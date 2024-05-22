Священники освятили поле «Факела» перед матчем с «Ахматом» в 30-м туре РПЛ

Теги премьер-лига Россия Ахмат Факел Центральный стадион профсоюзов религия Футбол

Священники освятили поле на стадионе «Факела» перед 30-м туром Мир РПЛ.

Воронежский клуб в преддверии матча с «Ахматом» пригласил священнослужителей, которые освятили поле «Центрального стадиона профсоюзов», сообщает воронежское издание «Площадь». 

После 29 проведенных туров чемпионата России «Факел» находится в зоне стыковых матчей – он набрал 29 очков и занимает 13-е место.

Матч с «Ахматом» состоится 25 мая и начнется в 16:30 по московскому времени. 

63 комментария
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Ответ Santucco
Надо Ахмату со своим имамом приехать
И посмотрим чья школа магии окажется сильнее?
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Фигня. Вот если бы они Ахмат-Арену освятили..
+57
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Надо Ахмату со своим имамом приехать
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Ответ Santucco
Надо Ахмату со своим имамом приехать
Со своим имамом в чужой монастырь не ходят.
+37
-2
+35
Ответ Unknown Noname
Фигня. Вот если бы они Ахмат-Арену освятили..
Вопрос верунам: чем эта история принципиально отличается от новостей об африканских шаманах, которые проводят магические ритуалы перед отправкой своей сборной на очередной Чемпионат мира?
+23
-6
+17
Крестным ходом теперь прямиком в пердив... С хоругвями и под воронежские страдания...
+17
-5
+12
Ответ Anthony Wrynn
Шел 2024 год 😔
Да норм все . Кадило было электронным, а новость узнали из соцсетей священника
+9
0
+9
Ответ Муса Юсупов
что за хрень?
Россия 21-й век.
+8
0
+8
Священник продажная, козел ты!
+7
0
+7
Ответ Алексей Горланов
Вопрос верунам: чем эта история принципиально отличается от новостей об африканских шаманах, которые проводят магические ритуалы перед отправкой своей сборной на очередной Чемпионат мира?
тем что ЭТО ДРУГОЕ!
+10
-3
+7
Осталось позвать зэков-орденоносцев спеть гимн и произнести патриотическую речь, и будет полный комплект.
+8
-1
+7
Шел 2024 год 😔
+9
-3
+6
Ответ _mountain_range_
Осталось позвать зэков-орденоносцев спеть гимн и произнести патриотическую речь, и будет полный комплект.
Вангую, что ФК Химки будут заниматься чем-нибудь подобным в следующим сезоне в РПЛ.
+5
0
+5
что за хрень?
+5
0
+5
Ответ werowolf-gears
Отгоняют бесов. Мудрое решение
Отмывают баксы. Мудрое решение
+7
-3
+4
Осталось только Черышева с иконой главным назначить.
+5
-1
+4
Свинью бы еще закопать где-нибудь под полем)
+4
0
+4
10 Борисов Корчевниковых из 10-ти
+3
0
+3
Ответ Aleksey Yashin
Комментарий удален модератором
Соболева?
+3
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+3
Факел мракобесие России!
+6
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+3
Ответ Santucco
Надо Ахмату со своим имамом приехать
Пару баранов на поле зарезать перед игрой
+2
0
+2
Надо границу штрафной площадки салом намазать.
+2
0
+2
Какая же дичь. Тренируейтесь лучше, арлекины.
+2
0
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Если в этой стране, посреди столицы лежит мумия уже 100 лет, и там же идут рок - концерты, на коньках детишки катаются то собственно чего удивляться?
+2
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+2
Не ну это уже не честно, магией пользоваться запрещено! Комитет РФС выехал с проверкой!)))
+2
0
+2
Если Ахмат проиграет священникам придется извиняться)))
+2
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+2
Срочно нужно провести обряд изгнания бесов из Чернышёва, а лучше всего ему принять постриг и уйти в монастырь.
+1
0
+1
Ответ Алексей Горланов
Вопрос верунам: чем эта история принципиально отличается от новостей об африканских шаманах, которые проводят магические ритуалы перед отправкой своей сборной на очередной Чемпионат мира?
шаманы возможно это делают бесплатно
+2
-1
+1
Кинули стан
+1
0
+1
Перед матчем с самой "чистой" и "честной" командой немудрено, что поле нужно как-то освятить или очистить...
+2
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