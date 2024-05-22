Более 20 млн человек посмотрели бой Усика и Фьюри нелегально. Организаторы недосчитались £95 млн
Более 20 млн человек нелегально посмотрели бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.
Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование компании Yield Sec. При этом отмечается, что реальная цифра может быть выше – при анализе компания исходила из того, что каждую трансляцию смотрел один зритель.
45% от общего числа пиратских трансляций пришлись на Европу. 25% – на Северную Америку, а еще 16% – на Азию. Предполагается, что организаторы поединка недосчитались £95 млн.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе состоялся в ночь на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Усик победил раздельным решением судей.
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Ну не тянут их шоу на нормальное ППВ
Бои были в андеркате неплохие, отдаю должное, ну и главный бой естественно.
Но атмосфера унылее некуда, как на корпорате в бане. Вокруг потных приглашенных звезд куча стремных мужиков в полотенцах
Даже косплеер Едгара Давидса на микрофоне перед главным боем ситуацию не вырулил.
Пиратки давно стали частью бизнес-модели. Их зрители люди не заплатили за просмотр, но также посмотрели рекламу, создали движ в соцсетях и участвуют в обсуждении, поднимают охваты и коммерческую отдачу от следующих трансляций. В итоге организаторы на пиратах могут заработать больше, чем потерять.