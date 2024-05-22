У Овечкина заблокировали счет ИП в России из-за долга в 49 093 рубля (Mash)

Бизнес Александра Овечкина в России заблокировали из-за долга в 49 тысяч рублей.

«В России Овечкин владеет международной хоккейной академией имени самого себя. А также ООО «Русская Машина», которое оптом продает продукты, и ИП с долгом в 49 093 рубля. Фирма занимается производством и продажей одежды, спорттоваров и прочей деятельностью спортивного характера.

После проверки ФНС заблокировала счет ИП Овечкина и направила решение об этом прямиком в банк», – сообщает телеграм-канал Mash.

По информации Forbes, доход 38-летнего форварда «Вашингтона» в этом году составил 17,5 миллиона долларов с учетом спонсорских контрактов.