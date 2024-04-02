Okko будет платить за трансляции ЛЧ меньше «Матч ТВ» – 20-25 млн евро за сезон (Дмитрий Сергеев)

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Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев прокомментировал возможный переход прав на трансляцию Лиги чемпионов от «Матч ТВ» к Okko.

«Моя оценка [стоимости прав на трансляцию] – где-то 20-25 млн евро за сезон, плюс будут еще и косты на продакшн (затраты на производство контента – прим. Sports).

Оkko будет стараться максимально окупить эти затраты через контракт с букмекером. Сейчас все гадают, будет ли это «Фонбет» или «Винлайн» (а может «Лига Ставок» или «Олимп»?), но с уверенностью могу сказать, что спонсорский контракт будет оцениваться где-то в 2+ млрд рублей.

В 2023 году по разным оценкам в медиа стоимость спонсорства ЛЧ на «Матч ТВ» составила около 1,5 млрд рублей против 1 млрд годом ранее.

Не исключаю, что в эту стоимость войдут и букмекерские права, то есть матчи ЛЧ можно будет в плохом качестве и без комментаторов смотреть у того букмекера, который эту спонсорскую гонку выиграет», – написал в телеграме Сергеев.

По данным РБК, «Матч ТВ» платит за трансляции ЛЧ 30-35 млн евро за сезон.

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115 комментариев
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Чему все радуются? не понимаю. И так футбола мало на обычном тв, а сейчас вообще все уберут
+167
-21
+146
Ответ therealfan
Чему все радуются? не понимаю. И так футбола мало на обычном тв, а сейчас вообще все уберут
Вот тоже не понимаю этого. Можно сколько угодно критиковать Матч ТВ, но ЛЧ он показывает бесплатно по общедоступному каналу!
+140
-26
+114
Прощай бесплатная ЛЧ
+76
-12
+64
Я поражаюсь откуда у нас столько глупых людей, которые жалуются, что теперь не будет бесплатных трансляций. Если выкупит права ОККО, можно будет смотреть ЛЮБОЙ матч на выбор. Во вторых на любом устройстве, в третьих если вас будет раздражать комментатор-включить интершум. Матчи будут показываться в полном обьеме от начала (как приезжают команды) до конца (не до свистка, а именно пока команды уже не начнут уходить с поля)
А не отвратительные истерики на матч тв во время гимна ЛЧ, рекламы по 15 минут.
И за это годовав подписка около 3к это много??
+60
-15
+45
Ответ Гамарджоба Генацвале
Вот тоже не понимаю этого. Можно сколько угодно критиковать Матч ТВ, но ЛЧ он показывает бесплатно по общедоступному каналу!
Один матч, который сами выбирут. А если хочешь посмотреть матч, который тебе интересен, то иди на платные каналы Матча, цена которым 380 рублей. Подписка на сберпрайм, куда входит Окко Спорт, стоит 200 рублей. Есть же разница, да? Плюс в тот же сберпрайм еще дофига сервисов входит, в отличие от Матча, которые продают тебе только футбол по оверпрайсу и больше ничего. Ну а если тебе все равно что смотреть, лишь бы вывеска ЛЧ была, то окей, вопросов нет
+30
-11
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плюс будут еще и косты на продакшн

