Павлюченко о Реднаппе: «Я кивал, когда он мне объяснял: «Окей, мистер, я understand». Выходил: «#####, че я должен делать, куда бежать?»

Теги Роман Павлюченко Харри Реднапп премьер-лига Россия премьер-лига Англия Сборная России по футболу Тоттенхэм Дэниэл Леви брань контент Это футбол, брат! Футбол

Роман Павлюченко рассказал о работе с Харри Реднаппом в «Тоттенхэме».

– Когда приехал в Англию, я себе сразу установил российское телевидение. Моментально. Это я так учил английский язык. И до сих пор ни хрена его не выучил.

– То есть ты вообще ноль?

– Нет, я там спустя два года уже понимал, мог объясниться, в ресторане спокойно заказать. Но первые два года я...

– Ну, ты по-английски научился Леви говорить: «Зарплату-то добавь»?

– С зарплатой агент договаривался, я уже не мог ничего добавить.

Харри Реднапп разговаривает по-английски так, как будто по-русски – вообще непонятно как. Как вы [общались]?

– Я вообще не понимаю, как он разговаривает.

– Как вы друг друга понимали?

– Когда он мне объяснял что-то, куда бежать, я кивал: «Да, окей, мистер, я understand (понимаю – англ. Sports)». А выходил, думаю: «##### (блин – Sports), че я должен делать? Куда мне бежать?» – сказал экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной России в шоу «Это футбол, брат!».

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65 комментариев
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Не в обиду, но он сам себя таким быдланом выставляет.
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А может, если бы понимал установки на английском, то еще бы получше и подольше в Англии поиграл
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+101
Ответ al
Комментарий скрыт
Ничего себе бестолочь. Так-то Пав здорово сыграл за ТТХ и голов назабивал нормально. Один из лучших напов России.
+80
-7
+73
Стыдоба просто. Простейший язык, у тебя есть доступ к любому репетитору, есть свободное время, большая зарплата – два года чтобы в ресторане научиться заказывать еду, мда
+58
-12
+46
Ответ Этот Райола хочет денег
Не в обиду, но он сам себя таким быдланом выставляет.
Он в целом очень простой парень. При этом не подлый и не злой. А что к языкам склонности нет - ну, бывает.
+58
-12
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Профессионал, чего уж там.
Но на выходах на замену был очень эффективен, даже без понимания установок.
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Ответ Evergreen
Стыдоба просто. Простейший язык, у тебя есть доступ к любому репетитору, есть свободное время, большая зарплата – два года чтобы в ресторане научиться заказывать еду, мда
Ему язык не мешал забивать, не мешал в повседневной жизни. Понимал, говорил. Но Реднаппа не понимали даже местные игроки.

Человек 40 голов забил в Англии, общался с партнерами. Стыдоба несусветная конечно
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Англосаксы специально придумали такой язык, чтобы русским он был непонятен.
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Даже если бы он приехал с английским после МГУ - он бы все равно персонажей типа Реднаппа 50% не понимал года два. Часть доганял бы по смыслу, но не факт. А таких тут много, тут свой английский английский, кардинально другой в произношении, я уже молчу про кучу наречий
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В сборной в принципе также было
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Заказать блюдо в ресторане - это прям уровень владения языком)))
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Ответ Atsuktuvas
Англосаксы специально придумали такой язык, чтобы русским он был непонятен.
Что за импровизация такая? Кто её придумал? Немцы, наверное… Вечно они что-нибудь выдумают, а русский человек потом мучайся.
©"Мы из джаза"
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да, насяйника😒
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Представляю как бы он мог заиграть если бы понимал куда ему бежать ))
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Ответ Этот Райола хочет денег
Не в обиду, но он сам себя таким быдланом выставляет.
Он выставляет себя не быдланом, а человеком, который признает свои ошибки.
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Ответ paskal-instrument.ru
Заказать блюдо в ресторане - это прям уровень владения языком)))
чувак, у тебя в нике - реклама, ты - спамер.
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«Я балбес. Рад этому! Отак вот! Чичи-гага!»
Краткий перевод сказанного.
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Когда приехал в Англию, я себе сразу установил российское телевидение. Моментально🤦🏻
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Ну по его морде видно, што с интеллектом беда.
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Ответ Vakhore
А что такого? Вы попробуйте после рабочего дня в зрелом возрасте начать учить какой-то язык с нуля. Я уверяю вас, времени на это будет очень мало.
Дайер в Баварии уже четвертый язык учит, думаю по загруженности он поболее Пава будет
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Типичный гастарбайтер)))
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Ответ Алешка Терминатор
Я бы сказал, языком вообще владеть не обязательно. Можно просто пальцем ткнуть в картинку меню.
ахах, в меню приличных ресторанов картинок нет )
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Ответ Алешка Терминатор
Я бы сказал, языком вообще владеть не обязательно. Можно просто пальцем ткнуть в картинку меню.
Ну, это твой уровень. Давно уже понятно.
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Профессионал
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Ответ Atsuktuvas
Англосаксы специально придумали такой язык, чтобы русским он был непонятен.
Ох уж эти русофобы из недружественных стран :)
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Фернандес и сейчас квас не может купить 🤣
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За Тотенхем, будучи лавочником, нормально наколотил мячей. А вообще это лучший наш нападающий.
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за 2 года в чужой культуре ое выучил только как в ресторане объяснить меню заказа официанту? интересно и почему помле этого его должны выпускать были на поле? у нас такое прокатывает и прокатывает (да, марио фернандеш? Человек за 9 лет не выучивший наш язык) а за границей в Англии знание языка в контрактах с 10 года прописывается
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Павлюченко идеальный герой для Никитина "Трое из леса"))
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Недоумок и гордится этим. Гы гы гы, я тупой, два года учил простейший язык, чтобы в ресторане заказать
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