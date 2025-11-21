  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик о травме Ямаля: «Пропустить два матча Испании было правильным решением. «Барса» заботится о Ламине так же, как и федерация. Это был большой шаг к восстановлению»
1

Флик о травме Ямаля: «Пропустить два матча Испании было правильным решением. «Барса» заботится о Ламине так же, как и федерация. Это был большой шаг к восстановлению»

Ханси Флик: правильно, что Ямаль пропустил два матча сборной Испании.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о напряженной ситуации из-за травмы Ламина Ямаля.

18-летний вингер «блауграны» и сборной Испании не сыграл против Грузии (4:0) и Турции (2:2) в квалификации ЧМ-2026. В Королевской федерации футбола Испании удивились тому, что футболист без уведомления прошел процедуру для лечения дискомфорта в области паха.

«Ламин – наш игрок, и мы заботимся о нем так же, как и федерация. Решение не играть эти два матча было правильным, ведь для него это был большой шаг к тому, чтобы хорошо справиться с травмой.

Сейчас мы сосредоточены на клубе. Впереди девять матчей, которые мы хотим выиграть, и мы сосредоточены на этом. Это наша работа, и мы не будем думать о других вещах или какой-то суете. Мы играем завтра, и я счастлив.

Он очень много работал последние две недели, это все, что я могу сказать. Не могу сказать, что все позади. У него были взлеты и падения, но он хорошо справляется с этим и работает с тренерским штабом», – отметил Флик.

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23281 голос
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoЛа Лига
logoЛамин Ямаль
logoтравмы
logoСборная Испании по футболу
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoСборная Грузии по футболу
logoЗдоровье
logoСборная Турции по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль надеется на восстановление отношений «Барсы» и сборной Испании. Вингер «чувствует себя втянутым в конфликт, за который не несет ответственности» (As)
14 ноября, 21:20
Тренер Испании де ла Фуэнте: «Ямаль не говорил о проблемах с пахом в сентябре, а сообщил о боли в пояснице. Мне ничего не сказали, а я не читаю мысли»
13 ноября, 07:37
Глава RFEF Лусан о травме Ямаля и процедуре «Барсы» без уведомления: «Разжигать споры не будем, это непредвиденные обстоятельства. Ламин важен для клуба и сборной, об игроках надо заботиться»
11 ноября, 19:54
Де ла Фуэнте о травме Ямаля и процедуре «Барсы» без уведомления: «Это ненормально, мы удивлены. Я никогда не сталкивался с такой ситуацией»
11 ноября, 12:37
Главные новости
Умер Никита Симонян, ничья «Краснодара» и «Локо», «Реал» теряет очки, Гуменник и Садкова победили в Омске, «Арсенал» и «Милан» выиграли дерби, 954-й гол Роналду, 1+3 от Месси и другие новости
53 минуты назад
Экс-судья Фернандес о возможном фоле Беллингема перед голом Хейсена «Эльче»: «Рука находилась в естественном положении»
55 минут назад
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Экс-шеф-скаут «Зенита» Евменов стал спортивным директором «Пари НН». Удальцов остался в руководстве клуба
сегодня, 03:00
Эзе – автор 400-го хет-трика в истории АПЛ. У «Арсенала» больше всех игроков (23) с 3 голами в матче
сегодня, 02:29
Аллегри – 7-й тренер, одержавший 100+ побед с «Миланом»
сегодня, 01:59
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси разгромил «Цинциннати» в гостях, у Лео 1+3
сегодня, 00:10
Месси забил в 6-м подряд матче за «Интер Майами» и отдал три ассиста – с «Цинциннати». У аргентинца 35+20 в 32 играх сезона МЛС
сегодня, 00:01
Экс-судья Фернандес считает, что 2-й гол «Реала» нужно отменить: «Винисиус попадает в лицо вратарю голенью, разбивая ему нос. Это нарушение»
вчера, 23:06
Тренер «Эльче» Сарабия об ударе Винисиуса ногой в лицо Пеньи: «Фол был совершенно очевиден. Были факторы, повлиявшие на результат матча. Это злит»
вчера, 23:00
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Ротор» против «Челябинска»
13 минут назад
Гаврилов о голе «Спартака»: «Чем занимались футболисты ЦСКА во время подачи? Когда я играл, на угловом всегда ставили игрока около штанги»
23 минуты назад
Бителло ближе стиль Карпина: «Валерий очень хороший тренер. Гусев просил играть ниже, помогать Фомину»
40 минут назад
Титов о смерти Симоняна: «Всем казалось, что он вечный. Нашему поколению даже не снилось то, что пережил Никита Павлович»
сегодня, 03:51
Миранчук сыграет за «Динамо» в этом году: «Вот‑вот начнет тренироваться в общей группе»
сегодня, 03:36
«Интер Майами» Месси сыграет дома с «Нью-Йорк Сити» в 1/2 финала Кубка МЛС 29 или 30 ноября
сегодня, 03:21
Биджиев про 0:3 с «Динамо»: «У «Махачкалы» были ошибки, которые нельзя было допускать. Когда остались вдесятером, уже было тяжело»
сегодня, 02:44
Тренер «Ростова» Альба про 0:2: «Крылья» были просто лучше. Их план на игру сработал, они правильно оборонялись»
сегодня, 02:14
Черчесов о смерти Симоняна: «Уход Никиты Павловича — большая потеря не только для российского, но и мирового футбола»
сегодня, 01:43
Киву о 0:1 с «Миланом»: «Интер» позволил сопернику всего одну контратаку – и она оказалась фатальной. 4 поражения в 12 турах – слишком много»
вчера, 23:01