«Аталанте» вручили кубок за победу в Лиге Европы. Миранчук подержал его в руках
«Аталанта» получила награду за победу в Лиге Европы.
Команде Джан Пьеро Гасперини вручили кубок после победы над «Байером» (3:0) в финале.
Российский полузащитник Алексей Миранчук стал одним из футболистов, подержавших трофей в руках. Участия в игре он не принял, оставшись на скамейке запасных.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
«Аталанта» Миранчука взяла Лигу Европы! Единственные за год остановили «Байер»
Лёха в этом сезоне полностью заслужил этот трофей, был полезен в каждом своём матче