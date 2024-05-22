Французскую рапиристку Изауру Тибюс оправдали по допинг-делу. Она доказала, что запрещенное вещество попало в организм через секс

Французскую рапиристку Изауру Тибюс признали невиновной в употреблении допинга.

Трибунал Международной федерации фехтования (FIE) оправдал спортсменку, которая подозревалась в нарушении антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был обнаружен остарин.

Тибюс смогла доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм путем сексуального контакта с мужем – фехтовальщиком Рэйсом Аймбоденом.

«Нет слов, чтобы описать эмоции, которые я испытала, узнав о решении трибунала FIE. Последние несколько месяцев были ужасно напряженными, и сейчас наступила кульминация борьбы.

Благодарю своего адвоката, психолога, мою команду и близких, которые помогли мне сохранять бодрость духа на протяжении всего этого испытания. Вместе мы смогли доказать мою невиновность в рекордно короткие сроки», – написала спортсменка в соцсети.

Тибюс – серебряный призер Олимпиады-2020, чемпионка мира 2022 года, многократный призер чемпионатов мира и Европы. Поскольку ее оправдали, она сможет выступить на домашней Олимпиаде в Париже.

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