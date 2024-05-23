«Аталанте» вручили кубок за победу в Лиге Европы. Миранчук подержал его в руках

«Аталанта» получила награду за победу в Лиге Европы.

Команде Джан Пьеро Гасперини вручили кубок после победы над « » (3:0) в финале.

Российский полузащитник стал одним из футболистов, подержавших трофей в руках. Участия в игре он не принял, оставшись на скамейке запасных.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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