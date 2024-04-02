Фукале получил травму и не доиграл матч с «Локомотивом». Шалунов въехал в ногу вратаря «Трактора», Мыльников пропустил 2 шайбы за 4 минуты

Теги Локомотив Трактор травмы видео КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Зак Фукале Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Зак Фукале получил травму в матче против «Локомотива».

Голкипер «Трактора» не смог доиграть первую игру серии полуфинала Кубка Гагарина против «Локомотива».

На 35-й минуте игры во втором периоде нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера уральцев Зака Фукале.

Канадский вратарь не продолжил игру и был заменен на Сергея Мыльникова, который, выйдя на лед, до завершения второго периода – в течение четырех минут – пропустил две шайбы.

До замены Фукале «Локомотив» выигрывал 2:1, а второй период завершился со счетом 4:2.

Фукале – основной вратарь «Трактора» в этом плей-офф: он выходил в стартовом составе во всех 11 матчах.

37 комментариев
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Если дальше в серии играть не сможет, то это начало конца для Трактора.
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Вроде бы понятно, что умысла не было, но все равно обидно, что серия из-за такой случайности может лишиться какой-либо интриги.
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Здоровья Фукале, и скорейшего возвращения в игру!
бол. Локомотива
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Я вот не понимаю если за такое не удаляют даже, то все будут прыгать во вратаря при первой возможности. Шайбы там давно не было, чисто игра в тело
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Здоровья Заку. После замены вратаря смотреть стало невозможно.
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Ответ Иван Петров
Мыльников - не настоящий. Не папка, конечно.
так они вообще не родственники
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Плохо для Че, тот случай когда вратарь если не полкоманды, но очень значим.
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Крутая вывеска была Исаев vs Фукале, надеемся что врачи восстановят быстро.
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Нечаянно, увы, хоккей один из самых травмоопасных видов спорта...
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надеюсь фукс сможет продолжить... если нет то походу все
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Добились своего.
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Грязь Шалунова проявляется в каждом плей-офф. Подлый игрочишко.
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Это две минуты.
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Ответ Владимир Брюхов
Вроде бы понятно, что умысла не было, но все равно обидно, что серия из-за такой случайности может лишиться какой-либо интриги.
Вообще не факт, что не было умысла
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Ответ Ha4xe
так они вообще не родственники
Даже не однофамильцы.
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Фукале здоровья, это был игровой момент.
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Ответ гилберт
Даже не однофамильцы.
И даже не тёзки)))
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Ответ ugmyanswer
Надо быть просто 0 в хоккее Чтобы подумать что Шалунов решил вынести вратаря, да ещё и в такой ситуации
Вопрос зачем это тогда делать возле вратарской (тянутся за шайбой, которую не достаёт)? Если есть момент что можешь на него упасть ?
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Ответ Иван Карлышев
Я вот не понимаю если за такое не удаляют даже, то все будут прыгать во вратаря при первой возможности. Шайбы там давно не было, чисто игра в тело
контроль шайбы для Локомотив имеет значение, они собираются играть 1 номером, это игровой момент
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Ответ Иван Карлышев
Я вот не понимаю если за такое не удаляют даже, то все будут прыгать во вратаря при первой возможности. Шайбы там давно не было, чисто игра в тело
"игра в тело"? Ну тут всё понятно
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Ответ Амин Манн
контроль шайбы для Локомотив имеет значение, они собираются играть 1 номером, это игровой момент
Что там Шалунов контролировал? Шайбу выбросили за секунду до.
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Ответ Xell
Надо чтоб Металлург вышел в финал. Никитину стиль Магнитки никогда не подходил.
Это да, если Локо-ММГ это интересно
Если Локо-Автомобилист это можно не смотреть, самый неудачный для нейтральных болельщиков вариант финала
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