У Овечкина заблокировали счет ИП в России из-за долга в 49 093 рубля (Mash)

Теги происшествия Вашингтон Александр Овечкин бизнес НХЛ деньги Хоккей

Бизнес Александра Овечкина в России заблокировали из-за долга в 49 тысяч рублей.

«В России Овечкин владеет международной хоккейной академией имени самого себя. А также ООО «Русская Машина», которое оптом продает продукты, и ИП с долгом в 49 093 рубля. Фирма занимается производством и продажей одежды, спорттоваров и прочей деятельностью спортивного характера.

После проверки ФНС заблокировала счет ИП Овечкина и направила решение об этом прямиком в банк», – сообщает телеграм-канал Mash.

По информации Forbes, доход 38-летнего форварда «Вашингтона» в этом году составил 17,5 миллиона долларов с учетом спонсорских контрактов.

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25 комментариев
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Это как закончить школу, а тебе звонят 30 лет спустя, чтобы ты книжку в библиотеку вернул
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+16
Да он поди и забыл, что у него тут есть ИП
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-5
+11
Теперь загран заберут хаха.
+14
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"Заплати налоги и спи спокойно".
+7
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Ответ Писатель Григорий Ельцов
Не в лом же ему было открывать все эти бизнеса. Жадность - это болезнь, которая не лечится деньгами.
нет, богатый человек он потому и богатый, что ему не в лом.
+9
-4
+5
Ответ Евгений Мешков
нет, богатый человек он потому и богатый, что ему не в лом.
Где увидеть специалистов по бизесу и прочих "талантливых и трудолюбивых", как не на спортс.ру в среду днём.
+7
-3
+4
Ответ Minsk Belarus
а что за ИП, чем торговал наш сашок? https://youtu.be/xD8h_bHgskc?si=W4oB8QcB8Ews1h5n
Дешевыми китайскими штанами и кофтамм с надписью Овечкин за 15.000₽ 😂 ясен пень никто это трепье покупать не стал.
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А Овечкин вообще в курсе что у него есть ИП ?
+6
-4
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А Овечкин вообще в курсе что у него есть ИП ?
Без него ИП не откроешь. Электронная подпись или личное присутствие у нотариуса.
Приостановка вполне нормальная процедура. НК РФ Статья 76. Странно... Обычно за таких лиц сдают декларации и платят взносы бухгалтерские компании.
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рога и копыта 2.0
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Это всё происки Грецкого!
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Ответ Большое сердце Неймара
Всего лишь 2 Мерседеса s класса . Санька и не такое выпрашивал
на радиоуправлении?
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Ответ Minsk Belarus
а что за ИП, чем торговал наш сашок? https://youtu.be/xD8h_bHgskc?si=W4oB8QcB8Ews1h5n
Основной: Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав
Производство прочей одежды и аксессуаров одежды
Производство спортивных товаров
Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами
Торговля оптовая одеждой и обувью
Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья
Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды
Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Образование в области спорта и отдыха
Деятельность спортивных объектов
Деятельность спортивных клубов
Деятельность в области спорта прочая
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Ответ ТимТалер
Без него ИП не откроешь. Электронная подпись или личное присутствие у нотариуса. Приостановка вполне нормальная процедура. НК РФ Статья 76. Странно... Обычно за таких лиц сдают декларации и платят взносы бухгалтерские компании.
Видимо, доверенные лица забыли продлить обслуживание) Сам он думаю, вообще слабо в курсе, что там с его ИП происходит, ну, кроме "вывески".
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а что за ИП, чем торговал наш сашок?
https://youtu.be/xD8h_bHgskc?si=W4oB8QcB8Ews1h5n
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А еще говорят у нас налоговая плохо работает и не наказывает известных россиян за неуплату.
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Всё, пошел сашок по-миру...
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Ого 😳😳😳
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