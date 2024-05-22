Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. УНИКС примет «Локомотив-Кубань» в решающем матче серии

Теги результаты УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Сегодня состоится последний матч 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

УНИКС в Казани примет краснодарский «Локомотив-Кубань» в решающей игре серии.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Седьмой матч

УНИКС – Локомотив-Кубань
Дата проведения
22 мая, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

В серии ничья – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
За Уникс! И чтобы судьи поменьше внимание своими непонятными решениями привлекали.
0
0
0
Лично мне выгодней победа Локомотива, чтобы серия для ЦСКА началась дома. ;)

Но глобально я просто за хороший баскетбол с развязкой на последних секундах. Пусть победит тот, кто лучше бросает мячик 🏀 в кольцо.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий