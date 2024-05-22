💣 «ПСЖ» и «Краснодар» приближаются к трансферу Сафонова за 20 млн евро («Чемпионат»)

Матвей Сафонов близок к переходу в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что парижский клуб связался с « » по поводу возможного перехода 25-летнего вратаря.

По информации «Чемпионата», стороны начали переговоры несколько недель назад и за последние дни приблизились к оформлению сделки, но еще не согласовали ее.

Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Мир голкипер сборной России провел 29 матчей и пропустил 25 голов. Его контракт с «быками» рассчитан до 2029 года.