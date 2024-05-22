«Байер» проиграл впервые в этом сезоне – 0:3 «Аталанте» в финале ЛЕ. Было 42 победы и 9 ничьих

Теги Байер Аталанта Хаби Алонсо бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА рекорды Футбол

Серия «Байера» без поражений прервалась.

Команда Хаби Алонсо была разгромлена «Аталантой» (0:3) в финале Лиги Европы.

Это первое поражение леверкузенцев с мая прошлого года. В текущем сезоне у них было 42 победы и 9 ничьих.

25 мая «Байер» встретится с «Кайзерслаутерном» в финале Кубка Германии.

Материалы по теме

78 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ YernarShambayev
Сегодня впервые за сезон посмотрел игру Байера (со второго тайма). Вообще не понял, как эта команда выиграла чемпионат Германии, да еще и не проиграв ни одного матча. Настолько беззубо атаковали, никакого обострения, никаких неожиданных решений.
Судить весь сезон команды по одному просмотренному тайму - это признак настоящего гиганта мысли
+80
-4
+76
Ответ YernarShambayev
Сегодня впервые за сезон посмотрел игру Байера (со второго тайма). Вообще не понял, как эта команда выиграла чемпионат Германии, да еще и не проиграв ни одного матча. Настолько беззубо атаковали, никакого обострения, никаких неожиданных решений.
Я тоже впервые в сезоне посмотрел Байер. Но удовольствие получил только от игры Аталанты.
+76
-8
+68
Ответ kaka10
Это сродни дриблингу Арбелоа
Гнать физрука Алонсо взашей, именно он развалил великий непобедимый Байер
+56
-2
+54
Сегодня впервые за сезон посмотрел игру Байера (со второго тайма). Вообще не понял, как эта команда выиграла чемпионат Германии, да еще и не проиграв ни одного матча. Настолько беззубо атаковали, никакого обострения, никаких неожиданных решений.
+88
-34
+54
Рома уже могла их пройти, глупый привоз Карсдорпа, Абрахам с метра не забил, потом чудовищный автогол Манчини

А дед уже играться с Хаби Алонсо не стал, закрыл, как внука на даче
+58
-17
+41
Ответ YernarShambayev
Сегодня впервые за сезон посмотрел игру Байера (со второго тайма). Вообще не понял, как эта команда выиграла чемпионат Германии, да еще и не проиграв ни одного матча. Настолько беззубо атаковали, никакого обострения, никаких неожиданных решений.
Потому что Аталанта какой-то сумасшедший прессинг выдала, у игроков как будто по 2 сердца у каждого было
+35
-1
+34
Ответ Алексей Игоревич
Рома уже могла их пройти, глупый привоз Карсдорпа, Абрахам с метра не забил, потом чудовищный автогол Манчини А дед уже играться с Хаби Алонсо не стал, закрыл, как внука на даче
Байер оба матча доминировал над Ромой по игре так что бред не пишите
+39
-11
+28
Надеюсь и Боруссия прервет одну победную серию
+47
-21
+26
Это сродни дриблингу Арбелоа
+17
-2
+15
Парамоунт Пикчерз представляет: в главных ролях Гасперини, Лукмэн. В фильме «Конец сказки».
+14
-2
+12
Ответ Street Fighter
Вот поставил я на Байер и он проиграл 🤦🏻‍♂️ В прошлый раз я ставил год назад на то, что Боруссия не проиграет Челси на выезде. У Челси тогда была 1 победа во всех турнирах за 2 месяца. Результат матча — 2:0, победа синих Вывод: ставки зло
Поставь на Реал против Дортмунда пожалуйста 🙏
+16
-5
+11
Ответ Александр Белов
Поставь на Реал против Дортмунда пожалуйста 🙏
Переводи деньги, и я поставлю)
+8
0
+8
Ответ YernarShambayev
Сегодня впервые за сезон посмотрел игру Байера (со второго тайма). Вообще не понял, как эта команда выиграла чемпионат Германии, да еще и не проиграв ни одного матча. Настолько беззубо атаковали, никакого обострения, никаких неожиданных решений.
Это финал турнира. В финалах совсем другая игра. В финалах ЛЧ даже Ман Сити гениального (и это не сарказм) Пепа смотрелся очень тускло и неуверенно. Даже прошлогодний финал по сути Интер отыграл намного интереснее.
+9
-1
+8
ну Гасп заслужил. такую работу проделал с Богиней. за это время 2 команды собрал?? или 3 уже..
+7
0
+7
Вот поставил я на Байер и он проиграл 🤦🏻‍♂️