----

Пошёл он в жопу

Почему он считает, что нормальный человек должен знать их птичий язык?
+36
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Ответ Timado77
Готов снова платить за Окко, лишь бы видеть нормальный контент, а не это уг от матч тв
Какой контент? Почему надо вообще платить? Второй год беру подписку Okko, в первую очередь из-за Ла Лиги. Оооочень часто превью перед... А также обсуждения в перерыве, такая нудятина, слушать невозможно. А бывает и комментатора, интершум только спасает.
И я за это плачу!
+23
-5
+18
Блаженные, которые говорят про дорогой платный контент. Этот дорого платный контент стоит по цене двух пачек сигарет в месяц, не позорьтесь.
+21
-5
+16
Ответ Wiley Fox
плюс будут еще и косты на продакшн ---- Пошёл он в жопу Почему он считает, что нормальный человек должен знать их птичий язык?
Так он пишет в своем тг канале, где аудитория это все понимает. Не его проблемы абсолютно, что это печатают на спортсе)
+17
-2
+15
Ответ Timado77
Комментарий скрыт
Я могу без проблем оплатить, не бедствую. Но позволить это могут себе не все.
+18
-6
+12
Не нравится мне эта идея , сам сервис Окко очень даже неплохой и когда была Апл я с спокойно платил и смотрел , но также была и куча проблем с трансляциями топ матчей и никакой потом подаренный фильм это не исправит . я же всё-таки футбол хочу смотреть и желательно в прямом эфире и без глюков , за это и платят , но у Окко не всегда получается так делать . А тут лига чемпионов , повышенный интерес , чувствую , что все мы потом будем смотреть подаренные фильмы . Ну и аналитика Григоряна это нечто конечно .
+11
-1
+10
Ответ DanielCarvalho
Я поражаюсь откуда у нас столько глупых людей, которые жалуются, что теперь не будет бесплатных трансляций. Если выкупит права ОККО, можно будет смотреть ЛЮБОЙ матч на выбор. Во вторых на любом устройстве, в третьих если вас будет раздражать комментатор-включить интершум. Матчи будут показываться в полном обьеме от начала (как приезжают команды) до конца (не до свистка, а именно пока команды уже не начнут уходить с поля) А не отвратительные истерики на матч тв во время гимна ЛЧ, рекламы по 15 минут. И за это годовав подписка около 3к это много??
Согласен, плюс на Окко собралась хорошая команда, АПЛ очень здорово они освещали
+9
-1
+8
Ответ Timado77
Комментарий скрыт
С комментариями условного Алхазова и других фриков,трансляции ЛЧ выйдут на уровень ESPN,не меньше.Такого контента еще не видали
+21
-13
+8
Ответ sbtqg59825
Прощай бесплатная ЛЧ
На кинопоиске показывают ту же Испанию без подписок на окко, только плюс. Не больше, чем вы платите за пакеты ТВ.
+12
-4
+8
окко эфирно всегда хорошо работал, но общей радости не пойму.

особенно в контексте того, как проходит торг, где замешаны какие-то казахские посредники, которые получили права без тендера, как-то аффилированы Прядкиным, и продают их не тому, кто больше предложит, а тому, кто ближе

