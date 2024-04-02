Судьям в России запретили работать с тату – их не должны видеть участники матча и зрители. Пирсинг и украшения тоже запрещены

Введены новые правила относительно внешнего вида российских судей.

По информации « », российским футбольным судьям направили уведомления о запрете работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок». Все татуировки необходимо закрыть экипировкой. Их не должны видеть ни участники матча, ни зрители.

Кроме того, арбитрам напомнили о запрете работы в качестве судей, ассистентов, резервных, ВАР и АВАР с украшениями, пирсингом, ювелирными изделиями. При выполнении служебных обязанностей их нужно снимать.