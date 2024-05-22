Месси был готов отказаться от компенсации от УЕФА в период пандемии, если бы союз не смог помочь всем нуждающимся игрокам. Фонд, о котором велись переговоры, не был создан (El Español)

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Жерар Пике Луис Рубиалес Ла Лига УЕФА Федерация футбола Испании Интер Майами Александер Чеферин деньги Футбол

Лионель Месси хотел, чтобы УЕФА финансово помог всем футболистам в период пандемии.

Ранее стало известно, что Лионель Месси был обеспокоен снижением зарплаты в «Барселоне» на фоне пандемии коронавируса. Жерар Пике передал это тогдашнему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу, а тот, в свою очередь, предложил главе УЕФА Александеру Чеферину компенсировать потери игроков за счет средств УЕФА.

Рубиалес обещал выделить 30 млн евро из средств УЕФА, чтобы компенсировать потери игроков, и попросил Лионеля и Жерара подарить Чеферину футболки с автографами в знак благодарности.

El Español уточняет, что речь шла о создании специального фонда на время пандемии. Источники в УЕФА и RFEF сообщили, что во время переговоров с Чеферином Месси подчеркнул, что финансовую помощь благодаря этому фонду в первую очередь должны получить самые нуждающиеся игроки. Он заявил, что предпочтет не получать компенсацию, если союзу не хватит денег, чтобы помочь всем футболистам. 

Отмечается, что создание такого фонда было бы законным. Так, в феврале 2022 года ФИФА и FIFPro договорились создать Фонд поддержки футболистов (FIFA FFP) для оказания финансовой помощи тем игрокам, чьи клубы не могут выполнять контрактные обязательства. 

Однако фонд, о котором говорили Месси, Пике, Рубиалес и Чеферин, так и не был создан. Футболисты продолжили самостоятельно договариваться с клубами об отсрочке части выплат. 

Экс-глава RFEF заявил, что слухи про намерение перенаправить денежные потоки от УЕФА – об этом сообщала газета The Objective – является невероятной» манипуляцией», но отказался давать дальнейшие комментарии.

Другие участники переговоров тоже не стали комментировать эту тему. 

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65 комментариев
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Переобуваемся
+44
-10
+34
Гелевые шу-ты уже тут как тут ахахахахахахахахахаха 🤣
+27
-9
+18
пиар служба месси заработала
и недели не прошло
+57
-40
+17
Ответ Бегемотик
пиар служба месси заработала и недели не прошло
«Вретиииииии»
(С) глорики 🍓

