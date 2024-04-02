НБА. «Голден Стэйт» примет «Даллас», «Сакраменто» встретится дома с «Клипперс» и другие матчи
«Голден Стэйт», продолжающий борьбу за выход в плей-офф, постарается продлить победную серию в домашней встрече с «Далласом». «Сакраменто» сыграет дома с «Клипперс».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 3 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 3 апреля, 02.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 3 апреля, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 3 апреля, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 3 апреля, 04.00, «Delta Center»
- Дата проведения
- 3 апреля, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 3 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 3 апреля, 05.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.