Дзюба после 3:2 с «Сочи»: «Перед заменой сказал, что 2:2 или 3:2 «Акрон» сто процентов сделает. Я через многое прошел из-за травмы, был во тьме»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что при выходе на замену был уверен, что его команда сможет отыграться в матче против «Сочи».
Тольяттинский клуб дома обыграл сочинцев со счетом 3:2 в 16‑м туре Мир РПЛ. Дзюба вышел на поле 57‑й минуте при счете 0:2 и отдал две результативные передачи.
– Когда я выходил на замену, сказал, 2:2 сто процентов сделаем, а может, и 3:2.
– Уверен был?
– Да. Я соскучился и через многое сейчас прошел, был во тьме.
– Из‑за травмы?
– Да. Это вообще ужасно было, непонятно что.
Спасибо медицинскому штабу, нашему доктору Руслану Давидовичу (Засиеву – главному врачу «Акрона» –Спортс’‘), массажисту Гарику и особенно Яне Альбертовне (Аслановой, реабилитологу «Акрона» – Спортс’‘) – она большая умничка, что восстановила меня, – сказал Дзюба.