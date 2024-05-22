В МИД России предупредили о рисках для граждан страны, которые собираются посетить Францию во время Олимпиады-2024

Теги Париж-2024 Политика Легкая атлетика

В МИД РФ предупредили о рисках для граждан России во время Олимпиады в Париже.

«Олимпиада будет проводиться в сложных условиях, создающих реальные риски для российских граждан, которые по разным причинам могут оказаться в этот период во Франции.

Это и стабильно высокий уровень террористической угрозы, и неблагоприятная криминогенная обстановка, и зашкаливающая русофобия.

Не говоря уже о таких практических неудобствах, как невозможность пользоваться российскими банковскими картами, ограничения на оплату товаров и услуг наличными, отсутствие прямого авиасообщения», – заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

Он рекомендовал россиянам, планирующим поездку в Париж в период Олимпиады, ознакомиться с рекомендациями на сайте консульского отдела посольства России во Франции. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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4 комментария
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Скрытая угроза🤣
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В памятке забыли добавить что рекомендации не касаются депутатов и чиновников, которые спокойно могут посетить и Францию, и ОИ.
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Бедные европейцы...
Сначала без газа мёрзли.
Теперь эта олимпиада ещё....
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- Франция меняет людей. До того как сюда приехал, я был негром (с)
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