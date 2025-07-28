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  • Семак о лимите: «Его не было, когда ЦСКА и «Зенит» побеждали в еврокубках, это не мешало россиянам уезжать в Европу. Батраков и Тюкавин играют, потому что они сильнее тех, кто есть»
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Семак о лимите: «Его не было, когда ЦСКА и «Зенит» побеждали в еврокубках, это не мешало россиянам уезжать в Европу. Батраков и Тюкавин играют, потому что они сильнее тех, кто есть»

Сергей Семак высказался о конкуренции российских игроков с легионерами в Мир РПЛ.

– Вы начали играть, когда практически не было легионеров. И каждый перспективный молодой футболист получал игровое время и шансы на то, чтобы выйти в большой футбол. Сейчас при наличии такого количества легионеров и бюджета клубов, вы практически, можно сказать, развиваете латиноамериканский футбол, а не питерский и российский футбол. Что можете сказать по этому поводу?

– Мы развиваем футбол российский. Тут важен уровень конкуренции для меня, как для тренера. Очень важно, чтобы играли сильнейшие, уровень конкуренции был большой.

Вы прекрасно помните те годы, в которые ЦСКА побеждал, и «Зенит» побеждал в еврокубках, и сборная хорошо выступала, никакого лимита не было. Это не мешало российским игрокам и уезжать в Европу и быть на ведущих ролях в своих клубах. Вспомните, в «Зените» какая была плеяда российских игроков, в ЦСКА плеяда российских игроков, которые были лидерами команды. Поэтому здесь вопрос исключительно конкуренции. А если иностранные игроки или те, которые приезжают, сильнее наших, то это вопрос здоровой конкуренции. Будут сильнее наши – будут наши играть.

Это профессиональный футбол, здесь нужно понять те правила, по которым все будут играть и двигаться дальше. А этим и интересен футбол – значит, должны быть сильные игроки для того, чтобы клубы были сильные. Все же просто. 

– Но у многих нет шансов…

– Подождите, но играют же, Батраков, Тюкавин играют, им никто не мешает, и они в любом клубе будут играть, потому что они сильнее тех, которые есть. Вы ищете не там, на мой взгляд, где нужно, это абсолютно неправильно. Во многих странах нет абсолютно никакого лимита, это не мешает клубам играть и двигаться дальше. И во многих самых сильных чемпионатах тоже совсем другой лимит, – сказал главный тренер «Зенита».

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Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Зенита»
лимит на легионеров
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