«Аталанта» выиграла второй трофей в истории. Первый был в 1963 году – Кубок Италии

Теги Байер Аталанта бундеслига Германия серия А Италия Кубок Италии Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Футбол

«Аталанта» выиграла трофей впервые с 1963 года.

Команда Джан Пьеро Гасперини в финале Лиги Европы разгромила «Байер» (3:0).

Бергамаски выиграли второй турнир в своей истории. Первым был Кубок Италии в сезоне-1962/63.

В финале Кубка Италии «Аталанта» проигрывала пять раз (в том числе в этом году). В 1988-м она доходила до полуфинала Кубка обладателей кубков, в сезоне-1984/85 играла в финале Кубка Митропы.

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97 комментариев
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Коротко о матче: дед ограбил аптеку
+122
-3
+119
говорят на победном на кубке сделают гравировку:
ATALANTA MIRANCHUKА 👏🏼👏🏼👏🏼
+75
-5
+70
Я видел поражение Байера
+68
-6
+62
Ответ Марсель Объелся
Я видел поражение Байера
Ямаль - самый молодой игрок в истории, который видел поражение Байера
П.С. Заранее простите за баян
+61
-13
+48
Ответ Вова Пупкин
Миранчук был официально в заявке на матч. В запасе. Значит тоже получит золотую медаль! 👍
Ну он кучу отличных матчей в этой ЛЕ сыграл, без которых бы финала не было, так что заслужил как и вся остальная команда)
+26
0
+26
Видели эмоции президента «Аталанты»? Этот человек заслуживает вот такой триумф. Как и Гасперини. Алонсо с полезным опытом.
+18
-1
+17
ещё при хрущеве был последний кубок
+13
0
+13
Наконец-то итальянский клуб выиграл Евротрофей.🤌🤌🤌
+12
-1
+11
Миранчук был официально в заявке на матч. В запасе. Значит тоже получит золотую медаль! 👍
+10
0
+10
Ответ Друг ИА
Аталанта Миранчука, без Миранчука, выигрывает в финале!
Выигрывает кубок для Миранчука!
+10
-1
+9
Ответ Дмитрий Калашников
Как такая аталанта проиграла такому Ювентусу
Как обычно, пропускаешь против Ювентуса в начале матча, дальше Аллегри знает как унылой сделать игру и отбиться.
+8
0
+8
это банифэйс
+7
0
+7
Очень хорошо, что Аталанта выиграла. Гасперини так давно в Аталанте. построил свою систему, успех полностью заслужен. В мире где ценят только клубы мешки, тренеров которые тратят лярды, такие истории очень нужны. Они на самом деле редки их мало ценят.
+6
-1
+5
Гасперини полностью переиграл Алонсо, вообще во всем. Изучил и раскусил все их «штучки». Игроки Аталанты были на шаг впереди всю игру. Немного грустный конец очень красивой сказки для Байера, но когда то это должно было случиться. Жаль только что в этом сезоне
+5
-1
+4
Как такая аталанта проиграла такому Ювентусу
+5
-1
+4
Какое счастье для Аталанты! Поздравляю! Следующий еврокубковый сезон в ЛЧ! 👏👏👏
+4
0
+4
Ответ Друг ИА
Аталанта Миранчука, без Миранчука, выигрывает в финале!
Это как Аль-Хиляль Неймара 🤣
+3
0
+3
Спасибо деду за победу
+4
-1
+3
Реал, какой вам Мбаппе. Отменяйте пока не поздно и срочно подписывайте Лукмана! У него уже хотя бы есть еврокубок)
+3
0
+3
Ответ Homelander_666
Ямаль - самый молодой игрок в истории, который видел поражение Байера П.С. Заранее простите за баян
И это в 17 лет!
+3
0
+3
Ответ Алексей Игоревич
Коротко о матче: дед ограбил аптеку
Дед выбросил аптечку
+4
-2
+2
Байер удивил ...
Первое поражение в сезоне - и в главном матче ...
+2
0
+2
Не знаю как они так выйграли без поражений Бундеслигу. Вообще ничего не показали.
+2
-1
+1
Иличич - 0 трофеев с Аталантой
Гомес - 0 трофеев с Аталантой
Миранчук - еврокубок с Аталантой
+1
0
+1
Великий мистер Гаспо
+1
0
+1
Поздравляю Аталанту, а Рому с путевкой в лч!
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0
+1
Любая серия заканчивается, Бергамо и Миранчука с победой. Ну и Гасперини конечно. Заслужили, удачи в ЛЧ. Байер красавцы все равно
+1
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Ответ Stormbringer
Ну он кучу отличных матчей в этой ЛЕ сыграл, без которых бы финала не было, так что заслужил как и вся остальная команда)
Миранчук получил свою золотую медаль! Браво Алексею и команде! 👏👍
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Ответ Зизуха
ещё при хрущеве был последний кубок
Давненько уже было, да
+1
0
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Ответ доломит
объясните как так-то.. делаю ставки очень редко и суммы символические, только на финалы и всегда кажется "ну сейчас же точно зайдет" первый раз финал ЛЧ 2005 Милан-Ливерпуль помню что ставил на финалы ЛЧ Бавария-Челси (2012), Ливерпуль-Реал (2022), ЧЕ 2016 Португалия - Франция, ЛЕ Вильяреал - МЮ (2021). может что забыл уже. вот сейчас думал Байер сломает это проклятье, но и тут.. ладно, вся надежда теперь на Реал..
Ставь дальше, мы скинемся и компенсируем)
+3
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