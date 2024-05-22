Задолженность Овечкина в 49 093 рубля перед ФНС – техническая ошибка. Его ИП не ведет коммерческую деятельность («Матч ТВ»)
Задолженность Овечкина перед ФНС назвали технической ошибкой.
Ранее поступила информация, что один из счетов 38-летнего форварда «Вашингтона» в России был заблокирован Федеральной налоговой службой (ФНС) по причине задолженности в 49 093 рубля.
«Сам Овечкин ничего не задолжал, это техническая ошибка. ИП не ведет коммерческую деятельность, на нем висят только патенты на торговые знаки Александра.
Наш бухгалтер сейчас с этим разбирается», – сообщил «Матч ТВ» источник, близкий к хоккеисту.
Как раз сумма в 2023 году — 45 842 ₽ + пени очень близки с искомой.
НО !!!...у него УСН (упрощенная система налогообложения). Вы правы !
Для уплаты страховых взносов не имеет значения, вёл ли предприниматель деятельность и получал ли доходы. Обязанность платить привязана не к доходу, а к самому факту регистрации ИП. Отказаться от уплаты взносов нельзя. Обязанность платить сохраняется до тех пор, пока ИП не будет ликвидирован.