Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. УНИКС примет «Локомотив-Кубань» в решающем матче серии
Сегодня состоится последний матч 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
УНИКС в Казани примет краснодарский «Локомотив-Кубань» в решающей игре серии.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до четырех побед)
Седьмой матч
- Дата проведения
- 22 мая, 19.00, «Баскет-холл»
В серии ничья – 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Но глобально я просто за хороший баскетбол с развязкой на последних секундах. Пусть победит тот, кто лучше бросает мячик 🏀 в кольцо.