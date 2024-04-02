Матвей Ветлугин перешел от тренера Алексея Мишина к Евгению Рукавицыну
Фигурист Матвей Ветлугин ушел от тренера Алексея Мишина.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Ветлугин перешел от Мишина к Рукавицыну», – сообщил источник.
Ветлугин в прошедшем сезоне победил на этапе Гран-при России в Омске. На чемпионате России занял 14-е место, на Спартакиаде – 10-е.
Хотя, программы там неплохие ставят.
Но перспектив не вижу.
Ветлугин не стабильный, а у Рука еще и выносливость растеряет.
Удачи Матвею!
Сам факт решения что-то поменять и попробовать очень радует
Успехов!!!
Ну шо, Лиза, говорил я тебе, что Матвею и Глебу надо уходить-говорил, а ты все не перейдут, никто не перейдет, вот и Глеба не тормозите-пусть парень реализует потенциал.
То,что не сделала Лиза -ты допустив колоссальную ошибку, просто роковую , сделал Матвей.Матвей Молодец.Буду болеть!