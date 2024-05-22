💣 «ПСЖ» и «Краснодар» приближаются к трансферу Сафонова за 20 млн евро («Чемпионат»)

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Чемпионат.com Футбол

Матвей Сафонов близок к переходу в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что парижский клуб связался с «Краснодаром» по поводу возможного перехода 25-летнего вратаря.

По информации «Чемпионата», стороны начали переговоры несколько недель назад и за последние дни приблизились к оформлению сделки, но еще не согласовали ее. 

Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро. 

В текущем сезоне Мир РПЛ голкипер сборной России провел 29 матчей и пропустил 25 голов. Его контракт с «быками» рассчитан до 2029 года. 

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146 комментариев
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Головина пусть тоже берут, будет базовый клуб сборной России
+207
-4
+203
чево
+151
-2
+149
Ответ Max Zhomkov
Они его привозы то видели?!
Они видели привозы Доннаруму , поэтому не сильно впечатляются привозами Матвея
+92
-4
+88
Boom💥
+36
-1
+35
Ответ Миша Асеев
Будем надеяться, нужен новый вызов!)
Лавка в Лиге 1 – такой себе вызов...
+40
-5
+35
Ответ Владислав Плышевский
Головина пусть тоже берут, будет базовый клуб сборной России
И Далера
+34
-2
+32
ПСЖ Сафонова
+35
-3
+32
Ответ ML26
чево
там позиции Энрике под вопросом
Аль Хелаифи ведёт переговоры с неким Мурадом М.
+22
0
+22
вытеснит носатое дерево из основы
+30
-9
+21
Ответ Владислав Плышевский
Головина пусть тоже берут, будет базовый клуб сборной России
Системный вы хотели сказать 😁
+22
-2
+20
новости из футбольного симулятора
+23
-3
+20
Они его привозы то видели?!
+22
-7
+15
Ответ BenWade
Boom💥
Ща Доннарумма, после того, как на французском Спортсе прочитал это новость, судорожно полез гуглить, кто же такой этот Сафонов, который вытеснит его из основы?
+12
0
+12
Будем надеяться, нужен новый вызов!)
+12
-3
+9
Ответ Владислав Плышевский
Головина пусть тоже берут, будет базовый клуб сборной России
Чтобы лишить нас "ПСЖ Сафонова против Монако Головина"? Ну уж нет
+8
0
+8
Слабо верится, но всё может быть ...
+9
-1
+8
На самом деле это очень хороший вариант, все в руках Сафонова, Доннарума это не такая глыба как Буфон, Нойер, Куртуа или Касильяс. Донаруму и подвинуть можно он сам шансы дает и часто ошибается, если Мотя ухватится и терпеливо будет ждать шансы, может получиться
+12
-5
+7
Ответ Mellv
у тебя краснодар на аве же
Ну и? Может мне и Мусаева теперь не хейтить?
+7
0
+7
Если новость и сумма - не выдумка, то надо продавать 100%.
Ну и Сафонова ехать. В РПЛ ещё минимум лет 5 не будет еврокубков, да и зарплата посолиднее в ПСЖ будет, наверное. В таком клубе и на банке можно посидеть.
+7
-1
+6
Ответ Ллб
Они видели привозы Доннаруму , поэтому не сильно впечатляются привозами Матвея
Хороший ответ))
+6
0
+6
Ответ Андрей Балабаев
И Далера
И Рыболовлева менеджером. Шейхи могут же)
+5
0
+5
Ответ Namaste_88
Системный вы хотели сказать 😁
Стас,ты?
+5
0
+5
А Сафонов таки не зря выбрал образ мушкетёра 😁
+6
-1
+5
Привозы Доннарумы 🤝 гениальные пасы Сафонова по аутам
+7
-3
+4
Ответ ML26
чево
У новостников бывают такие дни, когда по инфо поводам тухляк и чтобы разогнать трафик нужно вкинуть какую-нибудь дичь.
+8
-4
+4
Ответ TinTin
На самом деле это очень хороший вариант, все в руках Сафонова, Доннарума это не такая глыба как Буфон, Нойер, Куртуа или Касильяс. Донаруму и подвинуть можно он сам шансы дает и часто ошибается, если Мотя ухватится и терпеливо будет ждать шансы, может получиться
Да, да. Про Лунёва так же говорили. Мол, что он конкуренцию у какого-то финна не выиграет? А потом 2 сезона на лавке и переход в чемпионат Азербайджана.
+6
-2
+4
Ответ Dahl
Лавка в Лиге 1 – такой себе вызов...
Мир хоть посмотрит😁
+4
0
+4
Господи, вы там всей редакцией бухаете что ли? Минимум половина вратарей всех команд топ-5 сильнее Сафонова. У Лечче, Вероны и Эмполи вратари сильнее. А за 20-ку можно у Валенсии купить грузинского вратаря который на 2 головы выше Сафонова.
+6
-3
+3
😂😂😂
+3
0
+3
Ответ r3tr0!
И Рыболовлева менеджером. Шейхи могут же)
Червиченко президентом
+4
-1
+3
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