«Челси» ищет тренера, готового противостоять Гвардиоле и Артете и предпочитающего владение мячом. «Синие» хотят пообщаться с Мареской из «Лестера»

Руководство «Челси» хочет бороться с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

Как сообщает Sky Sports, на пост главного тренера «синих» ищут человека, который будет готов противостоять и Микелю Артете.

Преемник Маурисио Почеттино должен будет вписываться в клубную структуру, ставить основанный на владении мячом футбол, быть готовым к сотрудничеству, комфортно чувствовать себя в центре внимания прессы.

Утверждается, что менеджеры «Челси» хотят пообщаться с работающим в « » . Также одними из ведущих кандидатов называются (« »), Томас Франк («Брентфорд») и Себастиан Хенесс («Штутгарт»).

«Челси» уволил Почеттино – хотя он решил задачу на сезон. Как так? Почему?