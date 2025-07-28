Яшкин посетил матч «Рубина» и «Зенита» и похвалил казанцев, отыгравшихся с 0:2: «Красавцы, бились до конца»

Дмитрий Яшкин посетил игру «Рубин» – «Зенит».

Встреча 2-го тура Мир РПЛ прошла в Казани и завершилась вничью (2:2). Хозяева сумели отыграться с 0:2, Мирлинд Даку сравнял счет на 90-й минуте.

«Ребята красавцы, бились до конца. 💪 Шикарная игра с отличной атмосферой», – написал в своем телеграм-канале нападающий «Ак Барса», прикрепив фото со стадиона.