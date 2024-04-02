Татьяна Тарасова: «Пусть Бах следит за своими детьми, а за нами не надо. Валиева – ребенок, которого мы очень любим»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг МОК Томас Бах женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на высказывание Баха о Камиле Валиевой.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года. В декабре 2021-го она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. 

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом: «Даже после решения CAS российское правительство оказало Валиевой особый прием, особую честь. Это действительно ужасно». 

«Это не его дело. Пусть он следит за своими детьми, а за нами не надо! Мы любим своих детей. Камила – ребенок, которого мы очень любим», – сказала заслуженный тренер СССР. 

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37 комментариев
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Так любим, что пичкаем не пойми чем, только ради своей выгоды! Шикарное отношение к детям!
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Прежде всего Камила ребенок своих мамы и папы, ну дедушки конечно.
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Любить Валиеву никто не запрещает,пусть отсидит свой допинговый срок и любите взахлеб.
Но чествовать официально дисквалифицированную за допинг спортсменку как олимпийскую чемпионку,это просто позор.
На фоне слов о нулевой терпимости к допингу это и еще и откровенное лицемерие.
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И как любимого ребенка готовы закормить чем попало.
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Мы любим этого ребенка, поэтому кормим его допингом😁
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Как отправлять за золотом так взрослый спортсмен, как попалась на допинге, так "этожеребёнок". Умора)
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" Валиева – ребенок " ??? --- Была. А сейчас это упитанная татарская тётя.
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Не надо за всех, Татьяна Анатольевна.
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в нормальных странах это позор,разрыв контрактов.забвение...но мы же не любая страна.у нас можно нехило подняться,стать популярной и уважаемой.Мрак
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Не привязываясь к этому "ребенку" - как часто приходится созерцать детей, которые совершенно неадекватно себя ведут в общественных местах (орут матом, всех толкают, хватают чужие вещи и т.п.). А рядом столбом стоит мамаша с сигаретой и говорит: "Вы моему ребенку замечание не делайте. Я его воспитываю как считаю нужным". Воспитание - страшная сила, когда родители немного не в себе...
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Ответ Solo_peccator
Она правильно говорит, это не дело Баха, Камила и федерации соблюдают правила по решению КАС. А кто, и какое отношение проявляет к Камиле это не должно его беспокоит.
Терпимость к допингистам на государственном уровне ДОЛЖНА беспокоить Баха.
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Ответ Viks
" Валиева – ребенок " ??? --- Была. А сейчас это упитанная татарская тётя.
Коллега - национальность неважна, все таки 😉
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онажеребёнок! ©
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Как бы не залюбили до потери здоровья с таким букетом лекарств.
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Ответ Сергей Орлов
Комментарий удален модератором
Я бы вам объяснила, но вы не поймёте
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Ответ Viks
Ребёнок мамы. Папы нет. Дедушки тоже нет - пироженоё пёк отец бывшего сожителя мамы.
Дедушка есть, не надо лгать, если не знаете
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У семи нянек...
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Отношусь к Валиевой никак. А что говорят её партнёры по команде, которых лишили золотых медалей ОИ?
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Может не надо лишний раз беспокоить Татьяну Анатольевну
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Ответ Vazuza
Коллега - национальность неважна, все таки 😉
Комментарий удален модератором
Ответ Vazuza
Коллега - национальность неважна, все таки 😉
Смотря когда
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Ответ Solo_peccator
А вы посмотрите на себя? Ещё мужик. 👎
что не так он сказал?
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Ответ Сергей Орлов
Скорее за "эту тётю")
неа, именно так
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Ответ Маргарита В Сафронова
Комментарий скрыт
С каждым вашим комментарием я всё более прихожу к убеждению, что пенсионеров надо лишить права голоса на выборах!
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Ответ Viks
Терпимость к допингистам на государственном уровне ДОЛЖНА беспокоить Баха.
Какая терпимость. Если у вас такое случае первый раз. И Игры дружбы это не под юрисдикции МОК. Это инициативи России. То есть глава этой вечеринке Путин, кого хотел пригласить, того и пригласила как гость, а не как участник. По этому не собачья дела Баха
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Ответ smoky eyes
Тоже сопереживаю Камиле, но отделяю ее от того, что о ней пишут и говорят. Вся эта куча « поддержки» дурно пахнет. Она сама отказаться не может от участия в этом вот всем, запретить о себе говорить тоже, от того ещё печальней.
Комментарий удален модератором
Ответ Dmona1
Да хватит уже. Йохауг тоже после залета в Норвегии чевствовали
Вы не понимаете это другое
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