НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Баффало», «Питтсбург» – с «Нью-Джерси», «Айлендерс» примут «Чикаго», «Миннесота» против «Оттавы»
«Вашингтон» сыграет с «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Нью-Джерси» примет «Питтсбург», «Айлендерс» – «Чикаго», «Миннесота» будет противостоять «Оттаве».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 апреля, 02.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 3 апреля, 02.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 3 апреля, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 3 апреля, 02.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 3 апреля, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 3 апреля, 03.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 3 апреля, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 3 апреля, 05.00, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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В гостях с "Баффало" признавался 2 раза первой звездой матча, 4 раза второй и 3 раза третьей.
18 - ю (813 - ю) 26.02.2023, в равных составах 5*5, с передачи Эрика Густафссона.
Овечкину забить, команде победить.
Будет пытаться забить.
Let’s go Devils!
Уникальность игрока в том, что он не сыграл ни одного матча на Кубок Стэнли.
кобель - с драфта отказов
соня милана - после изгнания из Анахайма, Коламбуса и пробного контракта с Калгари
строум - послан Чикагой без квалифая
муж екатерины афиногеновой - год не играл из-за травмы и удостоился контракта с Вашингтоном
мешок макймайкл - в 23 с 30 очками некстваном столичным числится
дженсен - начал карьеру случайно в 26 лет, когда вдруг понравился Блэшила в Детройте
итан бир - непонятнки со здоровьем, улетел на программу, зачем звали?
и так далее
Вопрос, кто проблема Вашингтона?
Нормальные люди: годами управлеческий хаос.
Компост: Овечкин. На компост смотрим как Райкард на Феллера в 1990
Флорида
Нью Джерси
Нью Йорк
Миннесота
Нэшвилл
Калгари
Вегас
Итан Ястреб актёр ещё есть вроде