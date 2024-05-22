«Байер» проиграл впервые в этом сезоне – 0:3 «Аталанте» в финале ЛЕ. Было 42 победы и 9 ничьих

Серия «Байера» без поражений прервалась.

Команда Хаби Алонсо была разгромлена «Аталантой» (0:3) в финале .

Это первое поражение леверкузенцев с мая прошлого года. В текущем сезоне у них было 42 победы и 9 ничьих.

25 мая « » встретится с «Кайзерслаутерном» в финале Кубка Германии.