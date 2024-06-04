ЦСКА объявил о трансфере Кругового. Защитник вчера покинул «Зенит»

ЦСКА объявил о переходе Данила Кругового.

Сегодня вступило в силу соглашение защитника с московским клубом, рассчитанное до конца сезона-2027/28 с возможностью продления на год.

перешел в на правах свободного агента.

С лета 2020 года он выступал за «Зенит». В составе сине-бело-голубых защитник провел 105 матчей, отметившись 2 голами и 9 ассистами. «Зенит» вчера объявил об уходе Кругового.