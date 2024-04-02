Роналду забил 56 голов и сделал 14 ассистов в 60 играх за «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Абдулмаджид Аль-Сулайхим Абха Футбол

Криштиану Роналду отметился четырьмя голевыми действиями в матче за «Аль-Наср».

Форвард забил «Абхе» на 11-й, 21-й и 42-й минутах матча 26-го тура Саудовской Аравии.

Также он ассистировал полузащитникам Садьо Мане (на 33-й) и Абдулмаджиду Аль-Сулайхиму (на 44-й). Впрочем, передача на Мане позже была отменена, так как голкипер «Абхи» коснулся мяча.

Португалец проводит 60-й матч за «Аль-Наср». За это время он забил 56 голов и сделал 14 результативных передач.

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42 комментария
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Этому чуваку на все пофиг)) лишь бы забивать и забивать)) красава
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Король футбола!!! 🙌🙌🙌
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Комментарий скрыт
Альварес?
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Ну что за машина!
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Кто еще в таком возрасте имеет такую стату?
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Где бы не играл - абсолютный топ! Легенда. Приятно смотреть на его игру.
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1000 должен набить. Будет рекорд на все времена 🐐
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Ответ samatzakirzyanov
Роналду на Евро показал свой уровень, а сейчас приехал громить 17 команду лиги СА. Ну что за бист. Однозначно Роналду - лучший в игре против команд со дна таблицы.
Поэтому он в ЛЧ больше всех Баварии и Ювентусу навалил голов:)
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Ответ Эркин
Альварес?
Витя ?
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Ответ Ганнибал Лектер
Комментарий скрыт
Протри очки.
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Что там до Грецки?
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Долго ещё до Гретцки?
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Это безоговорочный ЗМ!
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Роналду 39 лет штампует голы пачками! Хет-трикналду!

Месси 36 лет пробивает дно несмотря на поддержки Фифа
+11
-9
+2
Остановите его! КриРо разбушевался! Ликуйте и радуйтесь подвигам КриРо в это бездарное время))
+4
-2
+2
Разбудите когда пеший столько сделает в бургер лиге. Хотя их уровень Аль Наср показал 6-0
+9
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Саня Овечкин напрягся
+1
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+1
Да красавчик, на самом деле. Лига слабая, но отдавать себя полностью делу тоже надо уметь
+1
0
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ну давайте про слабость лиги, расскажите, ведь другие звезды там каждый тур по 5 балов набирает, 3+2 делаю каждый раз, да?

Огонь вообще, Криш бегает, хочет забивать больше и больше, столько в нем энергии и желания, всем бы такое футболистам.
+8
-7
+1
Сумасшедший
+10
-9
+1
Ответ Контрольный выстрел
Интересно, что будет с безумными персофанами на Евро … 😭😂
Будут болеть за Францию например
0
0
0
Ответ Контрольный выстрел
Родил бы от Рона? 😂
🤣 разок бы дал
+1
-1
0
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Так организуйте какой-нибудь товарняк, чтобы это доказать...
+1
-1
0
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
🤨🔄👈
+1
-1
0
Ответ Дзмітрый Фарботка
Комментарий скрыт
Не обижайся ты )
0
0
0
Ответ Эркин
Альварес?
Увы.. Альварес 0 ЗМ, О ЗБ, 0 МВП..
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Настоящему голевому убийце абсолютно все равно где забивать. Ему не стыдно, он будет забивать всегда и везде будь то чемпионат Индии будь то чемпионат Мали. И это круто. Обожаю Рона
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Вопрос, дети! Сколько Роналду надо сделать хет-триков, чтобы их количество равнялось количеству игр?
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до пента трика не хватило два пенальти
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Интересно, что будет с безумными персофанами на Евро … 😭😂
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