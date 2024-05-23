«Бавария» договорилась с Компани. О назначении Венсана объявят на этой неделе (Кристиан Фальк)

Теги Бавария Венсан Компани Крэйг Беллами премьер-лига Англия бундеслига Германия Бернли чемпионшип Футбол

«Бавария» получила согласие Венсана Компани.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, мюнхенцы в устном порядке договорились о назначении бельгийца главным тренером. При этом пока они не согласовали с «Бернли» условия перехода специалиста.

Ожидается, что о сотрудничестве с Компани будет объявлено на этой неделе.

The Telegraph сообщает, что Венсан возьмет с собой многих представителей тренерского штаба «Бернли», но вряд ли в их числе будет Крэйг Беллами, ассистент.

Напомним, что «Бернли» вылетел в Чемпионшип, откуда Компани вывел его в АПЛ год назад.

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62 комментария
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По-моему, Кейну стоит вернуться в Тоттенхэм. Там побольше шансов выиграть трофей
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+63
Боули: "Я самый долбанутый руководитель клуба "
Руководство Баварии: "Ну-ка подержи наше пиво, щенок"
+34
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+32
Пранк, который вышел из-под контроля 😂
+26
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+23
Ответ Плейбуки Дока Риверса
По-моему, Кейну стоит вернуться в Тоттенхэм. Там побольше шансов выиграть трофей
Кейн: Я ухожу в ТТХ за трофеями!
+21
-1
+20
Интересно а чем собственно привлек Компани такой клуб как Бавария? я человек адекватный и все понимаю что Компани в АПЛ тренировал очень слабый клуб по сути Бернли с очень слабым составом и остаться в АПЛ было практически нереально, но я видел пару тройку матчей этого Бернли при Компани, команда вообще ничем не запомнилась, условный Лутон Таун намного интереснее смотрелся и играл имея такой же слабый состав
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Ответ ZarvuR2020
У Компани какие то агенты очень крутые? Как?
В руководстве сказали связаться с компанией, чтобы назначить тренера. Исполнители поняли дословно
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+12
По меркам Баварии это конечно днище, все происходящее

Причем может сам Компани и будет неплохой тренер (в будущем), но просто в плане маркетинга как это звучит

Бавария подписывает тренера, вылетевшего из АПЛ. Вот такие заголовки будут, детали вряд ли кому-то нужны будут

Ну я не знаю, взяли бы тогда уж Моуриньо что ли, что получилось бы - никто не знает, но перца поддали бы в ФК Голливуд. Скучно не было бы точно

А может и получилось бы, кто знает. Но тот с реноме тренер при всех его фокусах
+14
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+12
У Компани какие то агенты очень крутые? Как?
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Получится как у Пирло с Ювентусом, да? Ставка на молодого тренера при бардаке в руководстве клуба под токсичные разборки в верхнем эшелоне?
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Возьмите тренера Лутона. Они тоже вылетели в шип, но набрали на 2 очка больше.)))
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Похоже в Бундеслиге ещё один год будет новый чемпион, и это не Бавария(если конечно Компании не уволят в октябре-ноябре)
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Просто ор, чистый кот в мешке. Он в теории сейчас такой шлак понаберет для перестройки, что потом отмывать придётся. Из Бундеслиги можно было любого тренера взять. Тут только Сеоане из Гладбаха плох.
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Ответ Блуждающий странник
Что с руководством Баварии стало? Даже если Компани каким-то чудом выстрелит. Как такой клуб опустился до таких тренеров? Человек буквально без опыта на таком уровне. Звёзд ещё не тренировал ни разу в жизни. Может он неплохой тренер, но для Брайтона, для Айнтрахта, а тут клуб, который на ЛЧ претендует.
Он работал с Пепом.Видимо, тот его порекомендовал. Этого для Баварии было достаточно
+3
0
+3
Что с руководством Баварии стало?
Даже если Компани каким-то чудом выстрелит. Как такой клуб опустился до таких тренеров? Человек буквально без опыта на таком уровне. Звёзд ещё не тренировал ни разу в жизни. Может он неплохой тренер, но для Брайтона, для Айнтрахта, а тут клуб, который на ЛЧ претендует.
+3
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+3
Болельщики Баварии, закупайте карвалол
+3
0
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Если это правда, то они сошли с ума!
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У Байера была беспроигрышная серия.
У Баварии будет безвыигрышная.
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Удачи легенде Сити во главе Мюнхена! Ход рисковый, но может оправдаться
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Че за бред? Совсем крыша поехала у руководства?
Тогда уж лучше Клозе пригласить или Нойера играющим тренером попробовать
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Ответ nemo
Сколько умников в комментариях. В прошлом сезоне Компани показывал классный футбол
классный футбол показал Рашид Рахимов:
пердивный Рубин вывел на 8 место, имея в составе Зотова, Ломовицкого, 37-летнего Мартыновича, 19-летнего Рожкова и топ-легионеров Чумича, Вуячича и Ашурматова с Рахмоналиевым.

Компани до успехов Рахимова, как по дну океана на карачках до Бразилии.
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Кстати, можно было Невилла пригласить. Топ-тренер, отвечаю
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Мрак
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чтооооо
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вот вы смеётесь, а он лч возьмёт)
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Агент Компани поёт с немецким акцентом:
Я из британия прибыть
Физрук волшебный привозить

Руководство Баварии поёт в ответ:
Купили Кейна чтобы днить
Желаем это закрепить

И все вместе хором:
Пусть Кейн будет много бить
Надо баварию добить
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Не хотели найти тренера для Баварии в Лиге чемпионов, попробуют найти тренера для Баварии в Лиге Европы.
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Вот читаешь эти комменты и перестаёшь удивляться, что многие люди предпочитают выбирать президентов с опытом работы на посту :)
Компани, конечно, грандов пока не тренировал, но он далеко не Анри или Невилл - не вижу причин, почему он обязательно должен провалиться с Баварией. Время всё покажет.
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Я думаю, Компани пойдёт в Ливерпуль.
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Не знаю даже как это комментировать...
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Лучше уж Мостового позвали
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