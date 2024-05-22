«Аталанта» выиграла второй трофей в истории. Первый был в 1963 году – Кубок Италии
«Аталанта» выиграла трофей впервые с 1963 года.
Команда Джан Пьеро Гасперини в финале Лиги Европы разгромила «Байер» (3:0).
Бергамаски выиграли второй турнир в своей истории. Первым был Кубок Италии в сезоне-1962/63.
В финале Кубка Италии «Аталанта» проигрывала пять раз (в том числе в этом году). В 1988-м она доходила до полуфинала Кубка обладателей кубков, в сезоне-1984/85 играла в финале Кубка Митропы.
ATALANTA MIRANCHUKА 👏🏼👏🏼👏🏼
П.С. Заранее простите за баян
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