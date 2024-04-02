Okko будет платить за трансляции ЛЧ меньше «Матч ТВ» – 20-25 млн евро за сезон (Дмитрий Сергеев)
Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев прокомментировал возможный переход прав на трансляцию Лиги чемпионов от «Матч ТВ» к Okko.
«Моя оценка [стоимости прав на трансляцию] – где-то 20-25 млн евро за сезон, плюс будут еще и косты на продакшн (затраты на производство контента – прим. Sports).
Оkko будет стараться максимально окупить эти затраты через контракт с букмекером. Сейчас все гадают, будет ли это «Фонбет» или «Винлайн» (а может «Лига Ставок» или «Олимп»?), но с уверенностью могу сказать, что спонсорский контракт будет оцениваться где-то в 2+ млрд рублей.
В 2023 году по разным оценкам в медиа стоимость спонсорства ЛЧ на «Матч ТВ» составила около 1,5 млрд рублей против 1 млрд годом ранее.
Не исключаю, что в эту стоимость войдут и букмекерские права, то есть матчи ЛЧ можно будет в плохом качестве и без комментаторов смотреть у того букмекера, который эту спонсорскую гонку выиграет», – написал в телеграме Сергеев.
По данным РБК, «Матч ТВ» платит за трансляции ЛЧ 30-35 млн евро за сезон.
Ждем прохода фаворитов в финал плей-офф КХЛ, но верим в тренды
А не отвратительные истерики на матч тв во время гимна ЛЧ, рекламы по 15 минут.
И за это годовав подписка около 3к это много??
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Пошёл он в жопу
Почему он считает, что нормальный человек должен знать их птичий язык?
И я за это плачу!
особенно в контексте того, как проходит торг, где замешаны какие-то казахские посредники, которые получили права без тендера, как-то аффилированы Прядкиным, и продают их не тому, кто больше предложит, а тому, кто ближе
можно, как угодно к Матчу относиться, но выглядит всё не особенно чисто
Плюс мне интересен формат симулкастов в дни групповых этапов, а на том же Матче он был на канале за 299р. А тут, я думаю, все матчи и симулкаст будут уже включены в подписку
Вот увидите, все будет в разных подписках
Платное тв в России обошло стороной большинство людей: появилось слишком поздно и во время, когда у людей на это денег не было. Когда деньги у людей появились, уже был интернет с бесплатным и разнообразным контентом.
За свою жизнь ни разу не встречал человека, кто пользовался платным ТВ.