Фукале получил травму и не доиграл матч с «Локомотивом». Шалунов въехал в ногу вратаря «Трактора», Мыльников пропустил 2 шайбы за 4 минуты
Зак Фукале получил травму в матче против «Локомотива».
Голкипер «Трактора» не смог доиграть первую игру серии полуфинала Кубка Гагарина против «Локомотива».
На 35-й минуте игры во втором периоде нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера уральцев Зака Фукале.
Канадский вратарь не продолжил игру и был заменен на Сергея Мыльникова, который, выйдя на лед, до завершения второго периода – в течение четырех минут – пропустил две шайбы.
До замены Фукале «Локомотив» выигрывал 2:1, а второй период завершился со счетом 4:2.
Фукале – основной вратарь «Трактора» в этом плей-офф: он выходил в стартовом составе во всех 11 матчах.
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