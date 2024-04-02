«Барса» хочет сохранить Хави из-за его доверия молодым и адаптации под ситуацию клуба. В 2025-м нацелены на Холанда

Стало известно, почему «Барселона» хочет убедить Хави остаться.

Как пишет Mundo Deportivo, над этим работают президент , вице-президент Рафа Юсте и спортивный директор Деку.

Лапорта считает, что Хави может передумать, если «Барса» выиграет или Лигу чемпионов или будет до конца бороться за победу в этих турнирах. Президент «Барсы» готов ждать окончательного решения от тренера, потому что считает, что Хави может многое извлечь из нынешнего состава. Особенно это касается молодых игроков, которые при Хави получили шанс: Ламин Ямаль, Фермин Лопес, Пау Кубарси, Эктор Форт и Марк Касадо.

Лапорта, Юсте и Деку высоко оценивают тот факт, что Хави адаптировался к ситуации клуба, из-за которой ему пришлось отказаться от желаемых трансферов. Тренер никогда не высказывал претензии в связи с тем, что «Барса» не может выполнить его пожелания.

В связи с этими факторами Лапорта хочет, чтобы отработал контракт, который рассчитан до 2025-го и имеет опцию продления на сезон. Летом « » планирует сделать пару трансферов, чтобы поддержать команду. В 2025-м клуб нацелен на нападающего « » Эрлинга Холанда.