Задолженность Овечкина в 49 093 рубля перед ФНС – техническая ошибка. Его ИП не ведет коммерческую деятельность («Матч ТВ»)

Задолженность Овечкина перед ФНС назвали технической ошибкой.

Ранее поступила информация, что один из счетов 38-летнего форварда «Вашингтона» в России был заблокирован Федеральной налоговой службой (ФНС) по причине задолженности в 49 093 рубля.

«Сам Овечкин ничего не задолжал, это техническая ошибка. ИП не ведет коммерческую деятельность, на нем висят только патенты на торговые знаки Александра.

Наш бухгалтер сейчас с этим разбирается», – сообщил «Матч ТВ» источник, близкий к хоккеисту.