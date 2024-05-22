Дастин Порье: «Я вырублю Махачева. Рефери придется оттаскивать меня от него»

Дастин Порье дал прогноз на бой против Ислама Махачева.

Титульный поединок состоится в ночь на 2 июня и возглавит турнир UFC 302, который пройдет в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

«Я вырублю . Рефери придется оттаскивать меня от него. Возможно, это мой последний шанс завоевать пояс. Да, я уже возвращался в титульную гонку после поражений, но хочу ли я проходить через это снова?

Я давно нахожусь в этом спорте – всегда выкладывался на максимум, чтобы быть сильнейшим бойцом дивизиона. Моя цель – стать чемпионом. Это единственное, что мне осталось сделать. Хочу завершить историю», – сказал легковес UFC Дастин Порье.

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Махачев проведет защиту против Порье. Подготовка к переходу в полусредний вес?