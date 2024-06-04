ЦСКА объявил о трансфере Кругового. Защитник вчера покинул «Зенит»

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ЦСКА объявил о переходе Данила Кругового.

Сегодня вступило в силу соглашение защитника с московским клубом, рассчитанное до конца сезона-2027/28 с возможностью продления на год.

Круговой перешел в ЦСКА на правах свободного агента.

С лета 2020 года он выступал за «Зенит». В составе сине-бело-голубых защитник провел 105 матчей, отметившись 2 голами и 9 ассистами. «Зенит» вчера объявил об уходе Кругового.

37 комментариев
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Берём ещё парня из третьего дивизиона Сенегала, пару алжирцев и можно с Зенитом бороться
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А где фото с Бабаевым? Пока не увижу, не поверю
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В любом случае, это повышение в классе. Всё-таки, переезд из провинции в Москву.
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Ответ Камбоджа Иванов
Удачи выбравшему "футбол" (на самом деле, накинутые армейцами +0.2 млн.евро в год) посидеть под Келлвеном, Мойзесом и Гаийчем. Это же не под Сантосом за 1,4 миллиона сидеть, а за 1,6 миллионов под упомянутой троицей.
Не смущает, что Круговой сказал, что ушёл на меньшую зарплату?)
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Ответ Islam Gasanov
Прикол в том что его брали под схему Федотова как латераля, а теперь Николич будет думать что с ним делать)
за спиной быстренько с Динамо подпишется, если не пойдёт
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Прикол в том что его брали под схему Федотова как латераля, а теперь Николич будет думать что с ним делать)
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Ответ Рома Политов
Мойзес и Круговой огромную часть матчей в карьере отыграли лз при 4 защитниках
Но оба не умеют защищаться при этом
И их сильные стороны в атаке куда важнее, чем оборонительный
Будет интересно посмотреть, как Николич будет выходить из этой ситуации
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Ответ Viacheslav Khalzov
Красавчик. И только так надо оформлять переходы из Зенита.
Написал представитель клуба из которого бежали все куда глаза глядят.)
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Красавчик. И только так надо оформлять переходы из Зенита.
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Пришёл чтобы играть в итоге будет сидеть на лавке потому что Мойзес сильнее на его позиции)
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Ну, не знаю, от одного слова "зенитовец" как-то некомильфо... Будем посмотреть!
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Скажите будущему тренеру, чтобы ставил его в основу вместо Мозеса всегда.
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Ответ xQcoW
Надоело ему выигрывать купленные трофеи
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Ответ xQcoW
Надоело ему выигрывать купленные трофеи
Интересно, что Петтай сейчас подумал бы на этот комментарий. Ну или Василий Уткин, который топтал ЦСКА за их договорняк.
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У Николича большой выбор людей на левый фланг, которые вообще не умеют играть в 4 защитника
Забавно выходит
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Ответ Viacheslav Khalzov
Ты о чем, мань? Что-то путаешь вестимо.
Напомни мне из какого клуба наперегонки побежали все когда ввели санкции?! Причём даже главный тренер) 😂
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Ответ Юрий Король
Теперь у нас в составе есть Чемпион России 2024 и обладатель Кубка России 2024!!! Растём!
Жаль, что до Суперкубка в Зените-2 не досидел. Было бы совсем круто нам 👍😂 Растём над собой 😆
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Удачи, Данил!
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