«Фенербахче» пока не выйдет из турецкой Суперлиги. Вопрос отложен на три месяца: «Надо все детально обдумать, подготовиться. Нужны контакты за рубежом»

«Фенербахче» продолжит выступать в чемпионате Турции как минимум до лета.

Сегодня состоялось внеочередное собрание генеральной ассамблеи клуба. Ранее сообщалось, что на нем должны были рассмотреть вопрос о выходе из Суперлиги на фоне нападения фанатов «Трабзонспора» на футболистов стамбульского клуба.

Президент «Фенербахче» Али Коч по итогам сегодняшней встречи сообщил: «Мы снимаем этот вопрос до общего собрания, которое состоится через 3 месяца. Сейчас мы вообще не рассматриваем вариант с приостановкой спортивной деятельности, потому что к этому нужно подготовиться».

Глава клуба отметил, что сперва необходимо найти структуру, готовую принять команду из Стамбула: «Приостановка деятельности означает, что нам надо будет начинать с любительских лиг. Мы с этим в какой-то мере справимся, а затем объединимся с каким-нибудь клубом. Такое уже случалось. Все это необходимо детально обдумать. Мы не планируем предпринимать такие меры без необходимых контактов за рубежом».

«Фенербахче» собрался в другой чемпионат. Это шантаж или все реально?