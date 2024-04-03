Малкин набрал 2+1 в матче с «Нью-Джерси», став 1-й звездой. У него 59 очков в 75 играх

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин набрал 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Джерси» (6:3).

Форвард «Питтсбурга» признан первой звездой этой игры.

Всего в 75 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 59 (23+36) баллов.

Сегодня за 16:44 (2:45 – в большинстве) у Малкина 2 броска в створ ворот, 33% выигранных вбрасываний (4 из 12), 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 4».

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поздненько начали зажигать,но шансы есть попасть в плей офф,Малкин и особенно Кросби в последних матчах восхищают,в бой идут одни старики!
+17
0
+17
Проснулся, может и дальше попрёт.
+12
0
+12
Питтсбург в 4 очках от 3 места в дивизионе, имея одну игру в запасе. Как быстро все изменилось в турнирной таблице. Вот в их борьбу за ПО я точно поверить не мог. Осталось 3 матча с конкурентами на последнюю карту: Вашингтон, НЙА и Детройт. Будет интересно. А Сид то в какой форме, красота.
+15
-5
+10
Красава, почти во время. Шансы на плэй-офф все равно минимальные.
+5
-2
+3
Следующий матч с Вашингтоном будет решающим. Поражение практически ставит крест на амбициях Питсбурга, вот Вашингтон даже при поражении остаётся явным претендентом на третье место в дивизионе( сейчас -1 от ФФ и две игры в запасе)
+1
0
+1
Питты 4 побед в 5 играх, где раньше были...
Шансы ещё есть, но Фила или Вашики должны помочь, завалив концовку сезона.
+1
0
+1
Кросби озверина что-ли съел?! 15 (6+9) очков в 6 последних матчах...
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Травницкий
Следующий матч с Вашингтоном будет решающим. Поражение практически ставит крест на амбициях Питсбурга, вот Вашингтон даже при поражении остаётся явным претендентом на третье место в дивизионе( сейчас -1 от ФФ и две игры в запасе)
Что Филадельфия, что Вашингтон после этого еще много раз могут проиграть, как и сам Питтсбург. У Вашингтона вообще после матча с пингвинами еще матчи с Детройтом, Тампой, Филой, Бостоном и Каролиной. Если Филадельфия не подарит 3 место, имея соперников куда проще, чем у конкурентов, то у Вашингтона шансов не так много, зато есть карта.
+1
0
+1
Ответ Вадим Сидоров
Питты 4 побед в 5 играх, где раньше были... Шансы ещё есть, но Фила или Вашики должны помочь, завалив концовку сезона.
Их очный матч поможет, кто-то проиграет. Да и сами Питы должны побеждать главных соперников, если хотят занять их место.
+1
0
+1
Джино в полном порядке, зажигает!
0
0
0
Поздно, Адель
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий