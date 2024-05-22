Священники освятили поле «Факела» перед матчем с «Ахматом» в 30-м туре РПЛ
Священники освятили поле на стадионе «Факела» перед 30-м туром Мир РПЛ.
Воронежский клуб в преддверии матча с «Ахматом» пригласил священнослужителей, которые освятили поле «Центрального стадиона профсоюзов», сообщает воронежское издание «Площадь».
После 29 проведенных туров чемпионата России «Факел» находится в зоне стыковых матчей – он набрал 29 очков и занимает 13-е место.
Матч с «Ахматом» состоится 25 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.