«Барса» хочет сохранить Хави из-за его доверия молодым и адаптации под ситуацию клуба. В 2025-м нацелены на Холанда

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Деку Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Эрлинг Холанд Рафа Юсте Футбол

Стало известно, почему «Барселона» хочет убедить Хави остаться.

Как пишет Mundo Deportivo, над этим работают президент Жоан Лапорта, вице-президент Рафа Юсте и спортивный директор Деку.

Лапорта считает, что Хави может передумать, если «Барса» выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов или будет до конца бороться за победу в этих турнирах. Президент «Барсы» готов ждать окончательного решения от тренера, потому что считает, что Хави может многое извлечь из нынешнего состава. Особенно это касается молодых игроков, которые при Хави получили шанс: Ламин Ямаль, Фермин Лопес, Пау Кубарси, Эктор Форт и Марк Касадо.

Лапорта, Юсте и Деку высоко оценивают тот факт, что Хави адаптировался к ситуации клуба, из-за которой ему пришлось отказаться от желаемых трансферов. Тренер никогда не высказывал претензии в связи с тем, что «Барса» не может выполнить его пожелания.

В связи с этими факторами Лапорта хочет, чтобы Хави отработал контракт, который рассчитан до 2025-го и имеет опцию продления на сезон. Летом «Барселона» планирует сделать пару трансферов, чтобы поддержать команду. В 2025-м клуб нацелен на нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

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29 комментариев
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Допустим, у Барселоны будут в 2025-м году 180 миллионов на трансфер и 30 миллионов (грубые цифры) на трансфер и зп Холланда. Мне одному кажется, что лучше взять трёх игроков по 60 миллионов и з/п 10 миллионов, чем одного Холланда ?
У Барселоны всё ещё нет топового разыгрывающего опорника, нет топового лз, неизвестно, что будет с позицией пз и будет ли МАТШ всё ещё в топ-форме
Если у Барселоны будут такие деньги и вообще хоть какие-то серьёзные деньги на трансферы, то лучше приобрести максимально полезного игрока, а не максимально медийного
Я уже молчу, что можно медийно раскрутить имеющуюся в Барселоне молодёжь-Ямала, Педри, Гави, Кубарси, Роке и т.д
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Зачем вам Холланд, купите лучше Хименеса.
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Ответ kaka10
Хави не может раскрыть готовых игроков, поставить игру поэтому приходится командовать школьниками Хави надо дать молодёжку тренировать
Все упирается в отсутствие профильного сильного опорника. Как только такой игрок появится, это развяжет руки Френки и Гюндогана, которые больше будут работать в атаке. + Стоит учитывать, что Педри/Гави залечат травмы и в хороших кондициях к следующему сезону подойдут.

В атаке не все так печально. Ферран, Роке, Ямал прогрессируют. Лева ещё один сезон попилить может.

Тут скорее нужно над реализацией работать. А это уже психология. Моменты есть - голы придут
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Хави реально подходит Барсе
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Ответ Alek88
почему не пробуют Марка Берналя в основу, я понимаю, что с молодежью перебор, но ситуация такая, что Марк мог бы стать новым Бускетсом, и, что сверхважно, бесплатно.
пацану 16 лет, куда кидать его в топку на самой ответственной позиции?
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Собирали всем селом
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Да ему приходится доверять, так как денег на трансферы топ игроков просто нет. + никто из топ форвардов клуб банкрот не рассматривает в качестве перехода.
Раздули очередной пафосный миф о том, что барса доверяет кому-то там. Им приходится выпускать молодых брусков.
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На Канселу денег нет, но на Холанда есть планы. Эти влажные мечты Мундо...
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Не нужен «Барсе» Холанд. Он не подходит каталонцам по стилю игры, растворяется в больших матчах и в 2025 году обойдется дорого, так как у него на тот момент еще останется два года по контракту. Не стоит гнаться за всем, что блестит
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Ответ XavIniesta2008-2015
Допустим, у Барселоны будут в 2025-м году 180 миллионов на трансфер и 30 миллионов (грубые цифры) на трансфер и зп Холланда. Мне одному кажется, что лучше взять трёх игроков по 60 миллионов и з/п 10 миллионов, чем одного Холланда ? У Барселоны всё ещё нет топового разыгрывающего опорника, нет топового лз, неизвестно, что будет с позицией пз и будет ли МАТШ всё ещё в топ-форме Если у Барселоны будут такие деньги и вообще хоть какие-то серьёзные деньги на трансферы, то лучше приобрести максимально полезного игрока, а не максимально медийного Я уже молчу, что можно медийно раскрутить имеющуюся в Барселоне молодёжь-Ямала, Педри, Гави, Кубарси, Роке и т.д
Лично мне кажется, что лучше не верить прессе, которая пытается нам варить планы клуба на 1,5 года вперёд

Так далеко никто не планирует трансферы. Ситуация на рынке может поменяться буквально в любую неделю. Это байт на просмотр на комментарий. Жаль, что пресса на таком уровне сейчас
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Ответ купи-продай
Планы Барселоны на межсезонье: - подписать приличного опорника. Есть вариант с Жоржиньо, которого можно подписать бесплатно. На пару лет норм вариант. - продлить аренды Канселу и, возможно, Феликса. Если Феликса продлить не удастся, есть Ансу Фати. Продать ребят, которых возьмут на рынке, но не тянут Барсу или на их позиция сверхкомплект игроков: - Эрик Гарсия (15 млн) - Пабло Торре (3 млн) - Шади Риад (10 млн) (перед этим надо выкупить за 7) - Лангле (5 млн) - Дест (5 млн) Плюс можно ждать миллионов 8 комиссии с продажи Тодибо миллионов 5 комиссии с продажи Мармоля. Это даст в казну около 50 млн евро, которые позволят зарегистрировать Мартинеса, Витора Роке и Жоржиньо.
Можно просто не платить Месси зарплату до сих пор и использовать эти деньги на пользу команды. А то как-то некрасиво получается. Барса в долгах, а Месси все еще снимает сливки…. Хотя в его последний контракт, Барса так ничего и не выиграла… даже было 2:8 от Баварии и 5 поражений в ЭК 😁
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Ответ купи-продай
Планы Барселоны на межсезонье: - подписать приличного опорника. Есть вариант с Жоржиньо, которого можно подписать бесплатно. На пару лет норм вариант. - продлить аренды Канселу и, возможно, Феликса. Если Феликса продлить не удастся, есть Ансу Фати. Продать ребят, которых возьмут на рынке, но не тянут Барсу или на их позиция сверхкомплект игроков: - Эрик Гарсия (15 млн) - Пабло Торре (3 млн) - Шади Риад (10 млн) (перед этим надо выкупить за 7) - Лангле (5 млн) - Дест (5 млн) Плюс можно ждать миллионов 8 комиссии с продажи Тодибо миллионов 5 комиссии с продажи Мармоля. Это даст в казну около 50 млн евро, которые позволят зарегистрировать Мартинеса, Витора Роке и Жоржиньо.
Кстати, можно еще продать прошлогоднюю форму, чтоб еще копейки выручить на прическу для Холанда 😁
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Ответ Ударим Рок
Хави реально подходит Барсе
Это точно… особенно когда ноет 😁
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