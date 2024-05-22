«Байер» проиграл впервые в этом сезоне – 0:3 «Аталанте» в финале ЛЕ. Было 42 победы и 9 ничьих
Серия «Байера» без поражений прервалась.
Команда Хаби Алонсо была разгромлена «Аталантой» (0:3) в финале Лиги Европы.
Это первое поражение леверкузенцев с мая прошлого года. В текущем сезоне у них было 42 победы и 9 ничьих.
25 мая «Байер» встретится с «Кайзерслаутерном» в финале Кубка Германии.
А дед уже играться с Хаби Алонсо не стал, закрыл, как внука на даче
В прошлый раз я ставил год назад на то, что Боруссия не проиграет Челси на выезде. У Челси тогда была 1 победа во всех турнирах за 2 месяца. Результат матча — 2:0, победа синих
Вывод: ставки зло
Такое и у топов бывает, а вот комменты по 1 одному матчу с такими выводами я- только от мега экспертов 🤣
А в ЛЕ вполне реально могли вылететь ещё от Карабаха.
Дядя Гаспар оформил шах и мат!
Байер полгода три мяча не пропускал, и полгода минимум один забивал ⚽️
Звезды сошлись
Что такой безумный рекорд Байера подошел к концу
Но поздравляю Аталанту с заслуженной победой,они своей игрой это полностью заслужили