Мбаппе о конфликте с «ПСЖ»: «Мне сказали, что я не буду играть. Энрике и Кампуш спасли меня, без них я бы больше не вышел на поле»

Килиан Мбаппе рассказал, как «ПСЖ» пригрозил ему в этом сезоне.

«Мне дали понять [что я не буду играть за «ПСЖ»], мне сказали это в лицо, со мной говорили жестко. и спасли меня, без них я бы больше не вышел на поле, вот почему я всегда был признателен тренеру и спортивному директору.

Я, как человек, который лучше всего анализирует мою работу, считаю, что в этом сезоне я играл ниже своих стандартов. Но сам факт того, что я играл, был поводом для гордости. Но я уверен, что в следующем сезоне я не буду доволен таким выступлением», – сказал новичок « ».

Напомним, из-за отказа от активации опции продления контракта на год « » исключил его из состава на предсезонный тур прошлым летом. Позднее стороны уладили конфликт, Килиан вернулся в состав.