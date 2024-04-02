Фукале получил травму и не доиграл матч с «Локомотивом». Шалунов въехал в ногу вратаря «Трактора», Мыльников пропустил 2 шайбы за 4 минуты

Зак Фукале получил травму в матче против «Локомотива».

Голкипер « » не смог доиграть первую игру серии полуфинала Кубка Гагарина против « ».

На 35-й минуте игры во втором периоде нападающий «Локомотива» , пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера уральцев .

Канадский вратарь не продолжил игру и был заменен на Сергея Мыльникова, который, выйдя на лед, до завершения второго периода – в течение четырех минут – пропустил две шайбы.

До замены Фукале «Локомотив» выигрывал 2:1, а второй период завершился со счетом 4:2.

Фукале – основной вратарь «Трактора» в этом плей-офф: он выходил в стартовом составе во всех 11 матчах.