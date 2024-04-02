Дарья Касаткина: «С огромным удовольствием сыграла бы на Олимпиаде. Для меня это очень важное событие»

Теги WTA Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина рассказала о желании выступить на Олимпиаде в Париже.

– Хотите поехать на Олимпиаду в Париж? 

– С огромным удовольствием! Очень рада, что нас до нее допустили. Для меня Олимпийские игры – очень важное событие. Так получилось, что на прошлую Олимпиаду, в Токио, я по ряду причин не поехала. Но в Париже хочу сыграть. Если на нее отберусь, то выступлю без каких-либо вопросов.

– Обращаете внимание на критику со стороны российских спортивных функционеров в адрес тех спортсменов, которые поедут на Олимпиаду? Что-то вас в ней задевает?

– Про меня уже столько всего наговорили за последние два года, что все это воспринимаю как белый шум. Мне это совершенно неважно, – сказала Касаткина в интервью «Спорт-Экспрессу».

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53 комментария
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Удачи, Дарья!
За тебя очень многие будут болеть !

11-ая в рейтинге WTA - должна отобраться.
+84
-16
+68
Ответ Stas Salesov
Дарья Касаткина - самая красивая девушка
Расслабься, у неё уже есть девушка
+37
-1
+36
Винер сейчас поперхнулась
+49
-14
+35
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Винер сейчас поперхнулась
Теннисным мячиком.
+31
-3
+28
Ответ ivanzhu90
Комментарий скрыт
Патриотизм это не про ГОСУДАРСТВО, а про РОДИНУ - это совершенно разные понятия.
+27
-5
+22
Луч трезвости, во мраке псевдопатриотизма.
+54
-32
+22
Ответ Westmoreland
Луч трезвости, во мраке псевдопатриотизма.
Она живет заграницей и не проникается патриотизмом каждый день
+18
-2
+16
Молодец, Касатик)
+20
-6
+14
Ответ Stas Salesov
Дарья Касаткина - самая красивая девушка
Сколько же водки ты пьëшь?
+24
-12
+12
Правильно! Олимпиада раз в 4е года и не факт , что она сможет сыграть на следующей. Мы будем болеть за всех наших теннисистов, кто туда поедет. Надеюсь через 4е года ситуация в нашей стране изменится к лучшему и всех спортсменов допустят до всех соревнований
+17
-6
+11
Всё правильно. Молодец. Не нужно слушать всяких чинуш псевдопатриотов.
+15
-5
+10
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Винер сейчас поперхнулась
Вместе с Тарасовой.
+8
0
+8
Надеюсь ее лично встретит мэр Парижа.
+7
-1
+6
Ответ furiking
Соревнования для спортсменов, а не для чинуш. Удачи!
Правда что ли? А чинуши мок, например, - это правильные чинуши?
+7
-3
+4
Соревнования для спортсменов, а не для чинуш. Удачи!
+6
-2
+4
Ответ artpal
Среди моржей?
У каждого человека имеется свой вкус, но Касаткину уж точно страшной не назвать. Больше подходит термин "на любителя"
+4
0
+4
Ответ Stas Salesov
Дарья Касаткина - самая красивая девушка
Среди моржей?
+6
-4
+2
Ответ raio
Надеюсь ОИ показывать по общественному ТВ не будут.
Боитесь, что перекроют вам канал пропаганды? Боитесь остаться без лапши на ушах? Отвечу сразу - не бойтесь)
+5
-3
+2
Ответ ivanzhu90
Комментарий скрыт
Неужели так сложно понять? Ну попробую объяснить еще раз.

1. Патриотизм - это приехать и бороться за победу, вопреки всем тем, кто тебя там не ждёт и «подвергает унизительным процедурам».
2. От того, что Касаткина, или кто-либо еще, выступает, как «нейтральный спортсмен», он не перестаёт быть русским(о чудо). Все и так прекрасно знают, откуда этот спортсмен, и какую страну представляет. И соперники, и болельщики. А если для вас спортсмен без флажка на форме - не свой, то это вопросы к вам, а не к спортсмену.
3. И да, можно чуть поподробнее про унизительные процедуры?
+5
-3
+2
Настоящая патриотка. Плевать на преграды, которые чинят чужие и свои же руководители. Хочет на Олимпиаду и прямо об этом говорит. Независимый человек.
+4
-2
+2
Дарье, с новыми законами, ловить в РФ нечего, так что можно и жить в свое удовольствие, и выступать там где хочешь.
+6
-4
+2
Похоже Дарья не только красивая, но и умная девушка!) Пусть у неё все получится!👍
+17
-15
+2
Удачи, Дашенька, удачи. Если пройдёшь дальше третьего круга, воспримем как Успех.
+3
-2
+1
Ответ Лёля Иванова
Правильно! Олимпиада раз в 4е года и не факт , что она сможет сыграть на следующей. Мы будем болеть за всех наших теннисистов, кто туда поедет. Надеюсь через 4е года ситуация в нашей стране изменится к лучшему и всех спортсменов допустят до всех соревнований
Вот жеж оптимистка
+2
-1
+1
Ответ Atsuktuvas
Дарье, с новыми законами, ловить в РФ нечего, так что можно и жить в свое удовольствие, и выступать там где хочешь.
Будто бы она собиралась жить в России со старыми законами. Смешно.
+3
-2
+1
Даше - удачи!
0
0
0
Ответ Кирилл Шарапов
У каждого человека имеется свой вкус, но Касаткину уж точно страшной не назвать. Больше подходит термин "на любителя"
На любительницу
0
0
0
Касаткина то может под радужным флагом идти вроде.
+3
-3
0
Ответ ivanzhu90
Комментарий скрыт
Так она и не чиновник российского государства. Чиновников там не ждут, а российских спортсменов, которые хотят и могут выступить на ОИ очень даже ждут.
+3
-3
0
Телевизор видно не смотрит...
Просто некогда ей....
+1
-1
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