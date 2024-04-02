Дарья Касаткина: «С огромным удовольствием сыграла бы на Олимпиаде. Для меня это очень важное событие»

Дарья Касаткина рассказала о желании выступить на Олимпиаде в Париже.

– Хотите поехать на Олимпиаду в Париж?

– С огромным удовольствием! Очень рада, что нас до нее допустили. Для меня Олимпийские игры – очень важное событие. Так получилось, что на прошлую Олимпиаду, в Токио, я по ряду причин не поехала. Но в Париже хочу сыграть. Если на нее отберусь, то выступлю без каких-либо вопросов.

– Обращаете внимание на критику со стороны российских спортивных функционеров в адрес тех спортсменов, которые поедут на Олимпиаду? Что-то вас в ней задевает?

– Про меня уже столько всего наговорили за последние два года, что все это воспринимаю как белый шум. Мне это совершенно неважно, – сказала Касаткина в интервью «Спорт-Экспрессу».