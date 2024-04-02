Дарья Касаткина: «С огромным удовольствием сыграла бы на Олимпиаде. Для меня это очень важное событие»
Дарья Касаткина рассказала о желании выступить на Олимпиаде в Париже.
– Хотите поехать на Олимпиаду в Париж?
– С огромным удовольствием! Очень рада, что нас до нее допустили. Для меня Олимпийские игры – очень важное событие. Так получилось, что на прошлую Олимпиаду, в Токио, я по ряду причин не поехала. Но в Париже хочу сыграть. Если на нее отберусь, то выступлю без каких-либо вопросов.
– Обращаете внимание на критику со стороны российских спортивных функционеров в адрес тех спортсменов, которые поедут на Олимпиаду? Что-то вас в ней задевает?
– Про меня уже столько всего наговорили за последние два года, что все это воспринимаю как белый шум. Мне это совершенно неважно, – сказала Касаткина в интервью «Спорт-Экспрессу».
За тебя очень многие будут болеть !
11-ая в рейтинге WTA - должна отобраться.
1. Патриотизм - это приехать и бороться за победу, вопреки всем тем, кто тебя там не ждёт и «подвергает унизительным процедурам».
2. От того, что Касаткина, или кто-либо еще, выступает, как «нейтральный спортсмен», он не перестаёт быть русским(о чудо). Все и так прекрасно знают, откуда этот спортсмен, и какую страну представляет. И соперники, и болельщики. А если для вас спортсмен без флажка на форме - не свой, то это вопросы к вам, а не к спортсмену.
3. И да, можно чуть поподробнее про унизительные процедуры?
Просто некогда ей....