Рубиалес обещал Пике и Месси 30 млн евро из средств УЕФА, чтобы компенсировать потери игроков. Экс-глава RFEF просил их подарить Чеферину футболки с автографами в знак благодарности

Теги МЛС Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Жерар Пике Луис Рубиалес Ла Лига УЕФА Флорентино Перес Интер Майами Александер Чеферин деньги коронавирус Футбол

Луис Рубиалес обещал покрыть потери игроков «Барселоны» за счет средств УЕФА.

Ранее стало известно, что Лионель Месси был обеспокоен снижением зарплаты в «Барселоне» на фоне пандемии коронавируса. Жерар Пике передал это тогдашнему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу, а тот, в свою очередь, предложил главе УЕФА Александеру Чеферину компенсировать потери игроков за счет средств УЕФА.

Сообщалось, что экс-глава RFEF предложил выделить половину суммы, которые ассоциации получают от УЕФА в качестве выплат за права на телетрансляции, на компенсации игрокам, чьи зарплаты были снижены. 

Газета The Objective опубликовала вторую часть расследования. Утверждается, что 12 апреля Чеферин отреагировал на предложение Рубиалеса. Испанец информировал Пике о ходе переговоров, а тот передавал информацию Месси.

14 апреля все четверо приняли участие в групповом видеозвонке, который длился около часа. После него участники обменялись несколькими сообщениями – Пике поблагодарил Чеферина за готовность пойти навстречу, а сам президент УЕФА сообщил Рубиалесу, что принял его предложение к рассмотрению и даст ответ на следующей неделе. Словенец предложил снова провести переговоры через некоторое время. 

Луис предложил игрокам отправить Александеру футболки с автографами в знак благодарности. Он подчеркнул, что глава УЕФА отдает предпочтение «Барселоне», а не «Реалу», что может влиять на ход обсуждений. 

«Я говорю это потому, что, когда он сказал мне, что на следующей неделе собирается ответить на предложение, он дал волю своему темпераменту – хотя он очень осторожен при разговорах с вами – и начал критиковать Флорентино [Переса] и вашего президента, но отметил, что ему больше не нравится «Реал», что он предпочитает «Барселону», – сказал бывший глава испанской федерации. 

Еще один разговор состоялся 21 апреля, хотя неясно, смог ли Месси принять в нем участие – он болел. Переговоры были отложены до 5 мая – Чеферин предложил Рубиалесу созвониться в этот день для обсуждения стратегического плана, который «его люди в Швейцарии» подготовили для него.

Последнее сообщение, которое оказалось в распоряжении у The Objective, датирован 15 июня 2020 года. В нем Рубиалес пишет Пике: «Жерар, мы компенсируем все ваши потери, или, по крайней мере, заберем 30 миллионов у нас, у Ла Лиги и у AFE (Ассоциации испанских футболистов – Sports), чтобы отдать их в ваше распоряжение». 