В прошлый раз я ставил год назад на то, что Боруссия не проиграет Челси на выезде. У Челси тогда была 1 победа во всех турнирах за 2 месяца. Результат матча — 2:0, победа синих

Вывод: ставки зло
+8
-3
+5
Ответ YernarShambayev
Сегодня впервые за сезон посмотрел игру Байера (со второго тайма). Вообще не понял, как эта команда выиграла чемпионат Германии, да еще и не проиграв ни одного матча. Настолько беззубо атаковали, никакого обострения, никаких неожиданных решений.
Будто у команд не бывает отдельных слабых матчей
Такое и у топов бывает, а вот комменты по 1 одному матчу с такими выводами я- только от мега экспертов 🤣
+7
-2
+5
Лесенка в 140 косарей слита получается)
+6
-1
+5
Ответ YernarShambayev
Сегодня впервые за сезон посмотрел игру Байера (со второго тайма). Вообще не понял, как эта команда выиграла чемпионат Германии, да еще и не проиграв ни одного матча. Настолько беззубо атаковали, никакого обострения, никаких неожиданных решений.
Это только в этом матче. в Бундеслиге все попадало, все пасы, все заносы, навесы. все летело.
+6
-2
+4
Славная была охота. Пусть в финале ЛЕ и проиграли, но пройти чемпионат без поражений - крутейшее достижение
+5
-1
+4
Ответ YernarShambayev
Сегодня впервые за сезон посмотрел игру Байера (со второго тайма). Вообще не понял, как эта команда выиграла чемпионат Германии, да еще и не проиграв ни одного матча. Настолько беззубо атаковали, никакого обострения, никаких неожиданных решений.
Провал. Весь сезон они разрывали всех, моменты были, азарт. Сегодня нет.
+3
0
+3
Похожая ситуация была в первом тайме с Вест-Хэмом в Лондоне. Но тогда Байер был после объявления чемпионства, тоже еле бегали. Может сейчас тоже после вручения салатницы перепраздновали, хз. Но Атланта была очень хороша, перебегала, закрыла , просто съела Байер. Молодцы.
+3
0
+3
Рано или поздно серии без поражений заканчиваются… но Аталанта реально была лучше и по праву заслужила этот кубок. Ждал более интересной игры, но Байер к сожалению слабо себя показал. С первым кубком Аталанта!
+2
0
+2
Ответ YernarShambayev
Сегодня впервые за сезон посмотрел игру Байера (со второго тайма). Вообще не понял, как эта команда выиграла чемпионат Германии, да еще и не проиграв ни одного матча. Настолько беззубо атаковали, никакого обострения, никаких неожиданных решений.
Потому что было много несправедливого и неоправданного фарта. Той же Боруссии они должны были сливать.

А в ЛЕ вполне реально могли вылететь ещё от Карабаха.
+8
-6
+2
Проиграть Аталанте Гасперини не зазорно, наоборот - Алонсо извлечет из этого поражения урок.
Дядя Гаспар оформил шах и мат!
+2
0
+2
Какой хороший кэфф был на Аталанту, 4.1
+2
0
+2
Ответ Иван Иванов
ну Гасп заслужил. такую работу проделал с Богиней. за это время 2 команды собрал?? или 3 уже..
4 команды прогнал
+2
0
+2
У каждой команды есть свой рассвет и есть свой закат
Байер полгода три мяча не пропускал, и полгода минимум один забивал ⚽️
Звезды сошлись
+2
0
+2
Очень жаль
Что такой безумный рекорд Байера подошел к концу
Но поздравляю Аталанту с заслуженной победой,они своей игрой это полностью заслужили
+2
0
+2
Ответ Алексей Игоревич
Рома уже могла их пройти, глупый привоз Карсдорпа, Абрахам с метра не забил, потом чудовищный автогол Манчини А дед уже играться с Хаби Алонсо не стал, закрыл, как внука на даче
Да даже чёрт с ним, с привозом в первом матче - не случись этого глупого автогола, сегодня наблюдали бы итальянский финал, и вот там вот игра была бы куда более равной. Особенно учитывая мастер-класс от Аллегри, как с этой Аталантой нужно играть.
+1
0
+1
Ну Байер все равно нереально крут) Аталанта тоже красавцы)
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий