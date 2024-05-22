Кубок Стэнли. «Рейнджерс» сыграют с «Флоридой»

Теги результаты матчей Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

«Рейнджерс» примут «Флориду» в рамках полуфинала Кубка Стэнли.

НХЛ

Кубок Стэнли

Полуфинал

Рейнджерс – Флорида
Дата проведения
23 мая, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Панаре хет-трик, Бобу на ноль!
+9
-1
+8
За Рейнджерс 🤘🤘🤘
+4
0
+4
Ну что же, вторая попытка. Спор есть спор.

Флорида топовый клуб. Хорошая команда, обученная, тактически грамотная, с прекрасным набором игроков.
Думаю, что будут играть в финале КС второй год подряд.
Барков, Ткачак, Верхаге и Райнхарт - это уже матёрые кубковые бойцы. Очень тяжело приходится соперникам в игре против этих парней.
Бобровский забетонировал ворота напрочь.
И оборона подобралась как на подбор: Монтор, Форслинг, Куликов, Экблад, Миккола...
Глубине этой команды позавидует даже Тампа в чемпионские годы.
Боттом чудовищно хорош:
Луосторинен-Стенлунд-Родригес
Ломберг-Стэнлунд-Козинс.
Про топ-6 я молчу:
Ткачак-Барков-Верхаге
Тарасенко-Беннет-Райнхарт
На подхвате Окпочо, Лоренц.
В-общем, соперникам Флориды не позавидуешь.
___________________________________
vulturecrow, надеюсь, что на сей раз я выполнил условия спора)
+3
-1
+2
Тревожно очень. Флорида слишком жёсткая команда, я не говорю про ребят из боттома, я говорю поо ребят из топ6. Ткачак, Беннет, Верхеге, Райнхарт эти ребята могут не только забивать, но и запинать.
+2
0
+2
Ответ Рита Ктинидина
Когда уже Эдмонтон??
Ну как бы логично, что сначала восток, т.к они раньше закончили 2-й раунд
+3
-2
+1
Когда уже Эдмонтон??
+3
-3
0
Ответ Рита Ктинидина
Когда уже Эдмонтон??
Завтра
0
0
0
Ответ Барин
Ну что же, вторая попытка. Спор есть спор. Флорида топовый клуб. Хорошая команда, обученная, тактически грамотная, с прекрасным набором игроков. Думаю, что будут играть в финале КС второй год подряд. Барков, Ткачак, Верхаге и Райнхарт - это уже матёрые кубковые бойцы. Очень тяжело приходится соперникам в игре против этих парней. Бобровский забетонировал ворота напрочь. И оборона подобралась как на подбор: Монтор, Форслинг, Куликов, Экблад, Миккола... Глубине этой команды позавидует даже Тампа в чемпионские годы. Боттом чудовищно хорош: Луосторинен-Стенлунд-Родригес Ломберг-Стэнлунд-Козинс. Про топ-6 я молчу: Ткачак-Барков-Верхаге Тарасенко-Беннет-Райнхарт На подхвате Окпочо, Лоренц. В-общем, соперникам Флориды не позавидуешь. ___________________________________ vulturecrow, надеюсь, что на сей раз я выполнил условия спора)
А Рейнджерс шлак что ли?
0
0
0
Ответ Барин
Ну что же, вторая попытка. Спор есть спор. Флорида топовый клуб. Хорошая команда, обученная, тактически грамотная, с прекрасным набором игроков. Думаю, что будут играть в финале КС второй год подряд. Барков, Ткачак, Верхаге и Райнхарт - это уже матёрые кубковые бойцы. Очень тяжело приходится соперникам в игре против этих парней. Бобровский забетонировал ворота напрочь. И оборона подобралась как на подбор: Монтор, Форслинг, Куликов, Экблад, Миккола... Глубине этой команды позавидует даже Тампа в чемпионские годы. Боттом чудовищно хорош: Луосторинен-Стенлунд-Родригес Ломберг-Стэнлунд-Козинс. Про топ-6 я молчу: Ткачак-Барков-Верхаге Тарасенко-Беннет-Райнхарт На подхвате Окпочо, Лоренц. В-общем, соперникам Флориды не позавидуешь. ___________________________________ vulturecrow, надеюсь, что на сей раз я выполнил условия спора)
В вашем споре не участвую, но свои пять копеек тисну:
----------------------------------------------------------------------------------------------
"Нью-Йорк Рейнджерс" - абсолютно лучшая команда регулярки, оставившая позади, в числе прочих, и "Флориду"! По набору игроков мало чем уступает даже "Эдмонтону", что уж говорить о "Флориде", у которой лучший - Барков. Надеяться на жесткость "Пантерз" точно не стоит. Зибанежад, Трочек, Панарин, Лафренье и "Король пятака" Крайдер - не сахарные. А еще "Рейнджерс" откопали где-то, похоже, лучшего полицейского лиги на много лет вперед Рэмпе, который не только в лед вобьет кого угодно, но и с шайбой обращается весьма пристойно для игроков такого, казалось бы, исчезнувшего из обихода амплуа. Кстати, центром в тройке с ним выходит на лед некто Гудроу, по которому до сих пор сохнут болельщики "Тампы" (вам ли не знать об этом). Сравнивать Шестеркина с Бобровским сегодня - прямо скажем, можно только при очень большом уважении с Сергею. Да и было бы удивительно, если б он в свои года, мог составить Игорю конкуренцию. Все вратарские показатели как по сезону, так и в плей-офф это подтверждают.
Да, Форслинга у "Рейнджерс" нет. Но Фокс, Труба, Густафссон и К’Андре-Миллер далеко не тоже самое, что Монтур, Экблад, Миккола и, прости Господи, Куликов.
Сравнивать первые два звена команд право даже неловко. У "Рейнджерс" только Рословик уступает своим визави из "Флориды", по остальным позициям, что называется в одни ворота. Или кто-то всерьез считает, что Барков круче Панарина, а Райнхарт - Крайдера? Кстати, у вас Барков и Беннет не в тех тройках прописаны. Последний играет как раз с Ткачуком и Верхэге. Кстати, и в нижних звеньях "Флориды" дважды Стенлунд указан (все-таки в одном случае Лундель, вероятно). Но в любом случае у "Флориды" в этих сочетаниях нет ни одного игрока уровня Гудроу или Хытила (есть информация, что он уже в первом матче выйдет на лед).
------------------------------------------------------------------------------------------------
В общем, сопернику "Рейнджерс" не позавидуешь)) Хотя, откровенно говоря, подобное можно намахать про любую из оставшихся команд. В полуфинале этого розыгрыша Кубка Стэнли пассажиров нет.
0
0
0
Ответ Roo91
Тревожно очень. Флорида слишком жёсткая команда, я не говорю про ребят из боттома, я говорю поо ребят из топ6. Ткачак, Беннет, Верхеге, Райнхарт эти ребята могут не только забивать, но и запинать.
а ваш Ремпе, все что ли?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий