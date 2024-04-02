Татьяна Тарасова: «Пусть Бах следит за своими детьми, а за нами не надо. Валиева – ребенок, которого мы очень любим»

Татьяна Тарасова отреагировала на высказывание Баха о Камиле Валиевой.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года. В декабре 2021-го она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом: «Даже после решения CAS российское правительство оказало Валиевой особый прием, особую честь. Это действительно ужасно».

«Это не его дело. Пусть он следит за своими детьми, а за нами не надо! Мы любим своих детей. Камила – ребенок, которого мы очень любим», – сказала заслуженный тренер СССР.