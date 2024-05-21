ФФКР представила правила на сезон-2024/25: у одиночников ойлер без стоимости, не более трех одинаковых прыжков в произвольной

Теги ФФКР пары мужское катание женское катание Фигурное катание

ФФКР опубликовала требования к элементам фигуристов на сезон-2024/25.

Среди изменений в одиночном катании отмечается, что ойлер не будет иметь стоимости в каскаде между двумя прыжками и не учитывается в количестве разрешенных прыжков в соответствующем каскаде.

Также ойлер не может быть включен в каскад в короткой программе, но его можно выполнить один раз в произвольной.

В произвольную программу один и тот же тип прыжка, независимо от количества оборотов, может быть включен не более трех раз. При этом тройной и четверной прыжки с одним и тем же названием рассматриваются как два разных.

Отмечается, что хорошо сбалансированная произвольная должна содержать максимум три вращения: комбинацию вращений, прыжок во вращение и хореографическое вращение.

Полный текст документа можно посмотреть на сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР).

ISU планирует изменить правила: комбинации в парном катании будут состоять только из двух прыжков, у ойлера не будет стоимости

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