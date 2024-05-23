«Бавария» договорилась с Компани. О назначении Венсана объявят на этой неделе (Кристиан Фальк)
«Бавария» получила согласие Венсана Компани.
Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, мюнхенцы в устном порядке договорились о назначении бельгийца главным тренером. При этом пока они не согласовали с «Бернли» условия перехода специалиста.
Ожидается, что о сотрудничестве с Компани будет объявлено на этой неделе.
The Telegraph сообщает, что Венсан возьмет с собой многих представителей тренерского штаба «Бернли», но вряд ли в их числе будет Крэйг Беллами, ассистент.
Напомним, что «Бернли» вылетел в Чемпионшип, откуда Компани вывел его в АПЛ год назад.
Руководство Баварии: "Ну-ка подержи наше пиво, щенок"
Причем может сам Компани и будет неплохой тренер (в будущем), но просто в плане маркетинга как это звучит
Бавария подписывает тренера, вылетевшего из АПЛ. Вот такие заголовки будут, детали вряд ли кому-то нужны будут
Ну я не знаю, взяли бы тогда уж Моуриньо что ли, что получилось бы - никто не знает, но перца поддали бы в ФК Голливуд. Скучно не было бы точно
А может и получилось бы, кто знает. Но тот с реноме тренер при всех его фокусах
Даже если Компани каким-то чудом выстрелит. Как такой клуб опустился до таких тренеров? Человек буквально без опыта на таком уровне. Звёзд ещё не тренировал ни разу в жизни. Может он неплохой тренер, но для Брайтона, для Айнтрахта, а тут клуб, который на ЛЧ претендует.
У Баварии будет безвыигрышная.
Тогда уж лучше Клозе пригласить или Нойера играющим тренером попробовать
пердивный Рубин вывел на 8 место, имея в составе Зотова, Ломовицкого, 37-летнего Мартыновича, 19-летнего Рожкова и топ-легионеров Чумича, Вуячича и Ашурматова с Рахмоналиевым.
Компани до успехов Рахимова, как по дну океана на карачках до Бразилии.
Я из британия прибыть
Физрук волшебный привозить
Руководство Баварии поёт в ответ:
Купили Кейна чтобы днить
Желаем это закрепить
И все вместе хором:
Пусть Кейн будет много бить
Надо баварию добить
Компани, конечно, грандов пока не тренировал, но он далеко не Анри или Невилл - не вижу причин, почему он обязательно должен провалиться с Баварией. Время всё покажет.