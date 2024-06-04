Овечкин, патриарх Кирилл, Медведев, Шойгу, Володин и Лепс были на похоронах ученого и политика Чилингарова. Путин и Мишустин прислали траурные венки

Теги происшествия Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Дмитрий Медведев Сергей Шойгу Григорий Лепс Политика патриарх Кирилл Вячеслав Володин Михаил Мишустин религия Хоккей

Александр Овечкин и патриарх Кирилл были на похоронах ученого Артура Чилингарова.

84-летний специалист был депутатом Госдумы и полярным исследователем.

Чилингаров участвовал в ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС, позже возглавлял экспедицию на Дальний Восток для изучения влияния аварии на АЭС «Фукусима-1» на флору и фауну региона.

Награжден званиями Героя СССР и Героя России, удостоен множества наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

Церемония прощания с Чилингаровым прошла во вторник. На прощание пришли Александр Овечкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, патриарх Кирилл, Сергей Шойгу, Григорий Лепс. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев возложил к могиле букет красных роз.

Траурные венки на похороны направили в том числе президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

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11 комментариев
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Смотрю Овечкина уже вовсю готовят к депутатской карьере.
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Крайне спортивная новость.
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Тëплая компания собралась. Свой свояка видит издалека.
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Почти вся шлёп-компания в сборе))
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Это импортозамещенный состав BTS тизирят так, да?
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Санька просто на 157% оказался в своей компании))
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Ответ edzkar73
Смотрю Овечкина уже вовсю готовят к депутатской карьере.
Он давно уже готов
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Ответ Сергей Орлов
Если серьёзно, то Чилингаров был выдающийся мужик, конечно.
Не выдающийся шесть созывов в Думе не просидел бы.
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Ответ selso99
Не выдающийся шесть созывов в Думе не просидел бы.
Вы хоть почитайте, чем он всю жизнь занимался и не пишите ерунду.
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Ответ Сергей Орлов
Если серьёзно, то Чилингаров был выдающийся мужик, конечно.
согласен.просто Глыба.в хорошем смысле слова
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