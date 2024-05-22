Задолженность Овечкина в 49 093 рубля перед ФНС – техническая ошибка. Его ИП не ведет коммерческую деятельность («Матч ТВ»)

Теги происшествия Вашингтон Александр Овечкин бизнес НХЛ Матч ТВ деньги Хоккей

Задолженность Овечкина перед ФНС назвали технической ошибкой.

Ранее поступила информация, что один из счетов 38-летнего форварда «Вашингтона» в России был заблокирован Федеральной налоговой службой (ФНС) по причине задолженности в 49 093 рубля.

«Сам Овечкин ничего не задолжал, это техническая ошибка. ИП не ведет коммерческую деятельность, на нем висят только патенты на торговые знаки Александра.

Наш бухгалтер сейчас с этим разбирается», – сообщил «Матч ТВ» источник, близкий к хоккеисту.

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9 комментариев
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Хреновый там бухгалтер, ИП даже не осуществляя деятельность, платит фиксированные взносы ИП за себя.
Как раз сумма в 2023 году — 45 842 ₽ + пени очень близки с искомой.
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Любое ИП даже не ведущее никакую деятельность обязано платить фиксированные взносы в ПФ. Так обязаны делать все ИП. Размер их за прошлый год 46 тыс, плюс накопились пенюшки за просрочку оплаты с начала года, вот и 49 получилось. И без разницы на патенте, 6 ил 15%, платят все ИП. Или здесь исключение получается из закона?))))
+14
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Все с малого начинается,сначала 0.5 пива,а потом алкоголик,так и тут.
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да эти скупердяи наверняка только сейчас наняли бухгалтера, ошибки нет, есть халатность
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Ответ deligy
Хреновый там бухгалтер, ИП даже не осуществляя деятельность, платит фиксированные взносы ИП за себя. Как раз сумма в 2023 году — 45 842 ₽ + пени очень близки с искомой.
Не всегда. Он может зарегистрировать ИП и выбрать режим НПД (налог на профессиональный доход). Тогда не нужно платить страховые взносы. Можно не платить за отдельные периоды (пункт 7 статья 430 НК РФ).
НО !!!...у него УСН (упрощенная система налогообложения). Вы правы !
Для уплаты страховых взносов не имеет значения, вёл ли предприниматель деятельность и получал ли доходы. Обязанность платить привязана не к доходу, а к самому факту регистрации ИП. Отказаться от уплаты взносов нельзя. Обязанность платить сохраняется до тех пор, пока ИП не будет ликвидирован.
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