Яшкин посетил матч «Рубина» и «Зенита» и похвалил казанцев, отыгравшихся с 0:2: «Красавцы, бились до конца»
Дмитрий Яшкин посетил игру «Рубин» – «Зенит».
Встреча 2-го тура Мир РПЛ прошла в Казани и завершилась вничью (2:2). Хозяева сумели отыграться с 0:2, Мирлинд Даку сравнял счет на 90-й минуте.
«Ребята красавцы, бились до конца. 💪 Шикарная игра с отличной атмосферой», – написал в своем телеграм-канале нападающий «Ак Барса», прикрепив фото со стадиона.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Яшкина
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