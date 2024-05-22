Экс-кандидат в президенты Даванков: «Не согласен со словами Винер про «сборную бомжей». Нельзя лишать спортсменов возможности поехать на Олимпиаду»

Теги Ирина Винер Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Прочие

Владислав Даванков считает, что нужно ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала российских атлетов, которые поедут на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе, «командой бомжей без флага, гимна, болельщиков». 

«Я поддерживаю тех спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры. Если человек всю жизнь работал и шел к этому, нужно дать ему эту возможность.

Моя двоюродная сестра – чемпионка по фигурному катанию среди юниоров, и я знаю, что если спортсмен всю жизнь идет к цели, то не надо мешать.

Да, сейчас есть противодействие Запада и незаслуженные санкции, но они не должны касаться спортсменов. На мой взгляд, их нельзя лишать такой возможности.

Слова Винер про «сборную бомжей»? Однозначно, я не согласен с этим. Считаю, что спортсмен достоин и заслуживает того, чтобы показывать лучший результат, потому что все знают, из какой они страны. Если есть возможность, надо участвовать», – сказал Даванков.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

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22 комментария
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Что то ты долго молчал на эту тему, Даванков.
Консультировался с кураторами из Администрации Президента ?
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Хз, я за каждого нашего спортсмена буду болеть, на олимпиаде. А Винер пусть подавится своим ядом уже!
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Определитесь уже ,где запятую ставить
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Жена Алишера Усманова Винер: "Тьфу на тебя, Владислав Даванков. Тьфу на тебя ещё раз"
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Ответ Vvild
Комментарий скрыт
а в чем там разум? я просто не услышал
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Фамилия Даванков просто так не даётся. Выборы показали
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Ответ AERN
Комментарий скрыт
Может тебе лучше?
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Ответ Ебздрогыч
То есть ему разрешили иногда говорить просто адекватные вещи, и это выглядит чем-то свежим, необычным, удивительным, прогрессивным. Дожили...
мы живём в эпоху материализации новостей от ИА Панорама
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Комментарий удален модератором
Что себе позволяет себе этот тип)
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Покажите на каких машинах ездят Даванков и Винер и я расскажу вам кто они такие
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это тот даванков , который начал нам тут в уши #####,а после выборов на след день сказал, ВВП, вы наше все!?😂😂😂
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даванков -давалка!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Что то ты долго молчал на эту тему, Даванков. Консультировался с кураторами из Администрации Президента ?
Он не думал, за него все подумали
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Ответ Мистер Блин
Комментарий удален модератором
За прекращение он, насколько помню, не выступал. Точнее, выступал, но примерно на тех же условиях, что гарант.
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Ответ 4eburan71
а в чем там разум? я просто не услышал
Человек говорит, что нельзя мешать ехать спортсмену в нейтральном статусе? Для тебя тут есть что-то неразумное?
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