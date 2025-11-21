Дзюба после 3:2 с «Сочи»: «Перед заменой сказал, что 2:2 или 3:2 «Акрон» сто процентов сделает. Я через многое прошел из-за травмы, был во тьме»

Артем Дзюба: сказал, что «Акрон» сделает 2:2 или 3:2 с «Сочи».

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что при выходе на замену был уверен, что его команда сможет отыграться в матче против «Сочи ».

Тольяттинский клуб дома обыграл сочинцев со счетом 3:2 в 16‑м туре Мир РПЛ . Дзюба вышел на поле 57‑й минуте при счете 0:2 и отдал две результативные передачи.

– Когда я выходил на замену, сказал, 2:2 сто процентов сделаем, а может, и 3:2.

– Уверен был?

– Да. Я соскучился и через многое сейчас прошел, был во тьме.

– Из‑за травмы?

– Да. Это вообще ужасно было, непонятно что.

Спасибо медицинскому штабу, нашему доктору Руслану Давидовичу (Засиеву – главному врачу «Акрона» –Спортс’‘), массажисту Гарику и особенно Яне Альбертовне (Аслановой, реабилитологу «Акрона » – Спортс’‘) – она большая умничка, что восстановила меня, – сказал Дзюба.