Кудашов остается главным тренером «Динамо». Контракт – на 2 года

Теги Алексей Кудашов КХЛ Динамо Спорт-Экспресс Виктор Воронин Хоккей

Алексей Кудашов продолжит работу на посту главного тренера «Динамо».

Об этом сообщил президент клуба Виктор Воронин.

«Кудашов остается главным тренером на следующий сезон, формирует команду.

Вчера мы с ним подробно обсуждали состав, костяк, в большей степени, остается. Новый контракт Кудашова рассчитан на 2 года», – сказал Воронин.

В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством Алексея Кудашова выиграло Кубок Континента, став лучшей командой Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Во втором раунде плей-офф клуб уступил «Трактору» со счетом 0-4 в серии.

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17 комментариев
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Очень плохо!….сказал еще и Коновалов с ним останется!🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Ну и хорошо, верное решение
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Да сколько можно?!
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Болельщикам Динамо: денег нет, но вы держитесь (с). Зато в регулярке в целом будете неплохо выступать.
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Терпилы
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менты совсем дураки??? зачем алёша им???
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ну Слава Богу что не в Ак Барс!!! а то слухи ходили
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Как у них это получается?
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Решение все- таки наверное верное…. Но Бредятина с Коноваловым лишила нас в этом году кубка. Если будет продолжено в том же духе , то гнать нужно не только Коновалова и Кудашова, но и всех кто в этом участвует…..теперь ответственность на них.
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Какое-то невероятное доверие просто. Не знаю даже с чем сравнить.
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Ответ Faroe
Очень плохо!….сказал еще и Коновалов с ним останется!🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Не факт...
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Ответ viktorpavlov70
Болельщикам Динамо: денег нет, но вы держитесь (с). Зато в регулярке в целом будете неплохо выступать.
Ну так-то СКА и этим похвастаться не может)
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