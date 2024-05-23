«Аталанте» вручили кубок за победу в Лиге Европы. Миранчук подержал его в руках

Теги Байер Аталанта серия А Италия Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Футбол

«Аталанта» получила награду за победу в Лиге Европы.

Команде Джан Пьеро Гасперини вручили кубок после победы над «Байером» (3:0) в финале.

Российский полузащитник Алексей Миранчук стал одним из футболистов, подержавших трофей в руках. Участия в игре он не принял, оставшись на скамейке запасных.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

«Аталанта» Миранчука взяла Лигу Европы! Единственные за год остановили «Байер»

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55 комментариев
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Миранчук болбой что ли, чтобы такую новость постить?
Лёха в этом сезоне полностью заслужил этот трофей, был полезен в каждом своём матче
+221
-17
+204
Спортс у вас авторы новостей просто никчемны…
+127
-5
+122
Сообщите, когда Миранчук сходит в туалет
+101
-13
+88
Ответ kaka10
Миранчук болбой что ли, чтобы такую новость постить? Лёха в этом сезоне полностью заслужил этот трофей, был полезен в каждом своём матче
Это спортс))
+48
-4
+44
Новость конечно жесть. Новостники спортса держат марку (дна)
+26
0
+26
Ответ VanyaVanya063
Спортс у вас авторы новостей просто никчемны…
Так сейчас учат. Набросы для одноклеточных, чтоб настрочили больше коментов...
+24
-1
+23
А мог бы в РПЛ гонять против Сочи или Пари
+19
-2
+17
Ответ Ноу криминалити
Сообщите, когда Миранчук сходит в туалет
И подержит член рукой, которой держал кубок за победу в Лиге Европы!
+32
-15
+17
Каждый игрок после победы держит кубок в руках) ну что за высасывание новости из пальца) что за позорная «журналистика»))
+15
0
+15
Ответ kaka10
Миранчук болбой что ли, чтобы такую новость постить? Лёха в этом сезоне полностью заслужил этот трофей, был полезен в каждом своём матче
сорян, новость видимо про брата Антоху, который под шумок празднует вместе с Аталантой
+9
0
+9
Да может хватит уже🤦🏻‍♂️
+10
-4
+6
Ответ Ебздрогыч
И подержит член рукой, которой держал кубок за победу в Лиге Европы!
Чей?
+8
-2
+6
Ответ Witch Doctor
Так сейчас учат. Набросы для одноклеточных, чтоб настрочили больше коментов...
Ты в их числе) и я😆
+6
-1
+5
Пора про Антона писать "Миранчук Миранчука"
+4
0
+4
Миранчук посмотрел на кубок и сделал движение рукой!
+5
-2
+3
Я так понимаю это нейросети учатся генерить новости? Через 10 лет только такие и будут:(
+2
0
+2
Два смешных комментатора с матчдом2 тв каждую минуту с экстазом произносили фамилию Миранчука, будто это он 3 гола забил..
+3
-1
+2
Какая-то странная новость)))
+2
0
+2
Судя по лицу пьяный уже
+3
-1
+2
Ответ Павел Гребнев
Хочется конечно почаще его на поле видеть, хоть и без кубков, чем с кубками но все 90 минут вне игры. 4 минуты в двух полуфинальных матчах и 0 в финале.
Ну вообще-то 40 минут в полуфиналах, немало для игрока ротации
+1
0
+1
Красава Лешка!!!
+2
-1
+1
Какая-то странная однобокость у российских СМИ - только один Миранчук в центре внимания, а лучший игрок серебряного призëра Лиги 1 Головин ( кстати по признанию самих французов) обойдëн вниманием наших СМИ. Вот о ком надо писать и ставить в пример.
+2
-1
+1
Можно, пожалуйста, следующую новость, что Алексей сделал после того как подержал кубок?
+1
0
+1
Ответ VanyaVanya063
Спортс у вас авторы новостей просто никчемны…
Видимо, их заставляют это делать. Интересно, что вообще происходит внутри спортса? Жду ролик на канале "Все работы хороши" о работе на Спортсе.
+1
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Ответ Мыкола
Старый дурак. Хоть на заменку бы выпустил в финале))
Рот!Ты в своей никчемной жизни выпускался только в сортир и то не вовремя.И ничего кроме стакана в руках не держал.
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Ответ Ноу криминалити
Сообщите, когда Миранчук сходит в туалет
Сходил уж поди🙈😂😂😂
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Ответ banchik1
Чей?
а какая разница? ты что гомофоб?))
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Ответ banchik1
Чей?
Как чей? Член Лукмана - героя матча
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Ответ Gleb
Как чей? Член Лукмана - героя матча
У Лукмана больше, чем у Лукаку, новостей не было ещё?
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Ответ Topwintop
Судя по лицу пьяный уже
Судя по лицу проспался уже на скамейке)
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