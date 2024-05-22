«Аталанта» выиграла второй трофей в истории. Первый был в 1963 году – Кубок Италии

«Аталанта» выиграла трофей впервые с 1963 года.

Команда Джан Пьеро Гасперини в финале разгромила « » (3:0).

Бергамаски выиграли второй турнир в своей истории. Первым был в сезоне-1962/63.

В финале Кубка Италии « » проигрывала пять раз (в том числе в этом году). В 1988-м она доходила до полуфинала Кубка обладателей кубков, в сезоне-1984/85 играла в финале Кубка Митропы.