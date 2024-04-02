НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Баффало», «Питтсбург» – с «Нью-Джерси», «Айлендерс» примут «Чикаго», «Миннесота» против «Оттавы»

Теги результаты матчей Нью-Джерси Питтсбург Айлендерс Баффало Оттава Монреаль Бостон Вашингтон Флорида Нэшвилл Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Анахайм НХЛ Вегас Хоккей

«Вашингтон» сыграет с «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Нью-Джерси» примет «Питтсбург», «Айлендерс» – «Чикаго», «Миннесота» будет противостоять «Оттаве».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Вашингтон
Дата проведения
3 апреля, 02.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Флорида
Дата проведения
3 апреля, 02.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Питтсбург
Дата проведения
3 апреля, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Чикаго
Дата проведения
3 апреля, 02.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Бостон
Дата проведения
3 апреля, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Оттава
Дата проведения
3 апреля, 03.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Анахайм
Дата проведения
3 апреля, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Ванкувер
Дата проведения
3 апреля, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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40 комментариев
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Важнейший матч для Кэпс! Чарли в воротах, состав без изменений
+15
-3
+12
Сантёр надо сделать это ))))

https://images4.imagebam.com/14/ed/86/MESSJ9A_o.png
+13
-4
+9
Ответ Кино Музыка
Мне кажется, Александру Овечкину надоело играть без голов. Немой вопрос в глазах домашних тот еще стимул, знаете ли. Картину "Опять двойка" надеюсь все помнят. Будет пытаться забить.
Овечкину надоело играть без ПО
+9
-2
+7
Столичным победы, а их капитану Александру дубль или хет-трик, надо закрывать вопрос 30 шайб и не откладывать в долгий ящик! Удачи ✌️
+10
-4
+6
Ответ Sonnyanderson
С пингвинами последние матчи легко даются. Пусть сегодня будет так же. Let’s go Devils!
Сегодня мы за НДД конечно
+6
-1
+5
Тому Уилсону исполнилось 30 лет, встретить юбилей на льду не получилось, отбывает дисквалификацию за грубую игру. Самый молодой из пятёрки оставшейся в составе "Вашингтона", бравшей КС, четвёртый из них, кто проводит всю карьеру в "Вашингтон Кэпиталз" (кроме Ти Джея Оши).
+7
-2
+5
В гостях "Баффало" Овечкин забил 18 шайб, 14 раз по одной шайбе и 2 дубля, в 31-й игре (из 32 возможных, 01.11.2008 пропустил по семейным обстоятельствам), сделал 9 передач, - 1, "Вашингтон" произвёл 984 броска из них Овечкин 162 броска, у "Вашингтона" 17 побед, у "Баффало" 14 побед.
В гостях с "Баффало" признавался 2 раза первой звездой матча, 4 раза второй и 3 раза третьей.
18 - ю (813 - ю) 26.02.2023, в равных составах 5*5, с передачи Эрика Густафссона.
Овечкину забить, команде победить.
+11
-7
+4
Баффало - подходящий соперник, чтобы Александр забросил минимум одну штуку.
+6
-2
+4
Мне кажется, Александру Овечкину надоело играть без голов. Немой вопрос в глазах домашних тот еще стимул, знаете ли. Картину "Опять двойка" надеюсь все помнят.
Будет пытаться забить.
+6
-2
+4
С пингвинами последние матчи легко даются. Пусть сегодня будет так же.
Let’s go Devils!
+4
-1
+3
Ответ paha
Сантёр надо сделать это )))) https://images4.imagebam.com/14/ed/86/MESSJ9A_o.png
Мыкола слился конечно ;( Помню как он мне доказывал что Овечкин всё АХАХА
+7
-4
+3
Ответ Андрей Синицын
Джефф Скиннер сыграет 1000 матч в НХЛ. Проводит 14й сезон имеет в своём активе 669 (357+312) в 999 играх в регулярке идет н 299 месте в общем списке бомбардиров. Уникальность игрока в том, что он не сыграл ни одного матча на Кубок Стэнли.
Перестроечная Каролина, а потом днищенский Баффало. Не судьба. При этом Каролина попала в плей-офф в первый же сезон без Скиннера.
+2
0
+2
Джефф Скиннер сыграет 1000 матч в НХЛ. Проводит 14й сезон имеет в своём активе 669 (357+312) в 999 играх в регулярке идет н 299 месте в общем списке бомбардиров.
Уникальность игрока в том, что он не сыграл ни одного матча на Кубок Стэнли.
+2
0
+2
Ответ Direct free kick
Как собирался состав Вашингтона. кобель - с драфта отказов соня милана - после изгнания из Анахайма, Коламбуса и пробного контракта с Калгари строум - послан Чикагой без квалифая муж екатерины афиногеновой - год не играл из-за травмы и удостоился контракта с Вашингтоном мешок макймайкл - в 23 с 30 очками некстваном столичным числится дженсен - начал карьеру случайно в 26 лет, когда вдруг понравился Блэшила в Детройте итан бир - непонятнки со здоровьем, улетел на программу, зачем звали? и так далее Вопрос, кто проблема Вашингтона? Нормальные люди: годами управлеческий хаос. Компост: Овечкин. На компост смотрим как Райкард на Феллера в 1990
Беар (Bear)
+2
0
+2
Ответ hhlg
Оши не сыграет, Кубель вместо него. Если физрук поставит Кубеля в первое звено с Макмайклом, то они на двоих выход на лёд не смогу найти конечно
Как собирался состав Вашингтона.
кобель - с драфта отказов
соня милана - после изгнания из Анахайма, Коламбуса и пробного контракта с Калгари
строум - послан Чикагой без квалифая
муж екатерины афиногеновой - год не играл из-за травмы и удостоился контракта с Вашингтоном
мешок макймайкл - в 23 с 30 очками некстваном столичным числится
дженсен - начал карьеру случайно в 26 лет, когда вдруг понравился Блэшила в Детройте
итан бир - непонятнки со здоровьем, улетел на программу, зачем звали?
и так далее
Вопрос, кто проблема Вашингтона?
Нормальные люди: годами управлеческий хаос.
Компост: Овечкин. На компост смотрим как Райкард на Феллера в 1990
+6
-5
+1
Ответ paha
Сантёр надо сделать это )))) https://images4.imagebam.com/14/ed/86/MESSJ9A_o.png
После такого Мыкола пошла голосовать на трассу
+3
-2
+1
Ответ Gospel of Matthew(s)
Сашуля, верим!
Ваша вера не работает с 1967 года! Так что мимо
+3
-2
+1
Вашингтону два очка, и хоть Кюмпер пусть забьет…!
+1
0
+1
Оши не сыграет, Кубель вместо него. Если физрук поставит Кубеля в первое звено с Макмайклом, то они на двоих выход на лёд не смогу найти конечно
+4
-3
+1
Ответ Вадим Скорин
Сидни Кросби в 19-й раз подряд(во всех своих 19 - ти сезонах в НХЛ), набрал 1 + очко за игру за матч, теперь совладелец рекорда с Уэйном Гретцки, у Уэйна тоже 19 раз подряд из 20 сезонов в НХЛ (кроме последнего сезона), 3 - й Горди Хоу 17 раз (11 раз подряд). Среди снайперов 36 лет на 7 - м месте (первый Овечкин 50 шайб в 77 играх, второй Селянне 48 в 82 играх, третий Фил Эспозито 42 в 80 матчах ). Среди бомбардиров 36 лет, на 9 - м месте, (первый Селянне 94 = 48 + 46 , второй Ратель 94 = 33 + 61, третий Овечкин 90 = 50 + 40 ). На седьмом месте Евгений Малкин в 82 играх набрал 83 очка 27 + 56. Среди действующих (36 летних), в этом году ближайший к Кросби , Анжи Копитар, 66 = 26 + 40 в 74 играх.
Но есть нюанс... у Гретцки 10 сезонов с 2+ очками за игру, а у Кросби таких сезонов нет
0
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0
Ответ Gospel of Matthew(s)
Дык не для себя же. Токмо волею пославшей мя...
Тут должна быть цитата из Крёстного про уважение
+1
-1
0
Чтоб Чикага сломала Острова!
+3
-3
0
Вашингтон
Флорида
Нью Джерси
Нью Йорк
Миннесота
Нэшвилл
Калгари
Вегас
0
0
0
Ответ Sonny Milano
Беар (Bear)
Пиво короче
+1
-1
0
Ответ hhlg
Стромер норм, Милано норм, МакПак - ставка не сыграла как было задумано (хотя ещё не вечер, да и в целом физрук рушит снайперов своей профнепригодностью), Макмайкл - лютый баст по блату, согласен, Бир - провал Мака, тоже не сработал. Итого - физруку учиться у Монтгомери и лучше не в Вашингтоне конечно
В НХЛ 06 столько не дают заигрывать одного вратаря в регулярке подряд как инфоган пытается выехать на Лингрене
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Ответ Sonny Milano
Беар (Bear)
Итан Медведь лёг на программу
Итан Ястреб актёр ещё есть вроде
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Ответ Столичный Чел
Вашингтон Флорида Нью Джерси Нью Йорк Миннесота Нэшвилл Калгари Вегас
Это че за список?
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Ответ Авл Агерий
Это че за список?
Список команд которые выиграют сегодня.
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