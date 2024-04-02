Судьям в России запретили работать с тату – их не должны видеть участники матча и зрители. Пирсинг и украшения тоже запрещены

Теги премьер-лига Россия судьи Первая лига Вторая лига Б Спорт-Экспресс Вторая лига А Футбол

Введены новые правила относительно внешнего вида российских судей.

По информации «Спорт-Экспресса», российским футбольным судьям направили уведомления о запрете работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок». Все татуировки необходимо закрыть экипировкой. Их не должны видеть ни участники матча, ни зрители.

Кроме того, арбитрам напомнили о запрете работы в качестве судей, ассистентов, резервных, ВАР и АВАР с украшениями, пирсингом, ювелирными изделиями. При выполнении служебных обязанностей их нужно снимать.

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35 комментариев
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Давайте тогда и футболистам запретите, чтобы честно было. Будут все в бинтах перемотанные бегать, как будто только из больницы
+38
-6
+32
Ответ Леопардер
Согласен полностью. Нечего глубинный народ от насущных дел отвлекать своими татуировками и пирсингами. Какой пример мы подаём молодёжи? Насмотрятся на эти татуировки, а потом что, омерику и коллективный запад ненавидеть перестанут? Или передумают всех в радиоактивный пепел превращать? Так не годится, ребят. Только полный запрет тут поможет. Так победим!
Я вот вижу тату и пирсинг, так мне сразу на радугу посмотреть хочется, ну а там, понятное дело, пошло-поехало..
+30
0
+30
Ответ Ебздрогыч
Давайте тогда и футболистам запретите, чтобы честно было. Будут все в бинтах перемотанные бегать, как будто только из больницы
Смолов как мумия будет
+29
-2
+27
Господа,1 апреля прошло.
+31
-7
+24
Маразм, особенно с теми кто на ВАР...
+24
-4
+20
Согласен полностью. Нечего глубинный народ от насущных дел отвлекать своими татуировками и пирсингами. Какой пример мы подаём молодёжи? Насмотрятся на эти татуировки, а потом что, омерику и коллективный запад ненавидеть перестанут? Или передумают всех в радиоактивный пепел превращать? Так не годится, ребят. Только полный запрет тут поможет. Так победим!
+23
-6
+17
Только тату с куполами и крестами можно
Чтобы сразу было видно, что люди уважаемые перед вами
+14
-3
+11
Ну хоть не камнями забивают
И на том спасибо
+9
-1
+8
Ответ Влад Безруков
Только тату с куполами и крестами можно Чтобы сразу было видно, что люди уважаемые перед вами
С такими сидят в вип-ложе, не путайте
+6
0
+6
Ответ itemme
Очень смешно .
Да.
+5
0
+5
Какие-то полумеры

Первым делом надо запрещать лысых
+5
-1
+4
> Их не должны видеть ни участники матча, ни зрители

И правильно, а то представляете, в какой культурный шок придёт Федя Смолов, если татуху у условного Безбородова увидит
+4
0
+4
Ответ Peter Parker
И даже условное «за ВДВ»?
Только если портрет Владимира Владимировича можно. Все остальные надо скрывать
+6
-3
+3
Ну можно парик и мантию теперь не надевать, главное, без тату
+2
-1
+1
По пути старших товарищей из Китая.
Но почему спортсменам разрешают с тату бегать.
Пусть тоже не смущают православный народ, а то геями или АУЕшниками станут, посмотрев матч.
+1
0
+1
Ответ itemme
Очень смешно .
Жизненно, я бы сказал.
+1
0
+1
Ответ encaro_one
По пути старших товарищей из Китая. Но почему спортсменам разрешают с тату бегать. Пусть тоже не смущают православный народ, а то геями или АУЕшниками станут, посмотрев матч.
Не уверен, что АУЕшники все еще запрещены и нелюбимы властью
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Ответ Влад Безруков
Я вот вижу тату и пирсинг, так мне сразу на радугу посмотреть хочется, ну а там, понятное дело, пошло-поехало..
😃😃
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Ответ Wiley Fox
Какие-то полумеры Первым делом надо запрещать лысых
вторыми - толстых, а потом людей с неровными черепами
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Шёл 2024 год...
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Пусть росписные в костюме ОЗК судят - тут не подкопаешься !))
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Как и с "нетрадиционными ценностями" скорее всего будут отменять эту моду, но не факт, что быстро. Много частного бизнеса на этом завязано.
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скрепно
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А если, например, условный Кукуян продемонстрирует свой пирсинг, можно ли требовать переигровки матча?
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Может им еще после неудачных матчей в водолазках записывать видеоизвинения?
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А потом игрокам?)) И играть некому будет..
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Уверенным курсом обратно в каменный век. За стабильность!
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РФС: На эту и на ту, закрой своё тату
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И зрячим обязательно.
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В нормальной стране можно было бы и засудить за такое..
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