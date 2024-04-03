Малкин набрал 2+1 в матче с «Нью-Джерси», став 1-й звездой. У него 59 очков в 75 играх

Евгений Малкин набрал 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Джерси» (6:3).

Форвард « » признан первой звездой этой игры.

Всего в 75 матчах текущего чемпионата на счету россиянина 59 (23+36) баллов.

Сегодня за 16:44 (2:45 – в большинстве) у 2 броска в створ ворот, 33% выигранных вбрасываний (4 из 12), 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 4».