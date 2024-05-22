«Челси» ищет тренера, готового противостоять Гвардиоле и Артете и предпочитающего владение мячом. «Синие» хотят пообщаться с Мареской из «Лестера»

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Руководство «Челси» хочет бороться с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

Как сообщает Sky Sports, на пост главного тренера «синих» ищут человека, который будет готов противостоять Пепу Гвардиоле и Микелю Артете.

Преемник Маурисио Почеттино должен будет вписываться в клубную структуру, ставить основанный на владении мячом футбол, быть готовым к сотрудничеству, комфортно чувствовать себя в центре внимания прессы.

Утверждается, что менеджеры «Челси» хотят пообщаться с работающим в «Лестере» Энцо Мареской. Также одними из ведущих кандидатов называются Киран МаккеннаИпсвич»), Томас Франк («Брентфорд») и Себастиан Хенесс («Штутгарт»).

«Челси» уволил Почеттино – хотя он решил задачу на сезон. Как так? Почему?

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47 комментариев
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Мурад Олегович М. готов противостоять Гвардиоле и Артете и предпочитает владение мячом
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+38
Эрик мать его Тен Хаг
+36
-3
+33
Подходит только Мостовой
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МЮ уже восемь лет ищет тренера, чтобы Гвардиоле противостоять и не только, чёт никак. Учитывая, что у нынешнего Челси проблематика схожая по структуре, бездарному управлению и менеджменту - не найдут.
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+7
Какой же бестолковый менеджмент у Челси. Очередного Поттера хотят
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Это все равно что развестись с Моникой Белуччи, в надежде найти кого-то погорячее из той же возрастной категории.
Это как продать Калину и найти что-нибудь равное по классу и дешевле.
Как отказать Саше Грей и связаться с первой встречной в Паттайе.
Всё трэш, если не Пеп, Клопп, Тухель, Нагельсман, Зидан, т.е. сказочные варианты.
Ну не Артета же в самом деле.
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Ну какой Мареска? Они бы ещё кандидатуру Должуна рассмотрели. 🤭
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Калошина берите, освободился гений на днях
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Какой поверхностный подход при поиске тренера. Осталось только в HH дать объявление
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Такими темпами через несколько тренерами апл будут только воспитании Пепа
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мда уж варианты. прям готовы конкурировать с Пепом. пзд
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Ответ prosto cosmos
Подходит только Мостовой
Как раз владеет чеканкой преимущественно в соцсетях, а значит открыт для журналистов!
Комфортно чувствует себя в центре внимания Спортса.
Подходит под все условия!
+2
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Там Клопп освободился, пускай попробуют )
+1
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С такими самодурами в руководстве, ни один уважающий себя тренер туда не пойдет
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Антони Корте получает)
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0
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Ташуев. Не зря месяц уже только его и читаем. Информационная подготовка.
+1
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Ответ kaka10
Мурад Олегович М. готов противостоять Гвардиоле и Артете и предпочитает владение мячом
Прям вместе с Галицким ген диром пускай приглашают ))
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Тут нужен почетный гегемон типа Сергея Богданыча, чтобы Пепа попробовать размотать
+1
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то есть они хотят тренера, который будет конкурировать с артетой, но сам бы артета попади он в этот челси в начале карьеры не проработал бы больше года. как они собираются вообще угадать? они ведь даже если угадают, то не поймут этого и уволят не дав время
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Ответ kaka10
Эрик мать его Тен Хаг
Занят, тащит Мюмю к титулу Чемпионшипа.
+3
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Абаскаль готов принять вызов
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Вот будет хохма, если Челси в итоге Хави возглавит. Представляю, как будет гореть у некоторых.
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Абаскаль готов взяться за это дело.
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Мареска в будущем второй Артета. Очень умный полузащитник был и как тренер хорошо уже себя показал. Не считая времени в Парме, где первый блин комом. Хотя конечно для такого проблемного клуба как Челси нужен опытный тренер
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Ответ Гол в девятину
Такого можно получить только двумя способами 1)Назначить еще до того, как тренер попал в заголовки газет и стал модным 2) Если кто-то из своих, например Эшли Коул повторит то, что сделал Алонсо Второго варианта пока нет даже на горизонте.Мареска и Маккена умеют тренировать, а как покажут себя в популярном клубе, так этого никто не узнает, пока они не попробуют.Никто же не думал, что Поттер настолько поплывет.
Руководству Челси явно вскружил голову успех Хаби Алонсо и Байера, поэтому они искренне верят, что любой ноунейм из Шипа на основе какой-то статистической модели прогнозов сможет стать топ тренером. Только шанс такого где-то 20 %, а остальные 80 % - полного провала. Единственное удивляет, что их ничему не научил пример Поттера, которого игроки вообще не воспринимали всерьёз.
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Берите Энрике.
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тут один парень из Спартака освободился.
как жахнет "багажом тренеришки" и возьмет ЛЧ!
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Ну с Пепом и Артетой соревноваться может только царь Виго.
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Ответ марат И
Такими темпами через несколько тренерами апл будут только воспитании Пепа
Скорее позеры-косплееры.
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Ответ Eugn_eugn
Какой же бестолковый менеджмент у Челси. Очередного Поттера хотят
Мареска бывший помощник Пепа, прямо как и Артета.
Так что тут чуть другая ситуация, скорее попытка подписать своего Артету, у которого сохранились конспекты Пепа.
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