Мбаппе о конфликте с «ПСЖ»: «Мне сказали, что я не буду играть. Энрике и Кампуш спасли меня, без них я бы больше не вышел на поле»
Килиан Мбаппе рассказал, как «ПСЖ» пригрозил ему в этом сезоне.
«Мне дали понять [что я не буду играть за «ПСЖ»], мне сказали это в лицо, со мной говорили жестко. Луис Энрике и Луиш Кампуш спасли меня, без них я бы больше не вышел на поле, вот почему я всегда был признателен тренеру и спортивному директору.
Я, как человек, который лучше всего анализирует мою работу, считаю, что в этом сезоне я играл ниже своих стандартов. Но сам факт того, что я играл, был поводом для гордости. Но я уверен, что в следующем сезоне я не буду доволен таким выступлением», – сказал новичок «Реала».
Напомним, из-за отказа Мбаппе от активации опции продления контракта на год «ПСЖ» исключил его из состава на предсезонный тур прошлым летом. Позднее стороны уладили конфликт, Килиан вернулся в состав.
Тухеля уволили сразу после того, как тренер вывел команду в финал ЛЧ. Больше всего топил за его увольнение Кильян, кандидатуру Почеттино одобрял тоже он. Итог - они проиграли Лигу 1, потерял 1.5 сезона.
Далее все забыли, как разогнали звезд, включая Неймара, да, кстати, Тухель предпочитал его Мбаппе, начав строить команду вокруг него. И тут он разворачивается и уходит. Бесплатно.
Это как жена, которая выдоила и выжала все соки а потом такая ой, я всю жизнь мечтала выйти замуж за Васю из соседнего подъезда. Давай, до свидания. Только Вася пока не хочет себе меня позволить, я у тебя пока поживу, ок? Продолжай дарить подарки, возить на отдых и заносить мне хвосты. И желательно ни с какими женщинами не общайся.
Главное в будущем !