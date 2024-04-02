Матвей Ветлугин перешел от тренера Алексея Мишина к Евгению Рукавицыну

Фигурист Матвей Ветлугин ушел от тренера Алексея Мишина.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ветлугин перешел от Мишина к Рукавицыну», – сообщил источник.

Ветлугин в прошедшем сезоне победил на этапе Гран-при России в Омске. На чемпионате России занял 14-е место, на Спартакиаде – 10-е.