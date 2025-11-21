Ловчев о Карпине в сборной: «Провал полнейший. Средненький тренер, не нужно дурить народ. И правильно, что великое «Динамо» с ним рассталось»

Ловчев про Карпина: в сборной провал полнейший.

Евгений Ловчев недоволен работой Валерия Карпина в сборной России.

«Провал полнейший. Совершенно не определил состав, каждый раз вызывает по 50 человек.

Это средненький тренер, не нужно дурить народ. И правильно, что великая команда «Динамо » с ним рассталась», – сказал бывший защитник московского клуба.