Ждем евро-24 и ваших комментариев после очередного вылета португесов
+26
-11
+15
Вы заметили что все нападки на Барселону и Месси это сотрясание воздуха без доказательств, все дела разваливаются моментально:) А вот по криштику что с Ювентусом и выплатами доказанный судом факт, что дело Майорги подтверждено и выдан ордер на его задержание, после этого криштик ни с Ювентусом, ни с МЮ в США не появлялся, вот и думайте сами:))
+28
-16
+12
Вообще Месси обязан подавать в суд на всех тех кто его оклеветал, чтобы отстоять своё честное имя) чтобы условный Гномович был вынужден продавать дом своих отцов..
+22
-11
+11
Ответ Иван Иванов
конечно! верим! а жить на $ с рекламных контрактов (которые превышают зп в клубе) он не мог?? и остаться в Барсе, которой он обязан вообще ВСЕМ..
Хватит нести чушь, игрок такого уровня и влияния как Месси сам не будет вникать в финансовые дела с клубом и уж тем более сам в писать о деньгах, есть юристы которые подают оф запросы:) Дело такое же как и клоунада с Негрейрой, которую даже мадридский судья признал цирком и отказался выдвигать обвинения без доказательств:)
+15
-7
+8
Ответ Саша Вжухов
Вообще Месси обязан подавать в суд на всех тех кто его оклеветал, чтобы отстоять своё честное имя) чтобы условный Гномович был вынужден продавать дом своих отцов..
Ля, с концовки проорал:)
+15
-7
+8
🤣🤣🤣 а сколько тут разговоров то было. Великий, как всегда указал место Кринжанутым
+10
-3
+7
Ответ sintenced
А пруфы будут? В предыдущем источнике (не каталонском) писали, что в наличии есть записи чатов и звонков. А тут что в качестве пруфов приводят?
А эти записи предоставили?
+10
-3
+7
Ответ Иван Иванов
конечно! верим! а жить на $ с рекламных контрактов (которые превышают зп в клубе) он не мог?? и остаться в Барсе, которой он обязан вообще ВСЕМ..
Иван Иванов знает, как лучше жить $ миллионерам, кому интересно обращайтесь.
+6
0
+6
Ответ rigobersong
Вы заметили что все нападки на Барселону и Месси это сотрясание воздуха без доказательств, все дела разваливаются моментально:) А вот по криштику что с Ювентусом и выплатами доказанный судом факт, что дело Майорги подтверждено и выдан ордер на его задержание, после этого криштик ни с Ювентусом, ни с МЮ в США не появлялся, вот и думайте сами:))
Вы заметили, что когда-то пишут про то, что нравится человеку, он верит без доказательств. А когда не нравится, говорит, что нет доказательств.
+14
-8
+6
Ответ sintenced
А пруфы будут? В предыдущем источнике (не каталонском) писали, что в наличии есть записи чатов и звонков. А тут что в качестве пруфов приводят?
А если источник напишет что у них есть аудио спора тиранозавра с бронтощавром, вы тоже поверите?)))
+5
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+5
Ответ sintenced
Я думаю ты в курсе, что публиковать личные переписки в СМИ нельзя без согласия сторон.
как удобно
+5
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+5
Ответ Эден Азаров
Ну очевидно что после выплаты для Месси этот фонд обанкротился и не смог бы больше никому помочь даже на уровне фнл
Вы что, прочитать не можете то что комментируете?
+5
0
+5
Ответ gnh6zkspng
Гелевые шу-ты уже тут как тут ахахахахахахахахахаха 🤣
Боль от ЧМ у них будет вечной.
+5
-1
+4
Ответ sintenced
А пруфы будут? В предыдущем источнике (не каталонском) писали, что в наличии есть записи чатов и звонков. А тут что в качестве пруфов приводят?
А если этот источник напишет, что у них есть пруфы чатов и звонков, вы тоже поверите? Или вы любые блабла принимаете за пруфы только когда инфа вам нравится?
+4
0
+4
Ответ sintenced
А пруфы будут? В предыдущем источнике (не каталонском) писали, что в наличии есть записи чатов и звонков. А тут что в качестве пруфов приводят?
Ну да, в интернете же ктото чтото написал о том, что ктото чтото кому то сказал!!! Разве это не доказательство?!
+4
0
+4
Ответ Tristan...
🤣🤣🤣 а сколько тут разговоров то было. Великий, как всегда указал место Кринжанутым
Самое забавное как они в новость, в которой фигурирует уефа, приплели ЧМ.
Все таки победа Лео на главном турнире в истории прибила психику его хейтеров.
Они ни о чем не могут думать, кроме ЧМ.
+4
0
+4
Как всегда на спорте комментаторы пёрнуши в лужу 😀
+8
-4
+4
Ответ Бегемотик
пиар служба месси заработала и недели не прошло
Сначала была желтуха от испанского спидинфо.
Фанаты кринжа из аль насры это скушали.
Опроверг новость серьезный эль испаньол)
Фанаты кринжа негодуют.
+6
-2
+4
Я не читал комменты к прошлой статье, а что гелевые реально думали, что Месси для себя эти 30 лямов выбивал?
+4
0
+4
Неужели кто то верил что Лео будет мараться из за 30 млн, которые пойдут даже не лично ему, а со сложной системой распределения? Он уже к тому времени был миллиардер) но секте Криша конечно брызгаться слюной не привыкать, других поводов для радости, кроме мнимых обвинений Лео, у них нет
+9
-5
+4
Ждём извинений от болельщиков Мадрида за очередное враньё и голословные обвинения
+6
-3
+3
Месси чпекает всех хейтеров подряд даже не понимая что он с ними делает)
+10
-7
+3
Ответ sintenced
Но этот источник не написал этого. Они говорят, что им это сказали дружбаны Рубиалеса и Чеферина.
А те "пруфы" были кому-то предоставлены, или вы готовы поверить им на слово, что они существуют?
+3
0
+3
Ответ sintenced
Ну такое, кстати, можно публиковать без каких-либо согласований.
Какое то спидинфо рассказало что у него есть какие то аудиозаписи и хомяки это скушали?)
+3
0
+3
Ответ Leon Petov
Что это, если не очередной ЗМ?
ты переобулся?
+3
-1
+2
Ответ benjamin92
Ждём извинений от болельщиков Мадрида за очередное враньё и голословные обвинения
Можно без извинений.
Просто заставить их пересмотреть финал ЧМ 2022, вплоть до награждения.
Это для них пытка.
+2
0
+2
Ответ sintenced
А пруфы будут? В предыдущем источнике (не каталонском) писали, что в наличии есть записи чатов и звонков. А тут что в качестве пруфов приводят?
Ахахах, а в предыдущей новости ты пруфы просил или новость просто не нравится и нужны пруфы?
+2
0
+2
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