Малкин набрал 2+1 в матче с «Нью-Джерси», став 1-й звездой. У него 59 очков в 75 играх
Евгений Малкин набрал 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Джерси» (6:3).
Форвард «Питтсбурга» признан первой звездой этой игры.
Всего в 75 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 59 (23+36) баллов.
Сегодня за 16:44 (2:45 – в большинстве) у Малкина 2 броска в створ ворот, 33% выигранных вбрасываний (4 из 12), 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 4».
Шансы ещё есть, но Фила или Вашики должны помочь, завалив концовку сезона.