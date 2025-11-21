  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зобнин о Станковиче: «За полтора года я разговаривал с ним один раз. Он не нуждался в чьем-то мнении. Сильные перегибы были только во время игр, все это замечали»
44

Зобнин о Станковиче: «За полтора года я разговаривал с ним один раз. Он не нуждался в чьем-то мнении. Сильные перегибы были только во время игр, все это замечали»

Роман Зобнин: Станкович перегибал палку на матчах, с судьями дружить надо.

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался об эмоциональности Деяна Станковича. Сербский тренер возглавлял клуб с мая 2024-го по ноябрь 2025-го. 11 ноября специалист был отправлен в отставку по соглашению сторон.

– Порой казалось, что судьи специально начинают душить команду из-за криков и воплей Станковича на бровке. Ты хоть раз принимал какие-то меры, чтобы успокоить тренера во время матча?

– Ну, с судьями дружить надо… Нет, со Станковичем не было такого. Он не нуждался в каком-либо совете ни от игроков, ни от штаба. Он сам принимал все решения и не нуждался в чьем-то мнении.

– Как часто ты с ним тет-а-тет общался?

– За полтора года, что он у нас работал, я разговаривал с ним один раз. Год назад.

– На тренировках Деян был таким же эмоциональным?

– На тренировках он мог напихать, особенно на своем языке. Что-то там высказывал, но не перегибая палку. Перегибы были только во время игр, прям сильные перегибы, и все это замечали, – сказал Зобнин.

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23292 голоса
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДеян Станкович
психология
logoсудьи
logoРоман Зобнин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аленичев о Станковиче: «Когда постоянно пререкаешься с судьями, оскорбляешь их – это неправильно. Флик в «Барсе» пропустил матч с «Реалом» и сказал, что сделает выводы»
21 ноября, 14:15
Литвинов о «Спартаке»: «Были в шоке, когда узнали об уходе Станковича, мы такие же люди, как и все. Сейчас всплеск, новые эмоции, команда всегда раскрепощается после смены тренера»
20 ноября, 17:30
Олег Кононов: «Удивлен увольнением Станковича из «Спартака». Мне нравилась его работа. Игроки его слушали и уважали»
16 ноября, 08:19
Главные новости
Умер Никита Симонян, ничья «Краснодара» и «Локо», «Реал» теряет очки, Гуменник и Садкова победили в Омске, «Арсенал» и «Милан» выиграли дерби, 954-й гол Роналду, 1+3 от Месси и другие новости
55 минут назад
Экс-судья Фернандес о возможном фоле Беллингема перед голом Хейсена «Эльче»: «Рука находилась в естественном положении»
57 минут назад
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Экс-шеф-скаут «Зенита» Евменов стал спортивным директором «Пари НН». Удальцов остался в руководстве клуба
сегодня, 03:00
Эзе – автор 400-го хет-трика в истории АПЛ. У «Арсенала» больше всех игроков (23) с 3 голами в матче
сегодня, 02:29
Аллегри – 7-й тренер, одержавший 100+ побед с «Миланом»
сегодня, 01:59
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси разгромил «Цинциннати» в гостях, у Лео 1+3
сегодня, 00:10
Месси забил в 6-м подряд матче за «Интер Майами» и отдал три ассиста – с «Цинциннати». У аргентинца 35+20 в 32 играх сезона МЛС
сегодня, 00:01
Экс-судья Фернандес считает, что 2-й гол «Реала» нужно отменить: «Винисиус попадает в лицо вратарю голенью, разбивая ему нос. Это нарушение»
вчера, 23:06
Тренер «Эльче» Сарабия об ударе Винисиуса ногой в лицо Пеньи: «Фол был совершенно очевиден. Были факторы, повлиявшие на результат матча. Это злит»
вчера, 23:00
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Ротор» против «Челябинска»
15 минут назад
Гаврилов о голе «Спартака»: «Чем занимались футболисты ЦСКА во время подачи? Когда я играл, на угловом всегда ставили игрока около штанги»
25 минут назад
Бителло ближе стиль Карпина: «Валерий очень хороший тренер. Гусев просил играть ниже, помогать Фомину»
42 минуты назад
Титов о смерти Симоняна: «Всем казалось, что он вечный. Нашему поколению даже не снилось то, что пережил Никита Павлович»
сегодня, 03:51
Миранчук сыграет за «Динамо» в этом году: «Вот‑вот начнет тренироваться в общей группе»
сегодня, 03:36
«Интер Майами» Месси сыграет дома с «Нью-Йорк Сити» в 1/2 финала Кубка МЛС 29 или 30 ноября
сегодня, 03:21
Биджиев про 0:3 с «Динамо»: «У «Махачкалы» были ошибки, которые нельзя было допускать. Когда остались вдесятером, уже было тяжело»
сегодня, 02:44
Тренер «Ростова» Альба про 0:2: «Крылья» были просто лучше. Их план на игру сработал, они правильно оборонялись»
сегодня, 02:14
Черчесов о смерти Симоняна: «Уход Никиты Павловича — большая потеря не только для российского, но и мирового футбола»
сегодня, 01:43
Киву о 0:1 с «Миланом»: «Интер» позволил сопернику всего одну контратаку – и она оказалась фатальной. 4 поражения в 12 турах – слишком много»
вчера, 23:01