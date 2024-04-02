«Барса» хочет сохранить Хави из-за его доверия молодым и адаптации под ситуацию клуба. В 2025-м нацелены на Холанда
Стало известно, почему «Барселона» хочет убедить Хави остаться.
Как пишет Mundo Deportivo, над этим работают президент Жоан Лапорта, вице-президент Рафа Юсте и спортивный директор Деку.
Лапорта считает, что Хави может передумать, если «Барса» выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов или будет до конца бороться за победу в этих турнирах. Президент «Барсы» готов ждать окончательного решения от тренера, потому что считает, что Хави может многое извлечь из нынешнего состава. Особенно это касается молодых игроков, которые при Хави получили шанс: Ламин Ямаль, Фермин Лопес, Пау Кубарси, Эктор Форт и Марк Касадо.
Лапорта, Юсте и Деку высоко оценивают тот факт, что Хави адаптировался к ситуации клуба, из-за которой ему пришлось отказаться от желаемых трансферов. Тренер никогда не высказывал претензии в связи с тем, что «Барса» не может выполнить его пожелания.
В связи с этими факторами Лапорта хочет, чтобы Хави отработал контракт, который рассчитан до 2025-го и имеет опцию продления на сезон. Летом «Барселона» планирует сделать пару трансферов, чтобы поддержать команду. В 2025-м клуб нацелен на нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
У Барселоны всё ещё нет топового разыгрывающего опорника, нет топового лз, неизвестно, что будет с позицией пз и будет ли МАТШ всё ещё в топ-форме
Если у Барселоны будут такие деньги и вообще хоть какие-то серьёзные деньги на трансферы, то лучше приобрести максимально полезного игрока, а не максимально медийного
Я уже молчу, что можно медийно раскрутить имеющуюся в Барселоне молодёжь-Ямала, Педри, Гави, Кубарси, Роке и т.д
В атаке не все так печально. Ферран, Роке, Ямал прогрессируют. Лева ещё один сезон попилить может.
Тут скорее нужно над реализацией работать. А это уже психология. Моменты есть - голы придут
Раздули очередной пафосный миф о том, что барса доверяет кому-то там. Им приходится выпускать молодых брусков.
Так далеко никто не планирует трансферы. Ситуация на рынке может поменяться буквально в любую неделю. Это байт на просмотр на комментарий. Жаль, что пресса на таком уровне сейчас