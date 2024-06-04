Мбаппе о конфликте с «ПСЖ»: «Мне сказали, что я не буду играть. Энрике и Кампуш спасли меня, без них я бы больше не вышел на поле»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Луис Энрике Луиш Кампуш Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе рассказал, как «ПСЖ» пригрозил ему в этом сезоне.

«Мне дали понять [что я не буду играть за «ПСЖ»], мне сказали это в лицо, со мной говорили жестко. Луис Энрике и Луиш Кампуш спасли меня, без них я бы больше не вышел на поле, вот почему я всегда был признателен тренеру и спортивному директору.

Я, как человек, который лучше всего анализирует мою работу, считаю, что в этом сезоне я играл ниже своих стандартов. Но сам факт того, что я играл, был поводом для гордости. Но я уверен, что в следующем сезоне я не буду доволен таким выступлением», – сказал новичок «Реала». 

Напомним, из-за отказа Мбаппе от активации опции продления контракта на год «ПСЖ» исключил его из состава на предсезонный тур прошлым летом. Позднее стороны уладили конфликт, Килиан вернулся в состав.

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34 комментария
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Шейхи - позор футбола, как и Зенит.
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Это наезд на шейхов. Прекрасно
+36
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Мбаппе освобожденный🥲
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Ответ m1ber9
Шейхи - позор футбола, как и Зенит.
модеры бегают по комментариям, везде трут про Зенит, правда глаза режет.
+25
-7
+18
Ответ itemme
Причём тут вообще игровая практика перед Евро? Это аргумент для шейхов?
аргумент для шейхов слово президента страны где зарегистрировано их предприятие
+15
0
+15
Уверен, что все уладил Макрон в этой ситуации. Навряд ли катарский шейх пошел бы на поводу у тренера и спортдира. Он скорее бы уволил всех. А вот Макрон вполне мог добазариться до шейха, что черепахе нужна игровая практика перед евро
+13
-1
+12
Ответ m1ber9
Шейхи - позор футбола, как и Зенит.
позор российского футбола
+12
-5
+7
12 лет рабства
+5
0
+5
Ответ m1ber9
Шейхи - позор футбола, как и Зенит.
очко горит? свинина?
+11
-7
+4
Ответ m1ber9
Шейхи - позор футбола, как и Зенит.
Зенит впердив
+6
-2
+4
Ответ ValmontZ
модеры бегают по комментариям, везде трут про Зенит, правда глаза режет.
В чем правда? Почему Зенит позор?
+7
-3
+4
Имена, имена дай! Кто его гнобить пытался в ПСЖ.
+3
0
+3
Ответ m1ber9
Шейхи - позор футбола, как и Зенит.
О, очередной закомплексованный, на этот раз сливочный из задрыщенска))
+6
-3
+3
Ну теперь "Реал" обязан брать все трофеи, оформлять шестёрку (сексрупл или как там его), а Мбаппе быть единоличным лидером и получать ЗМ в 2025-м. Тогда по-настоящему взойдёт на вершину футбольного мира, хотя ему пророчили это ещё лет 5 назад.
+2
0
+2
Что обьединяет Кругового и Мбаппе?
+2
0
+2
Ответ Andrei Panteleev
очко горит? свинина?
Лол недалекого ума человек, сразу думает, что я болельщик Спартака хахаха
+1
0
+1
Лучше бы отправили в дубль.
+1
0
+1
Аль-Хелайфи: "Извинись"
+2
-1
+1
Ответ San9
О, очередной закомплексованный, на этот раз сливочный из задрыщенска))
Деревенский парень, у тебя хоть загран паспорт есть?
0
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Ответ билет и хотдог
позор российского футбола
ок, шейхи - позор российского футбола, как и Зенит
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Ответ Северный болельщик
Что обьединяет Кругового и Мбаппе?
заговоры против них?
0
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Ответ Дмитрий Якушевич
Уверен, что все уладил Макрон в этой ситуации. Навряд ли катарский шейх пошел бы на поводу у тренера и спортдира. Он скорее бы уволил всех. А вот Макрон вполне мог добазариться до шейха, что черепахе нужна игровая практика перед евро
Вроде Лукашенко лично
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Плохая обезьянка, есть получше. Педали в цирке крутят. Людей любят.
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Кто Мбаппе жалеет, наверно, забыли факты, а они таковы.
Тухеля уволили сразу после того, как тренер вывел команду в финал ЛЧ. Больше всего топил за его увольнение Кильян, кандидатуру Почеттино одобрял тоже он. Итог - они проиграли Лигу 1, потерял 1.5 сезона.
Далее все забыли, как разогнали звезд, включая Неймара, да, кстати, Тухель предпочитал его Мбаппе, начав строить команду вокруг него. И тут он разворачивается и уходит. Бесплатно.
Это как жена, которая выдоила и выжала все соки а потом такая ой, я всю жизнь мечтала выйти замуж за Васю из соседнего подъезда. Давай, до свидания. Только Вася пока не хочет себе меня позволить, я у тебя пока поживу, ок? Продолжай дарить подарки, возить на отдых и заносить мне хвосты. И желательно ни с какими женщинами не общайся.
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Деньги рабство - всё это рядом.. Хоть и парадоксально..
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Типичный арабчонок, которому с детства прививалось, что он хозяин жизни и все можно купить. Позор своего рода и религии.
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Энрике спасал себя
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Нечего ворошить прошлое.
Главное в будущем !
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камень в огород УЕФА
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Так надо было уходить в 2022 году, а не продлевать контракт на конских условиях. Про шейхов можно что угодно говорить, но их можно понять, когда твой игрок продлевает контракт с самой высокой зарплатой в мире, а потом говорит, что это ошибка и он не переставал смотреть в другую сторону
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