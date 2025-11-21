Зобнин о Станковиче: «За полтора года я разговаривал с ним один раз. Он не нуждался в чьем-то мнении. Сильные перегибы были только во время игр, все это замечали»

Роман Зобнин: Станкович перегибал палку на матчах, с судьями дружить надо.

Капитан «Спартака » Роман Зобнин высказался об эмоциональности Деяна Станковича . Сербский тренер возглавлял клуб с мая 2024-го по ноябрь 2025-го. 11 ноября специалист был отправлен в отставку по соглашению сторон.

– Порой казалось, что судьи специально начинают душить команду из-за криков и воплей Станковича на бровке. Ты хоть раз принимал какие-то меры, чтобы успокоить тренера во время матча?

– Ну, с судьями дружить надо… Нет, со Станковичем не было такого. Он не нуждался в каком-либо совете ни от игроков, ни от штаба. Он сам принимал все решения и не нуждался в чьем-то мнении.

– Как часто ты с ним тет-а-тет общался?

– За полтора года, что он у нас работал, я разговаривал с ним один раз. Год назад.

– На тренировках Деян был таким же эмоциональным?

– На тренировках он мог напихать, особенно на своем языке. Что-то там высказывал, но не перегибая палку. Перегибы были только во время игр, прям сильные перегибы, и все это замечали, – сказал Зобнин.