«Фенербахче» пока не выйдет из турецкой Суперлиги. Вопрос отложен на три месяца: «Надо все детально обдумать, подготовиться. Нужны контакты за рубежом»

Теги Фенербахче высшая лига Турция Али Коч Футбол

«Фенербахче» продолжит выступать в чемпионате Турции как минимум до лета.

Сегодня состоялось внеочередное собрание генеральной ассамблеи клуба. Ранее сообщалось, что на нем должны были рассмотреть вопрос о выходе из Суперлиги на фоне нападения фанатов «Трабзонспора» на футболистов стамбульского клуба.

Президент «Фенербахче» Али Коч по итогам сегодняшней встречи сообщил: «Мы снимаем этот вопрос до общего собрания, которое состоится через 3 месяца. Сейчас мы вообще не рассматриваем вариант с приостановкой спортивной деятельности, потому что к этому нужно подготовиться».

Глава клуба отметил, что сперва необходимо найти структуру, готовую принять команду из Стамбула: «Приостановка деятельности означает, что нам надо будет начинать с любительских лиг. Мы с этим в какой-то мере справимся, а затем объединимся с каким-нибудь клубом. Такое уже случалось. Все это необходимо детально обдумать. Мы не планируем предпринимать такие меры без необходимых контактов за рубежом».

«Фенербахче» собрался в другой чемпионат. Это шантаж или все реально?

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19 комментариев
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Где можно загрузить хату на то, что и через три месяца они никуда не выйдут?
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Зенит и Спартак, помнится, тоже грозились сняться с чемпионата в определенные моменты)
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Ответ gukmamop
Где можно загрузить хату на то, что и через три месяца они никуда не выйдут?
зачем тебе 2 метра квадратных выигрывать
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Да никто их не возьмет в любую лигу, это ежу понятно, манипуляция своей федерацией
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Сыграйте годик в Греции. Потом Турция раем покажется...
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Могли бы вернуться в «родную гавань». ))
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Ответ Stanislav Samoylov
Или Федуну
Борис Борисович Ротенберг - будущая звезда РФС.
Пока он заместитель генерального директора Локомотива.
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Пускай президент Фенербахче позвонит Ротенбергу.
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Несерьёзный базар, никому не сдались. Даже в чемпионат Болгарии бы их не взяли.
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Все прекрасно осознают что подобный переход исключён.
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С Федуном пускай проконсультируются на тему выхода из лиги. Там опыта много.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Пускай президент Фенербахче позвонит Ротенбергу.
Или Федуну
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Ответ ivashka
Да никто их не возьмет в любую лигу, это ежу понятно, манипуляция своей федерацией
В РФПЛ было бы интересно как минимум, только без еврокубков и под санкциями будут
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