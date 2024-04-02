Матвей Ветлугин перешел от тренера Алексея Мишина к Евгению Рукавицыну

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Евгений Рукавицын переходы Р-Спорт Матвей Ветлугин Фигурное катание

Фигурист Матвей Ветлугин ушел от тренера Алексея Мишина.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«Ветлугин перешел от Мишина к Рукавицыну», – сообщил источник.

Ветлугин в прошедшем сезоне победил на этапе Гран-при России в Омске. На чемпионате России занял 14-е место, на Спартакиаде – 10-е. 

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45 комментариев
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Глеба еще прихватил бы с собой
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Понятно почему от Мишина, непонятно почему к Рукавицину...
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Имхо, не самый лучший вариант. Физику растеряет, а прыжки и так хромают
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Ожидаемо . Как Мишин сидит к Кике с теми кто завалил прокат, врагу не пожелаешь ( ну кроме любимчика). Матвей своеобразный фигурист , пусть все получится 🙌🏻
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Вот бы и Глеб Лутфуллин тоже перешёл ! Такой талант пропадает !
+15
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+12
В любом случае, удачи Матвею!
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+9
Будет катать что то типа "Оладушек".
Хотя, программы там неплохие ставят.
Но перспектив не вижу.
Ветлугин не стабильный, а у Рука еще и выносливость растеряет.
+10
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Может, лучше к Татаурову было бы?
+8
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Думается мне, Глеб следующий
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Ответ Ann P
Кто-нибудь расскажите подробнее, плиз… Как-то неожиданно
Как раз ожидаемо, что ушёл: Мишин про них с Глебом будто забыл. Непонятно, зачем к Руковицыну, у него у всех парней выносливость слабая, тот же Матвей ещё до конца программы доезжает.
+7
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+6
Ответ Oleandra
Может, лучше к Татаурову было бы?
На этот раз я с вами соглашусь.
+6
0
+6
Глебушка, давай к Давыденко!
+11
-5
+6
Ответ Призрачный триксель
Вот бы и Глеб Лутфуллин тоже перешёл ! Такой талант пропадает !
Возможно посмотрит на этот сезон и тоже рванет к кому нибудь. Возможно если Мозалев воспрянет в ТШТ , то туда кто то есть из одиночников перейдет.
+7
-2
+5
Очень уважаю Мишина, но для него, как-будто, только Лиза и Женя существуют. Действительно, к Матвею и Глебу он совершенно равнодушен. У Матвея был очень трудный сезон. Думается, как и Андрею, ему необходимо было что-то изменить в своей жизни. Матвей сделал выбор и принял решение. Что ж, успехов и удачи ему в новом ТШ, ждём на льду!
+6
-1
+5
Да, уж. Желали одному, перешёл другой. Глеб видимо ещё сезон посмотрит, может больше внимания получит теперь.
+5
0
+5
После предыдущего сезона, это было ожидаемо.
Удачи Матвею!
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+4
Ничего не понятно, но очень интересно 🤔
+6
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+4
Ух ты...Вполне ожидаемо. Успехов Матвею в новом сезоне.
+4
-1
+3
Ответ Дружба11
Опачки, ну что ж Матвей держи пять!За смелость,за движение. Ну шо, Лиза, говорил я тебе, что Матвею и Глебу надо уходить-говорил, а ты все не перейдут, никто не перейдет, вот и Глеба не тормозите-пусть парень реализует потенциал. То,что не сделала Лиза -ты допустив колоссальную ошибку, просто роковую , сделал Матвей.Матвей Молодец.Буду болеть!
Глеб пока никуда не ушёл, посмотрим перейдёт он или нет. А к кому нужно было перейти Лизе от Профессора? К Этери? Не, не вариант. Сама же Этери однажды в интервью сказала, что не смогла бы взять Лизу к себе из-за тренерской этики. Так она это назвала: "тренерской этикой". Видимо, какие-то моральные принципы у Этери. А к кому ещё можно перейти от Профессора? Ещё к Плющенко, но Лиза бы на такой шаг точно не пошла. И самому Плющенко было бы реально неудобно переманивать к себе свою бывшую одногруппницу, ученицу своего тренера. Хоть Плющенко и хитрый парень, но нет, на такое он бы не пошёл. Это для него перебор.
+3
0
+3
Хорошая новость!
Сам факт решения что-то поменять и попробовать очень радует
Успехов!!!
+4
-1
+3
Бросил кепку ради лысого вот такой жизненный зигзаг.
+5
-2
+3
Ожидаемо
+5
-2
+3
Опачки, ну что ж Матвей держи пять!За смелость,за движение.
Ну шо, Лиза, говорил я тебе, что Матвею и Глебу надо уходить-говорил, а ты все не перейдут, никто не перейдет, вот и Глеба не тормозите-пусть парень реализует потенциал.
То,что не сделала Лиза -ты допустив колоссальную ошибку, просто роковую , сделал Матвей.Матвей Молодец.Буду болеть!
+7
-5
+2
Кто-нибудь расскажите подробнее, плиз… Как-то неожиданно
+2
0
+2
Ответ Оле-Лукойе
Как раз ожидаемо, что ушёл: Мишин про них с Глебом будто забыл. Непонятно, зачем к Руковицыну, у него у всех парней выносливость слабая, тот же Матвей ещё до конца программы доезжает.
Да, я знаю, это видно по сезону и очень грустно, на самом деле. Вот бы Глебу тоже было на себя не плевать. Ему тоже нужно переходить, но мне показалось ,что он не сделает это из-за преданности. Может, ему теперь больше внимания достанется?! Но если решится на переход, то мой выбор за Татаурова
+2
0
+2
Ответ oldparakhod
Понятно почему от Мишина, непонятно почему к Рукавицину...
мог бы к Давыденко
+2
0
+2
Ответ Дружба11
к Этери,к Татаурову, к Москвиной, к Тарасовой в конце то концов...но не высиживать там где не продвинут
К Москвиной? Т. Н. тренирует пары, а не одиночников. Зачем к ней переходить ребятам-одиночникам? 🙂 Разве что для того, чтобы перейти в парное катание, но Лиза не собиралась переходить в пары. А ТАТ уже давно не тренирует никого. Она только рекомендации даёт, замечания делает. Татауров и Рукавицын - это да, неплохие варианты, но всё равно... По сравнению с Профессором у них опыта меньше.
+1
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+1
Ответ Николь Тян
Ожидаемо . Как Мишин сидит к Кике с теми кто завалил прокат, врагу не пожелаешь ( ну кроме любимчика). Матвей своеобразный фигурист , пусть все получится 🙌🏻
Как он с ними сидел?
+1
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Ответ Храбрая виолончелистка
Глебушка, давай к Давыденко!
Кстати, Давыденко мог бы Глеба классно раскрыть. Проги ставить в его штабе умеют
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Ответ Mion
Имхо, не самый лучший вариант. Физику растеряет, а прыжки и так хромают
+++
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