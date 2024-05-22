Рубиалес обещал Пике и Месси 30 млн евро из средств УЕФА, чтобы компенсировать потери игроков. Экс-глава RFEF просил их подарить Чеферину футболки с автографами в знак благодарности

Луис Рубиалес обещал покрыть потери игроков «Барселоны» за счет средств УЕФА.

Ранее стало известно, что был обеспокоен снижением зарплаты в «Барселоне» на фоне пандемии коронавируса. передал это тогдашнему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) , а тот, в свою очередь, предложил главе УЕФА Александеру Чеферину компенсировать потери игроков за счет средств УЕФА.

Сообщалось, что экс-глава RFEF предложил выделить половину суммы, которые ассоциации получают от УЕФА в качестве выплат за права на телетрансляции, на компенсации игрокам, чьи зарплаты были снижены.

Газета The Objective опубликовала вторую часть расследования. Утверждается, что 12 апреля Чеферин отреагировал на предложение Рубиалеса. Испанец информировал Пике о ходе переговоров, а тот передавал информацию Месси.

14 апреля все четверо приняли участие в групповом видеозвонке, который длился около часа. После него участники обменялись несколькими сообщениями – Пике поблагодарил Чеферина за готовность пойти навстречу, а сам президент УЕФА сообщил Рубиалесу, что принял его предложение к рассмотрению и даст ответ на следующей неделе. Словенец предложил снова провести переговоры через некоторое время.

Луис предложил игрокам отправить Александеру футболки с автографами в знак благодарности. Он подчеркнул, что глава УЕФА отдает предпочтение «Барселоне», а не «Реалу», что может влиять на ход обсуждений.

«Я говорю это потому, что, когда он сказал мне, что на следующей неделе собирается ответить на предложение, он дал волю своему темпераменту – хотя он очень осторожен при разговорах с вами – и начал критиковать Флорентино [ ] и вашего президента, но отметил, что ему больше не нравится « », что он предпочитает «Барселону», – сказал бывший глава испанской федерации.

Еще один разговор состоялся 21 апреля, хотя неясно, смог ли Месси принять в нем участие – он болел. Переговоры были отложены до 5 мая – Чеферин предложил Рубиалесу созвониться в этот день для обсуждения стратегического плана, который «его люди в Швейцарии» подготовили для него.

Последнее сообщение, которое оказалось в распоряжении у The Objective, датирован 15 июня 2020 года. В нем Рубиалес пишет Пике: «Жерар, мы компенсируем все ваши потери, или, по крайней мере, заберем 30 миллионов у нас, у и у AFE (Ассоциации испанских футболистов – Sports), чтобы отдать их в ваше распоряжение».