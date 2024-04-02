НБА. «Голден Стэйт» примет «Даллас», «Сакраменто» встретится дома с «Клипперс» и другие матчи

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«Голден Стэйт», продолжающий борьбу за выход в плей-офф, постарается продлить победную серию в домашней встрече с «Далласом». «Сакраменто» сыграет дома с «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

Торонто – Лейкерс
Дата проведения
3 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Вашингтон – Милуоки
Дата проведения
3 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Филадельфия – Оклахома-Сити
Дата проведения
3 апреля, 02.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Майами – Нью-Йорк
Дата проведения
3 апреля, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Миннесота – Хьюстон
Дата проведения
3 апреля, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча

Юта – Кливленд
Дата проведения
3 апреля, 04.00, «Delta Center»
Онлайн матча

Денвер – Сан-Антонио
Дата проведения
3 апреля, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Сакраменто – Клипперс
Дата проведения
3 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Даллас
Дата проведения
3 апреля, 05.00, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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30 комментариев
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Удачи нашим парням
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+9
ну здесь в первую очередь за Даллас, восьмую победу подряд надо, или сколько у них там) Хочется увидеть ЛАК-Мавс в первом раунде
+7
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+5
Ответ Nbw77785
Комментарий скрыт
Так просто раскусить глора. Ну ладно за Гсв , потом смотрим другие команды и.. за Торонто, потому что конкурентыЛа в одной победе от Гсв, Миннесота , потому , что Хьюстон в одной победе от Гсв, за Лак - потому что слив Сакраменто приближает , чтоб Гсв достало его в случае вин стрика . Сомневаюсь , что вы/ты фанат Торонто, Миннесоты 🤣Вывод: глор ГСВ!
+9
-4
+5
Писаю за Хьюстон, писаю за Даллас! Писаю за штат, где моё сердце осталось! И стряхну лишний раз, за любимый Техас!
+6
-2
+4
Ответ Nbw77785
Комментарий скрыт
Варриорз только всяких Сан-Антошек могут спать укладывать в клатче. Даллас должен карать!
+8
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+4
Ответ Валерий Королёв
Писаю за Хьюстон, писаю за Даллас! Писаю за штат, где моё сердце осталось! И стряхну лишний раз, за любимый Техас!
Если так нравится Техас, то болей всем сердцем за САС!
+5
-2
+3
Сегодня лука доведет данечку и илюшеньку до слез
+6
-5
+1
Сегодня я за Диркмавса и Луку)) Но даже если бы я этого не написал, Даллас очевидный фаворит матча.
+4
-3
+1
Ответ Валерий Королёв
Писаю за Хьюстон, писаю за Даллас! Писаю за штат, где моё сердце осталось! И стряхну лишний раз, за любимый Техас!
Этому его мама научила
+1
0
+1
Ответ AaaaRrrr
Поговаривают что сегодня может вернутся Эмбиид)
Штрафниид исключен на сегодня.
+3
-2
+1
Ответ armageddon123456
Дилемма, однако... Вроде и хочется чтобы Даллас проиграл, чтобы к ним ЛАЛ подтянулись (ещё надо Торонто не слить, ЛАЛ могут), а вроде и ГСВ надо чтоб слетели и от них отрываться... А, хрен с ним, поболею за красивый баскетбол
Между Мавс и Лал есть еще Финикс Сакраменто и Пеликаны. Может лал сначала к ним подтянуться
+2
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+1
Ответ Bunyod Turgunov
Какая же борьба идёт на западе. И это ещё без Мемфиса который страдает травмами. В следующем году сюда добавится ещё Хьюстон и Сан-Антонио с Вемби. Нас ждёт мясорубка в следующем сезоне
Мне кажется, что в следующем году Сан-Антонио будет ещё сезон танковать. В 2025 году на драфт выйдет Купер Флэгг, которому уже зарезервировали место в зале славы
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Ответ AlphaBeast
Что с Винсентом? Опять сломался что-ли?
Нет, первая ночь бэк-ту-бэка, берегут
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Ответ Гарун Алиев
Этому его мама научила
Мама имела к нему подход, да)
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Ответ Nbw77785
Если так нравится Техас, то болей всем сердцем за САС!
Когда от САС будет зависеть рыбалка ГСВ, тогда и за них поболею)
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Ответ Birdman NBA
Между Мавс и Лал есть еще Финикс Сакраменто и Пеликаны. Может лал сначала к ним подтянуться
Может
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Миннесота сегодня может окончательно похоронить и без того мизерные шансы Хьюстона на ПИ.
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Клипперс без Кавая
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Какая же борьба идёт на западе. И это ещё без Мемфиса который страдает травмами. В следующем году сюда добавится ещё Хьюстон и Сан-Антонио с Вемби. Нас ждёт мясорубка в следующем сезоне
0
0
0
Что с Винсентом? Опять сломался что-ли?
+1
-1
0
у майами есть травмированные ?
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Поговаривают что сегодня может вернутся Эмбиид)
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