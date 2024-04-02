Судьям в России запретили работать с тату – их не должны видеть участники матча и зрители. Пирсинг и украшения тоже запрещены
Введены новые правила относительно внешнего вида российских судей.
По информации «Спорт-Экспресса», российским футбольным судьям направили уведомления о запрете работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок». Все татуировки необходимо закрыть экипировкой. Их не должны видеть ни участники матча, ни зрители.
Кроме того, арбитрам напомнили о запрете работы в качестве судей, ассистентов, резервных, ВАР и АВАР с украшениями, пирсингом, ювелирными изделиями. При выполнении служебных обязанностей их нужно снимать.
Чтобы сразу было видно, что люди уважаемые перед вами
И на том спасибо
Первым делом надо запрещать лысых
И правильно, а то представляете, в какой культурный шок придёт Федя Смолов, если татуху у условного Безбородова увидит
Но почему спортсменам разрешают с тату бегать.
Пусть тоже не смущают православный народ, а то геями или АУЕшниками станут, посмотрев матч.