можно, как угодно к Матчу относиться, но выглядит всё не особенно чисто
+7
0
+7
Ответ DanielCarvalho
Я поражаюсь откуда у нас столько глупых людей, которые жалуются, что теперь не будет бесплатных трансляций. Если выкупит права ОККО, можно будет смотреть ЛЮБОЙ матч на выбор. Во вторых на любом устройстве, в третьих если вас будет раздражать комментатор-включить интершум. Матчи будут показываться в полном обьеме от начала (как приезжают команды) до конца (не до свистка, а именно пока команды уже не начнут уходить с поля) А не отвратительные истерики на матч тв во время гимна ЛЧ, рекламы по 15 минут. И за это годовав подписка около 3к это много??
Во-первых, 3к это много. Во-вторых, чтобы смотреть на ОККО, насколько я знаю нужен интернет, а он не у всех есть. А с телефона такое себе удовольствие смотреть
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-9
+7
Ответ therealfan
Чему все радуются? не понимаю. И так футбола мало на обычном тв, а сейчас вообще все уберут
Ну мне комментаторский состав Окко больше нравится, плюс т.к есть подписка на Сберпрайм, спорт идет в ней, так что могу порадоваться, что на более приятном лично мне ресурсе увижу ЛЧ.
Плюс мне интересен формат симулкастов в дни групповых этапов, а на том же Матче он был на канале за 299р. А тут, я думаю, все матчи и симулкаст будут уже включены в подписку
+10
-4
+6
Ответ sbtqg59825
Прощай бесплатная ЛЧ
И жора-ипотечник
+11
-5
+6
Ответ Timado77
Готов снова платить за Окко, лишь бы видеть нормальный контент, а не это уг от матч тв
Окко уже третий год не вывозит трансляции топ матчей. Когда показывали АПЛ, у них стабильно ложилась трансляция матчей Ливерпуль- МС, а теперь - всегда проблемы с показом Классико. Платно не значит хорошо , по крайней мере в случае с ОККО
+5
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+5
Ответ Неймар Каземиров
Во-первых, 3к это много. Во-вторых, чтобы смотреть на ОККО, насколько я знаю нужен интернет, а он не у всех есть. А с телефона такое себе удовольствие смотреть
3к - это в магазин один раз за продуктами сходить, какое дорого)))
+8
-3
+5
Ответ Cruel Snake
Сколько вся эта музыка будет стоить для обычного обывателя? Вот главный вопрос
2 пачки сигарет условные, как та же ЛаЛига стоит. Это копейки по сути, тем более, что у Окко есть функция просмотра матчей в записи, чего нет у Матч-Премьер, например.
+9
-4
+5
Ответ DanielCarvalho
Я поражаюсь откуда у нас столько глупых людей, которые жалуются, что теперь не будет бесплатных трансляций. Если выкупит права ОККО, можно будет смотреть ЛЮБОЙ матч на выбор. Во вторых на любом устройстве, в третьих если вас будет раздражать комментатор-включить интершум. Матчи будут показываться в полном обьеме от начала (как приезжают команды) до конца (не до свистка, а именно пока команды уже не начнут уходить с поля) А не отвратительные истерики на матч тв во время гимна ЛЧ, рекламы по 15 минут. И за это годовав подписка около 3к это много??
На матче можно смотреть ЛЧ на любом телевизоре и по сути в любом месте: хоть в деревне, хоть в отеле и т.д. С окко комфортный просмотр доступен только у себя дома с современным телеком и подпиской. Какая бы ни была разница в кастомизации трансляции, доступность для большинства людей важнее.
+5
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+4
Ответ Виталий Губарев
Какая бесплатная? 1-2 матча полных в неделю в групповом турнире и тоже самое в плей-офф? А все остальное на матч премьер и матч футбол , которые , я открою секрет тоже являются платными)
Ну врать не надо, 4 матча в неделю показывал в группе, плюс еще пару в записи ночью
+4
0
+4
Ответ chatone gpt0ne
хорошая новость, можно будет смотреть без балаболящих комментаторов, а то реально уже достали своими глупостями - кто из игроков каким баром владеет и сколько на этом зарабатывает...
) Неужели юная дама напару с тягучим Григоряном более лучшая компания))
+5
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+4
Ответ Pierre Dunn
Окстись, курить в 2k24..
Нолика на клавиатуре нет?)
+3
0
+3
Ответ idjon503
Да, там у ОККО даже не 450, а всего 200, если по подписке СберПрайм
Вот какой к примеру мне СберПрайм, если я не клиент Сбера?))) и ещё, Вы реально думаете что они запихнут в неё ЛЧ?
Вот увидите, все будет в разных подписках
+3
0
+3
Ответ Егор Егор
На кинопоиске показывают ту же Испанию без подписок на окко, только плюс. Не больше, чем вы платите за пакеты ТВ.
Кто-то платит за пакеты ТВ?
Платное тв в России обошло стороной большинство людей: появилось слишком поздно и во время, когда у людей на это денег не было. Когда деньги у людей появились, уже был интернет с бесплатным и разнообразным контентом.
За свою жизнь ни разу не встречал человека, кто пользовался платным ТВ.
+4
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Ответ Timado77
Комментарий скрыт
Режиссеры и, особенно, операторы МатчТВ на лиге чемпионов прям заметно хромают -)
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Ответ sbtqg59825
Прощай бесплатная ЛЧ
Заменят бесплатной арабской ЛЧ)
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Ответ Today I feel Qatari
Один матч, который сами выбирут. А если хочешь посмотреть матч, который тебе интересен, то иди на платные каналы Матча, цена которым 380 рублей. Подписка на сберпрайм, куда входит Окко Спорт, стоит 200 рублей. Есть же разница, да? Плюс в тот же сберпрайм еще дофига сервисов входит, в отличие от Матча, которые продают тебе только футбол по оверпрайсу и больше ничего. Ну а если тебе все равно что смотреть, лишь бы вывеска ЛЧ была, то окей, вопросов нет
Ну со следующего сезона она явно будет минимум в 2 раза дороже(с учётом ЛЧ) А Матч футбол за эти деньги показывал 2 чемпионата из топ-4 плюс Еврокубки. А окко только Ла Лигу из того что можно смотреть(ну может ещё баскетбольную Евролигу) Так что ещё вопрос в том у кого цена высокая.
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