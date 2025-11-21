Ловчев о Карпине в сборной: «Провал полнейший. Средненький тренер, не нужно дурить народ. И правильно, что великое «Динамо» с ним рассталось»
Ловчев про Карпина: в сборной провал полнейший.
Евгений Ловчев недоволен работой Валерия Карпина в сборной России.
«Провал полнейший. Совершенно не определил состав, каждый раз вызывает по 50 человек.
Это средненький тренер, не нужно дурить народ. И правильно, что великая команда «Динамо» с ним рассталась», – сказал бывший защитник московского клуба.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
