Кудашов остается главным тренером «Динамо». Контракт – на 2 года
Алексей Кудашов продолжит работу на посту главного тренера «Динамо».
Об этом сообщил президент клуба Виктор Воронин.
«Кудашов остается главным тренером на следующий сезон, формирует команду.
Вчера мы с ним подробно обсуждали состав, костяк, в большей степени, остается. Новый контракт Кудашова рассчитан на 2 года», – сказал Воронин.
В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством Алексея Кудашова выиграло Кубок Континента, став лучшей командой Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата.
Во втором раунде плей-офф клуб уступил «Трактору» со счетом 0-4 в серии.