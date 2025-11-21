Флик о травме Ямаля: «Пропустить два матча Испании было правильным решением. «Барса» заботится о Ламине так же, как и федерация. Это был большой шаг к восстановлению»

Ханси Флик: правильно, что Ямаль пропустил два матча сборной Испании.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о напряженной ситуации из-за травмы Ламина Ямаля .

18-летний вингер «блауграны» и сборной Испании не сыграл против Грузии (4:0) и Турции (2:2) в квалификации ЧМ-2026. В Королевской федерации футбола Испании удивились тому, что футболист без уведомления прошел процедуру для лечения дискомфорта в области паха.

«Ламин – наш игрок, и мы заботимся о нем так же, как и федерация. Решение не играть эти два матча было правильным, ведь для него это был большой шаг к тому, чтобы хорошо справиться с травмой.

Сейчас мы сосредоточены на клубе. Впереди девять матчей, которые мы хотим выиграть, и мы сосредоточены на этом. Это наша работа, и мы не будем думать о других вещах или какой-то суете. Мы играем завтра, и я счастлив.

Он очень много работал последние две недели, это все, что я могу сказать. Не могу сказать, что все позади. У него были взлеты и падения, но он хорошо справляется с этим и работает с тренерским штабом», – отметил Флик.