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59 комментариев
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30 млн евро от УЕФА алчному аргу и его другу. Похоже пенальти на ЧМ тоже входили в сделку
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В то время, как весь мир проедал свои сбережения и тратился на лечение, две "самые бедные" футбольные звезды обеспокоенно выбивали себе компенсации. Да уж...
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Стойте стойте... Но ведь Месси любил Барсу всей душой и готов был играть бесплатно. По крайней мере местные кулес лоб об стену разбивали доказывая это
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-17
+55
Интересно, ещё остались те кто верит в то что это Барса сама отказалась от Месси, а не Месси опрокинул кризисную Барселону которая не смогла потянуть его конские запросы? 😃 Предатель, который разорил клуб, бросил в самый трудный момент. Насколько он хорош в игре в футбол, настолько же мелочный и алчный как человек.
+37
-8
+29
Ответ Этот Райола хочет денег
В то время, как весь мир проедал свои сбережения и тратился на лечение, две "самые бедные" футбольные звезды обеспокоенно выбивали себе компенсации. Да уж...
Честно говоря, позор хлеще Негрейры
+25
-4
+21
Ответ Vlad Zhadejko
Комментарий скрыт
Взаимосвязь крайне проста: в ковидный сезон он расстроился, что деняк барса не выдает в должном объеме, потому что всем тяжело, а перед отправкой в млс была тонна разговоров, что он готов остаться в барсе и играть чуть ли не даром
+18
-5
+13
Ответ Roma Khamraliev
Стойте стойте... Но ведь Месси любил Барсу всей душой и готов был играть бесплатно. По крайней мере местные кулес лоб об стену разбивали доказывая это
Любовь любовью но контракт на 555 миллионов по расписанию 😃. Все думали что игроки снижают зарплату на 70% чтобы помочь клубу, а оказывается чтобы выплатить задолженность перед Мессе 😂
+18
-5
+13
Ответ Leon Petov
30 млн евро от УЕФА алчному аргу и его другу. Похоже пенальти на ЧМ тоже входили в сделку
Рассказывайте и дальше какой бессеребренник "одержимый гном с лицом дьявола"🤢 за то, что вместо игр искал способы поиметь денег со всех, закономерно и проиграл Баварии в ЛЧ с разгромным счётом 2:8 - позорная страница в истории Барселоны🤦
+24
-11
+13
Ответ Roma Khamraliev
Стойте стойте... Но ведь Месси любил Барсу всей душой и готов был играть бесплатно. По крайней мере местные кулес лоб об стену разбивали доказывая это
Я думаю во всем этом есть какой нибудь нюанс
+16
-5
+11
Пора объявить сбор средств со всех поклонников футбола
+11
-1
+10
Шел голодный 2020 год. Хлеба не было. Масло прям на колбасу мазали
+8
0
+8
автограф за 30 млн, неплохо так
+12
-4
+8
Ответ Leon Petov
30 млн евро от УЕФА алчному аргу и его другу. Похоже пенальти на ЧМ тоже входили в сделку
Очень странный ЧМ был кстати… и думаю очень много подробностей скоро будет и оттуда)
+15
-7
+8
Негрейра, Рубиалес, поддержка Тебаса и Чеферина. Но люди думают, что тащат Реал Мадрид.
+13
-6
+7
Негрейра,Рубиалес,Эвребе
Неужели после всего этого бчк не сольют в сегунду?
+17
-11
+6
Алчный карлик... Позорище
+10
-4
+6
Вот это коррупция.
Или кто то заказал Чеферина.
+6
-3
+3
Ответ Roma Khamraliev
Стойте стойте... Но ведь Месси любил Барсу всей душой и готов был играть бесплатно. По крайней мере местные кулес лоб об стену разбивали доказывая это
Так пешеход довёл до ручки такой финансово стабильный клуб, как Барселону. Из за этого Лапорте пришлось выкинуть его несмотря на нытье глоров
+7
-4
+3
Являясь одним из самых богатых футболистов и просит компенсацию в такое время, не представляю тогда что было с остальными
+5
-3
+2
Ответ CHELSEA_2008
Интересно, ещё остались те кто верит в то что это Барса сама отказалась от Месси, а не Месси опрокинул кризисную Барселону которая не смогла потянуть его конские запросы? 😃 Предатель, который разорил клуб, бросил в самый трудный момент. Насколько он хорош в игре в футбол, настолько же мелочный и алчный как человек.
В футболе он тоже настолько же хорош, насколько его тащил Иньеста
+2
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+1
Ответ Человек1991
Во первых похоже на бредовое сочинение )) во вторых Месси за 15 лет по сути принёс Барселоне 5 миллиардов, УЕФА миллиард и пол миллиарда Федерации Испании, так что неизвестные владельцы Барселоны, УЕФА, RFEF не обеднели от всех этих выплат.
По этому Барса концы с концами еле сводит?
+3
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Другие топ игроки, хватаясь за голову- "а что, так можно было?! "
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Ригоберка на ветке минусует что ли?
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Очень интересно как это, как это выглядит все в правовом поле то? Или если не было исполнено, то и замысел не в счет?
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Мессус своей зп нормально так подоил больше чем клоунов и привел их к финансовой катастрофе) В принципе, это и раньше было очевидным, но теперь даже самые одаренные фанаты третьего каталонского не смогут это отрицать)
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Есть хоть один коррупционный скандал где месси не замешан??
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Во-первых, инфа в стиле "марсиане управляют Землей". Во-вторых, даже если кто-то что-то хотел, в чем огромные сомнения, потому что это просто буквы от непонятно кого и даже "голосовые" для Чеферина от Месси записывал не сам Месси (ну и бредятина), то реализация где? А если нет реализации, то о чем вообще разговор?
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Каждый день узнаем всё больше фактов о том, что месси играл за барсу буквально за еду, за сущие копейки. Ведь меся никогда не бросит родной клуб в беде. Самый алчный спортсмен в истории.
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Месси играл за эмблему и тарелочку супа гаспачо.И не нужно иронизировать.
Мистер "555 миллионов" залюбил "родной" клуб до кризиса и "рычажной" политики.
Очередное доказательство нутра аутиста,которого в своё время спас каталонский клуб.
Позор.
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уже как пол-часа, а рьяные местные фаны Лео ещё не ринулись в защиту? что не могут сформировать "линию защиты", хоть бы написали что утка, жёлтая пресса ну и всё такое))
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