Пирс Морган «надеется» скоро взять у Роналду еще одно интервью: «Жажда голов у этого парня не утихает. Поразительно»

Пирс Морган хочет взять у Криштиану еще одно интервью.

«У Криштиану Роналду два хет-трика подряд (еще и два ассиста сегодня). Жажда голов у этого парня никогда не утихает. Поразительно», – написал журналист.

На вопрос одного из читателей о том, когда журналист собирается прилететь в Саудовскую Аравию и побеседовать с португальцем, Морган ответил: «Скоро, я надеюсь».

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