Кудашов остается главным тренером «Динамо». Контракт – на 2 года

Алексей Кудашов продолжит работу на посту главного тренера «Динамо».

Об этом сообщил президент клуба Виктор Воронин.

«Кудашов остается главным тренером на следующий сезон, формирует команду.

Вчера мы с ним подробно обсуждали состав, костяк, в большей степени, остается. Новый контракт Кудашова рассчитан на 2 года», – сказал Воронин.

В нынешнем сезоне « » под руководством выиграло Кубок Континента, став лучшей командой Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Во втором раунде плей-офф клуб уступил «Трактору» со счетом 0-4 в серии.