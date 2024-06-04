ЦСКА объявил о трансфере Кругового. Защитник вчера покинул «Зенит»
ЦСКА объявил о переходе Данила Кругового.
Сегодня вступило в силу соглашение защитника с московским клубом, рассчитанное до конца сезона-2027/28 с возможностью продления на год.
Круговой перешел в ЦСКА на правах свободного агента.
С лета 2020 года он выступал за «Зенит». В составе сине-бело-голубых защитник провел 105 матчей, отметившись 2 голами и 9 ассистами. «Зенит» вчера объявил об уходе Кругового.
И их сильные стороны в атаке куда важнее, чем оборонительный
Будет интересно посмотреть, как Николич будет выходить из этой ситуации
Забавно выходит