Более 20 млн человек посмотрели бой Усика и Фьюри нелегально. Организаторы недосчитались £95 млн

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Более 20 млн человек нелегально посмотрели бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование компании Yield Sec. При этом отмечается, что реальная цифра может быть выше – при анализе компания исходила из того, что каждую трансляцию смотрел один зритель.

45% от общего числа пиратских трансляций пришлись на Европу. 25% – на Северную Америку, а еще 16% – на Азию. Предполагается, что организаторы поединка недосчитались £95 млн.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе состоялся в ночь на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Усик победил раздельным решением судей.

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17 комментариев
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Серверам пришлось потеть не меньше боксеров
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Чем дороже платная трансляция - тем больше нелегальных просмотров.
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как будто бы будь у этих людей выбор смотреть заплатив или вообще не смотреть, они бы выбрали первое 😒
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да большинство тех кто посмотрел бесплатно, за деньги не стали бы смотреть вообще. как они убытки то посчитали?
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Интересно, меня посчитали?
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Я украл бой(
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Куда закинуть бабки?
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Перекличка!
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Да минимум раза в три больше
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Я оказывается нелегал))
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мало знать себе цену, надо еще и пользоваться спросом
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20 млн +1
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Почему мне не стыдно🤷‍♀️?
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Ну а что они хотели
Ну не тянут их шоу на нормальное ППВ
Бои были в андеркате неплохие, отдаю должное, ну и главный бой естественно.
Но атмосфера унылее некуда, как на корпорате в бане. Вокруг потных приглашенных звезд куча стремных мужиков в полотенцах
Даже косплеер Едгара Давидса на микрофоне перед главным боем ситуацию не вырулил.
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Кто сказал, что посмотревшие бесплатно были готовы и заплатить? При отсутствии пиратской трансляции они бы смотреть бой не стали.

Пиратки давно стали частью бизнес-модели. Их зрители люди не заплатили за просмотр, но также посмотрели рекламу, создали движ в соцсетях и участвуют в обсуждении, поднимают охваты и коммерческую отдачу от следующих трансляций. В итоге организаторы на пиратах могут заработать больше, чем потерять.
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Трансляция официальная 2.2 доллара стоила в моей локации. Есть еще вопрос с возможностью оплатить
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