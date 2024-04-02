Okko будет платить за трансляции ЛЧ меньше «Матч ТВ» – 20-25 млн евро за сезон (Дмитрий Сергеев)

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев прокомментировал возможный переход прав на трансляцию Лиги чемпионов от «Матч ТВ» к Okko.

«Моя оценка [стоимости прав на трансляцию] – где-то 20-25 млн евро за сезон, плюс будут еще и косты на продакшн (затраты на производство контента – прим. Sports).

Оkko будет стараться максимально окупить эти затраты через контракт с букмекером. Сейчас все гадают, будет ли это «Фонбет» или «Винлайн» (а может «Лига Ставок» или «Олимп»?), но с уверенностью могу сказать, что спонсорский контракт будет оцениваться где-то в 2+ млрд рублей.

В 2023 году по разным оценкам в медиа стоимость спонсорства ЛЧ на «Матч ТВ» составила около 1,5 млрд рублей против 1 млрд годом ранее.

Не исключаю, что в эту стоимость войдут и букмекерские права, то есть матчи ЛЧ можно будет в плохом качестве и без комментаторов смотреть у того букмекера, который эту спонсорскую гонку выиграет», – написал в телеграме Сергеев.

По данным РБК, «Матч ТВ» платит за трансляции ЛЧ 30-35 млн евро за сезон.

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