Кубок Стэнли. «Рейнджерс» сыграют с «Флоридой»
«Рейнджерс» примут «Флориду» в рамках полуфинала Кубка Стэнли.
Полуфинал
- Дата проведения
- 23 мая, 03.00, «Madison Square Garden»
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Рейнджерс» примут «Флориду» в рамках полуфинала Кубка Стэнли.
Полуфинал
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Флорида топовый клуб. Хорошая команда, обученная, тактически грамотная, с прекрасным набором игроков.
Думаю, что будут играть в финале КС второй год подряд.
Барков, Ткачак, Верхаге и Райнхарт - это уже матёрые кубковые бойцы. Очень тяжело приходится соперникам в игре против этих парней.
Бобровский забетонировал ворота напрочь.
И оборона подобралась как на подбор: Монтор, Форслинг, Куликов, Экблад, Миккола...
Глубине этой команды позавидует даже Тампа в чемпионские годы.
Боттом чудовищно хорош:
Луосторинен-Стенлунд-Родригес
Ломберг-Стэнлунд-Козинс.
Про топ-6 я молчу:
Ткачак-Барков-Верхаге
Тарасенко-Беннет-Райнхарт
На подхвате Окпочо, Лоренц.
В-общем, соперникам Флориды не позавидуешь.
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vulturecrow, надеюсь, что на сей раз я выполнил условия спора)
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"Нью-Йорк Рейнджерс" - абсолютно лучшая команда регулярки, оставившая позади, в числе прочих, и "Флориду"! По набору игроков мало чем уступает даже "Эдмонтону", что уж говорить о "Флориде", у которой лучший - Барков. Надеяться на жесткость "Пантерз" точно не стоит. Зибанежад, Трочек, Панарин, Лафренье и "Король пятака" Крайдер - не сахарные. А еще "Рейнджерс" откопали где-то, похоже, лучшего полицейского лиги на много лет вперед Рэмпе, который не только в лед вобьет кого угодно, но и с шайбой обращается весьма пристойно для игроков такого, казалось бы, исчезнувшего из обихода амплуа. Кстати, центром в тройке с ним выходит на лед некто Гудроу, по которому до сих пор сохнут болельщики "Тампы" (вам ли не знать об этом). Сравнивать Шестеркина с Бобровским сегодня - прямо скажем, можно только при очень большом уважении с Сергею. Да и было бы удивительно, если б он в свои года, мог составить Игорю конкуренцию. Все вратарские показатели как по сезону, так и в плей-офф это подтверждают.
Да, Форслинга у "Рейнджерс" нет. Но Фокс, Труба, Густафссон и К’Андре-Миллер далеко не тоже самое, что Монтур, Экблад, Миккола и, прости Господи, Куликов.
Сравнивать первые два звена команд право даже неловко. У "Рейнджерс" только Рословик уступает своим визави из "Флориды", по остальным позициям, что называется в одни ворота. Или кто-то всерьез считает, что Барков круче Панарина, а Райнхарт - Крайдера? Кстати, у вас Барков и Беннет не в тех тройках прописаны. Последний играет как раз с Ткачуком и Верхэге. Кстати, и в нижних звеньях "Флориды" дважды Стенлунд указан (все-таки в одном случае Лундель, вероятно). Но в любом случае у "Флориды" в этих сочетаниях нет ни одного игрока уровня Гудроу или Хытила (есть информация, что он уже в первом матче выйдет на лед).
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В общем, сопернику "Рейнджерс" не позавидуешь)) Хотя, откровенно говоря, подобное можно намахать про любую из оставшихся команд. В полуфинале этого розыгрыша Кубка Стэнли пассажиров нет.