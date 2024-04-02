СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Ротенберга на 500 тысяч рублей, лига должна вернуть деньги. Клуб опротестует штраф Медведева («Матч ТВ»)

СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Романа Ротенберга на 500 тысяч рублей.

Как сообщает «Матч ТВ», клуб успешно оспорил штраф в 500 тысяч рублей, который был наложен на главного тренера команды Спортивно-дисциплинарным комитетом лиги в декабре 2023 года.

Решение принял третейский суд, администрируемый Национальным центром спортивного арбитража.

Суд отменил решение дисциплинарного комитета Фонбет Чемпионата КХЛ, признав неправомерным наложение штрафа на главного тренера СКА Романа Ротенберга от 22 декабря 2023 года.

Суд удовлетворил требования СКА в полном объеме и обязал ООО «КХЛ» вернуть клубу 500 тысяч рублей.

Также сообщается, что СКА опротестует штраф, наложенный КХЛ на председателя совета директоров клуба Александра Медведева за высказывания о судьях.