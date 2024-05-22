💣 «ПСЖ» и «Краснодар» приближаются к трансферу Сафонова за 20 млн евро («Чемпионат»)
Матвей Сафонов близок к переходу в «ПСЖ».
Ранее стало известно, что парижский клуб связался с «Краснодаром» по поводу возможного перехода 25-летнего вратаря.
По информации «Чемпионата», стороны начали переговоры несколько недель назад и за последние дни приблизились к оформлению сделки, но еще не согласовали ее.
Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Мир РПЛ голкипер сборной России провел 29 матчей и пропустил 25 голов. Его контракт с «быками» рассчитан до 2029 года.
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Ну и Сафонова ехать. В РПЛ ещё минимум лет 5 не будет еврокубков, да и зарплата посолиднее в ПСЖ будет, наверное. В таком клубе и на банке можно посидеть.