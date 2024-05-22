Французскую рапиристку Изауру Тибюс оправдали по допинг-делу. Она доказала, что запрещенное вещество попало в организм через секс

Теги допинг рапира сборная Франции жен FIE Изаура Тибюс Рэйс Аймбоден Фехтование

Французскую рапиристку Изауру Тибюс признали невиновной в употреблении допинга.

Трибунал Международной федерации фехтования (FIE) оправдал спортсменку, которая подозревалась в нарушении антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был обнаружен остарин. 

Тибюс смогла доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм путем сексуального контакта с мужем – фехтовальщиком Рэйсом Аймбоденом. 

«Нет слов, чтобы описать эмоции, которые я испытала, узнав о решении трибунала FIE. Последние несколько месяцев были ужасно напряженными, и сейчас наступила кульминация борьбы.

Благодарю своего адвоката, психолога, мою команду и близких, которые помогли мне сохранять бодрость духа на протяжении всего этого испытания. Вместе мы смогли доказать мою невиновность в рекордно короткие сроки», – написала спортсменка в соцсети. 

Тибюс – серебряный призер Олимпиады-2020, чемпионка мира 2022 года, многократный призер чемпионатов мира и Европы. Поскольку ее оправдали, она сможет выступить на домашней Олимпиаде в Париже. 

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18 комментариев
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глотает. молодец
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Надеюсь, дедушка тут не замешан
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То есть теперь её муж под следствием? Не знал что в фехтовании есть рокировка
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+10
А муж её на препаратах сидит, чтобы спарринговать лучше?
+8
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+8
Случайно проглотила, получается
+6
0
+6
Ответ NickN
Надеюсь, дедушка тут не замешан
Валиевой?
+4
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Такой бред, ей-богу, как будто все идиоты, они самые умные там.
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Через кекс же)
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Шпага у мужа, значит.. Вот оно чо 😆
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А есть видео, друг просит...
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Это другое :)
Даже не смешно )))
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очередные западные двойные стандарты.
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Знаете, есть мнение, что над нами, любителями спорта и болельщиками, такими решениями и оправданиями банально глумятся.

«Да, мы уху ели, и что?»

Самое печальное, что ничего - весь международный спорт захвачен такими вот паразитами.
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Каким образом она это доказала, прямо в суде продемонстрировала процесс?)
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Укол кожаным шприцом в тухлую вену
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Ответ Мансур Машарипов
Валиевой?
Тибюс
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