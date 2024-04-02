Павлюченко о Реднаппе: «Я кивал, когда он мне объяснял: «Окей, мистер, я understand». Выходил: «#####, че я должен делать, куда бежать?»

Роман Павлюченко рассказал о работе с Харри Реднаппом в «Тоттенхэме».

– Когда приехал в Англию, я себе сразу установил российское телевидение. Моментально. Это я так учил английский язык. И до сих пор ни хрена его не выучил.

– То есть ты вообще ноль?

– Нет, я там спустя два года уже понимал, мог объясниться, в ресторане спокойно заказать. Но первые два года я...

– Ну, ты по-английски научился говорить: «Зарплату-то добавь»?

– С зарплатой агент договаривался, я уже не мог ничего добавить.

– разговаривает по-английски так, как будто по-русски – вообще непонятно как. Как вы [общались]?

– Я вообще не понимаю, как он разговаривает.

– Как вы друг друга понимали?

– Когда он мне объяснял что-то, куда бежать, я кивал: «Да, окей, мистер, я understand (понимаю – англ. Sports)». А выходил, думаю: «##### (блин – Sports), че я должен делать? Куда мне бежать?» – сказал экс-форвард « » и сборной России в шоу «Это футбол, брат!».

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