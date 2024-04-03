Пирс Морган «надеется» скоро взять у Роналду еще одно интервью: «Жажда голов у этого парня не утихает. Поразительно»
Пирс Морган хочет взять у Криштиану еще одно интервью.
«У Криштиану Роналду два хет-трика подряд (еще и два ассиста сегодня). Жажда голов у этого парня никогда не утихает. Поразительно», – написал журналист.
На вопрос одного из читателей о том, когда журналист собирается прилететь в Саудовскую Аравию и побеседовать с португальцем, Морган ответил: «Скоро, я надеюсь».
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https://youtu.be/vDENb0t6blI?si=zrjK2pBu2Z0mHzky