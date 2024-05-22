У Овечкина заблокировали счет ИП в России из-за долга в 49 093 рубля (Mash)
Бизнес Александра Овечкина в России заблокировали из-за долга в 49 тысяч рублей.
«В России Овечкин владеет международной хоккейной академией имени самого себя. А также ООО «Русская Машина», которое оптом продает продукты, и ИП с долгом в 49 093 рубля. Фирма занимается производством и продажей одежды, спорттоваров и прочей деятельностью спортивного характера.
После проверки ФНС заблокировала счет ИП Овечкина и направила решение об этом прямиком в банк», – сообщает телеграм-канал Mash.
По информации Forbes, доход 38-летнего форварда «Вашингтона» в этом году составил 17,5 миллиона долларов с учетом спонсорских контрактов.
Приостановка вполне нормальная процедура. НК РФ Статья 76. Странно... Обычно за таких лиц сдают декларации и платят взносы бухгалтерские компании.
Производство прочей одежды и аксессуаров одежды
Производство спортивных товаров
Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами
Торговля оптовая одеждой и обувью
Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья
Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды
Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Образование в области спорта и отдыха
Деятельность спортивных объектов
Деятельность спортивных клубов
Деятельность в области спорта прочая
https://youtu.be/xD8h_bHgskc?si=W4oB8QcB8Ews1h5n