается Крылья и Акрон будут играть на одном стадионе.
Дерби одного стадиона )))
+1
0
+1
Ответ Алексей Тор
Нет конечно, но команды играют в своих городах.А ещё при фан айди ехать куда-то это перебор.
Ну давай не будем притворяться, как будто это в первый раз. Тамбов, когда вышел в РПЛ, играл сначала в Саранске, а потом в Нижнем - это гораздо дальше, чем от Тольятти до Самары. Более того, Тамбов весь сезон кормил обещаниями и РФС, и болельщиков. Они вообще сначала говорили, что реконструируют тамбовский стадион к сентябрю. А в итоге так и вылетели. Акрон команда тоже очень молодая, они хотя бы не обманывают, что уже что-то строят
+1
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+1
Акрон молодец, радуйтесь болельщики, если не играть на Самаре, то они бы не прошли лицензию, и Акрон не пустили бы в РПЛ, чиновники сейчас в ужасе, кто играет, зачем играет, уже 5 стадионов в минусе, а что будет дальше........
+1
0
+1
Ответ Богдан Агафонов
Эх, а я надеялся старенький Металлург заявят на Премьер-лигу
Тоже надеялся, но смысла наверное нет, когда фан айди уже на Самаре-Арене установлен
+1
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+1
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