Более 20 млн человек посмотрели бой Усика и Фьюри нелегально. Организаторы недосчитались £95 млн

Более 20 млн человек нелегально посмотрели бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование компании Yield Sec. При этом отмечается, что реальная цифра может быть выше – при анализе компания исходила из того, что каждую трансляцию смотрел один зритель.

45% от общего числа пиратских трансляций пришлись на Европу. 25% – на Северную Америку, а еще 16% – на Азию. Предполагается, что организаторы поединка недосчитались £95 млн.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе состоялся в ночь на 19 мая в (Саудовская Аравия). Усик победил раздельным решением судей.

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