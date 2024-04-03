Пирс Морган «надеется» скоро взять у Роналду еще одно интервью: «Жажда голов у этого парня не утихает. Поразительно»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пирс Морган Футбол

Пирс Морган хочет взять у Криштиану еще одно интервью.

«У Криштиану Роналду два хет-трика подряд (еще и два ассиста сегодня). Жажда голов у этого парня никогда не утихает. Поразительно», – написал журналист.

На вопрос одного из читателей о том, когда журналист собирается прилететь в Саудовскую Аравию и побеседовать с португальцем, Морган ответил: «Скоро, я надеюсь».

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11 комментариев
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Интервью желательно после евро взять
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Как же Пирс Морган умно хайпанул на Роналду. А Роналду после этого интервью завершил европейскую карьеру
Морган хочет ещё раз развести нашего Криштика, чтобы на этот раз его не взяли даже в чемпионат Антигуа и Барбуды?
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пускай едет в СА чтобы интервью взять)
с его позицией по поводу конфликта в Газе, в СА его сразу на центральную площадь голову отрубить отправят
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Жажда хайпа и бабла Моргана Пирса поразительна!!
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Морган стал для Роналду как у нас Газаев для кое кого .
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Просто Пирс хочет чаще видеть Криша, всё понятно, скучает человек, бывает, пусть возьмёт, что он хочет…)🤭
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Пирс Морган надеется скоро взять у Роналду…
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Интервью желательно после евро взять
После евро интервью будет дано немного другим специалистам:

https://youtu.be/vDENb0t6blI?si=zrjK2pBu2Z0mHzky
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