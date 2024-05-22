«Челси» ищет тренера, готового противостоять Гвардиоле и Артете и предпочитающего владение мячом. «Синие» хотят пообщаться с Мареской из «Лестера»
Руководство «Челси» хочет бороться с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».
Как сообщает Sky Sports, на пост главного тренера «синих» ищут человека, который будет готов противостоять Пепу Гвардиоле и Микелю Артете.
Преемник Маурисио Почеттино должен будет вписываться в клубную структуру, ставить основанный на владении мячом футбол, быть готовым к сотрудничеству, комфортно чувствовать себя в центре внимания прессы.
Утверждается, что менеджеры «Челси» хотят пообщаться с работающим в «Лестере» Энцо Мареской. Также одними из ведущих кандидатов называются Киран Маккенна («Ипсвич»), Томас Франк («Брентфорд») и Себастиан Хенесс («Штутгарт»).
«Челси» уволил Почеттино – хотя он решил задачу на сезон. Как так? Почему?
Это как продать Калину и найти что-нибудь равное по классу и дешевле.
Как отказать Саше Грей и связаться с первой встречной в Паттайе.
Всё трэш, если не Пеп, Клопп, Тухель, Нагельсман, Зидан, т.е. сказочные варианты.
Ну не Артета же в самом деле.
Комфортно чувствует себя в центре внимания Спортса.
Подходит под все условия!
как жахнет "багажом тренеришки" и возьмет ЛЧ!
Так что тут чуть другая ситуация, скорее попытка подписать своего Артету, у которого сохранились конспекты Пепа.