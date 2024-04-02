СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Ротенберга на 500 тысяч рублей, лига должна вернуть деньги. Клуб опротестует штраф Медведева («Матч ТВ»)

Теги СКА судьи Александр Медведев КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ деньги Хоккей

СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Романа Ротенберга на 500 тысяч рублей.

Как сообщает «Матч ТВ», клуб успешно оспорил штраф в 500 тысяч рублей, который был наложен на главного тренера команды Спортивно-дисциплинарным комитетом лиги в декабре 2023 года.

Решение принял третейский суд, администрируемый Национальным центром спортивного арбитража.

Суд отменил решение дисциплинарного комитета Фонбет Чемпионата КХЛ, признав неправомерным наложение штрафа на главного тренера СКА Романа Ротенберга от 22 декабря 2023 года.

Суд удовлетворил требования СКА в полном объеме и обязал ООО «КХЛ» вернуть клубу 500 тысяч рублей.

Также сообщается, что СКА опротестует штраф, наложенный КХЛ на председателя совета директоров клуба Александра Медведева за высказывания о судьях.

Материалы по теме

60 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На СКА вообще управа есть? М-А-Ф-И-Я
+87
-5
+82
Цирк победил, у него очень влиятельные клоуны
+49
-4
+45
Ответ R.G.96
На СКА вообще управа есть? М-А-Ф-И-Я
Йозе Капоне, боялись даже чеченцы.
+27
-1
+26
Все показали , что правила КХЛ не действуют , как минимум в одном клубе . Прилюдно положили прибор на решение КХЛ . Ну и кто и что может из КХЛ сказать СКА делайте так ?
+28
-2
+26
Из одного кармана в другой переложили.
+25
-1
+24
Мерзко
+17
-1
+16
Это должно было произойти, чтобы показать всю показушную независимость КХЛ
+12
0
+12
Наныли
+11
-2
+9
-А вы там не ######?
-Оправдать!
+9
0
+9
Т.е. суд согласен, что судейство было предвзятым?
При том, что были мелкие обоюдные ошибки.
Мерзкая команда, мерзкий город...
+11
-2
+9
– Отдай им кубок, ****, отдай! …..
+7
-1
+6
А сверху не должна накинуть?
+4
0
+4
Никогда не смогу понять болел нынешнего СКА. Это как надо не роттенбергов и пр., - себя не уважать
+7
-3
+4
Ну они крутые. В хоккей играть не умеют, но в судах будут лучшие. Теперь на протяжении всего ПО будут как вшивые коты, постоянно метить территорию.
+6
-2
+4
А извинения от КХЛ будут на камеру - мол «зашли не в ту дверь»?
+2
0
+2
Ответ Verhovn
🤣 И главное, что всё законно и в рамках права. Что мешает другим клубам обращаться в суд по подобным эпизодам?
мозги и совесть
+4
-2
+2
😆😆😆😆😆😆😆
+2
0
+2
КХЛ вознамерилась оштрафовать первого вице-президента ФХР, члена совета директоров, заместителя председателя правления самой КХЛ без его на то согласия. Немудрено, что КХЛ проиграла суд о наложении штрафа на одного из своих боссов. Конфликт интересов? Не, не слышали.
+2
0
+2
Не удивлюсь,если СКА ещё и отсудит победу Автомобилиста.Просто нету никаких слов...
+2
0
+2
Это требование действует только на территории Санкт Петербурга?
+2
0
+2
Слабовато пока что. Думаю в итоге лига еще и останется должна Роттенбергу.
+2
0
+2
Удивительно, что СКА вылетел из плей-офф. Екатеринбургу победы в Кубке Гагарина.
+5
-3
+2
Когда уже объявят, что СКА все же в финале Кубка Гагарина? Просто ждут своего соперника
+1
0
+1
продажные шкуры
+1
0
+1
Ответ CaSpeR-13
что тут стыдного?
вопросов более не имею.
+1
0
+1
Чем дальше в лес тем больше дров. Уже сыкатно становится, вдруг некоторые комментарии болельщиков материализуются и сбудутся. Ну типа там СКА сразу в финале, судейским корпусом будет руководить сами знаете кто, удалять в команде того, кого нельзя назвать и т.д.
Как вы думаете, до какого вида спорта не доберётся ОН? Баскетбол? Лапта?
+1
0
+1
Коротко: Басманный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требования СКА к КХЛ в полном объёме.
+1
0
+1
"Зачем мне законы, когда судьи знакомы?"
+2
-1
+1
И вот после этого, Ска будут не любить ещё больше, позор полнейший, очень жаль адекватных болельщиков Ска, ведь им ещё долго мучаться.
0
0
0
Ответ Booligan
Куда уходят?
Ротенберг же не вечно будет ГТ СКА... Когда нибудь уйдёт...)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий