Дастин Порье: «Я вырублю Махачева. Рефери придется оттаскивать меня от него»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье дал прогноз на бой против Ислама Махачева.

Титульный поединок состоится в ночь на 2 июня и возглавит турнир UFC 302, который пройдет в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

«Я вырублю Махачева. Рефери придется оттаскивать меня от него. Возможно, это мой последний шанс завоевать пояс. Да, я уже возвращался в титульную гонку после поражений, но хочу ли я проходить через это снова?

Я давно нахожусь в этом спорте – всегда выкладывался на максимум, чтобы быть сильнейшим бойцом дивизиона. Моя цель – стать чемпионом. Это единственное, что мне осталось сделать. Хочу завершить историю», – сказал легковес UFC Дастин Порье.

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2 комментария
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Думаю, многое будет зависеть от того, насколько легко дастся весосгонка. Причём обоим, ибо оба они уже довольно возрастные бойцы и оба весят в октагоне и тем более во время вне подготовки к боям довольно прилично. Им давно пора в полусредний на самом деле.
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Забыл сказать, что скорее уснёшь, чем постучишь 🥱
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