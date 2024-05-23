«Бавария» договорилась с Компани. О назначении Венсана объявят на этой неделе (Кристиан Фальк)

«Бавария» получила согласие Венсана Компани.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, мюнхенцы в устном порядке договорились о назначении бельгийца главным тренером. При этом пока они не согласовали с « » условия перехода специалиста.

Ожидается, что о сотрудничестве с Компани будет объявлено на этой неделе.

The Telegraph сообщает, что возьмет с собой многих представителей тренерского штаба «Бернли», но вряд ли в их числе будет , ассистент.

Напомним, что «Бернли» вылетел в Чемпионшип, откуда Компани вывел его в АПЛ год назад.