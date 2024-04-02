Кьеллини о сильнейших партнерах: «Буффон и Роналду. Джанлуиджи – лучший вратарь в истории, а Криштиану – в пантеоне великих»

Теги Криштиану Роналду Ювентус Джанлуиджи Буффон Джорджо Кьеллини сборная Италии по футболу серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Джорджо Кьеллини ответил на вопрос о сильнейших партнерах по команде.

«Одни из сильнейших игроков, с которыми я играл – это, безусловно, Буффон и Роналду.

Буффон – лучший вратарь в истории футбола, а Криштиану, в зависимости от вашей точки зрения, один из двух, трех, четырех или пяти лучших игроков в истории этого вида спорта. Он определенно входит в пантеон великих футболистов», – сказал бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии.

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Sergeant Squirting
Комментарий удален модератором
Причём те же люди, что оправдывали левый the Best Лео тем, что"футболисты лучше знают", сейчас будут спорить с Кьеллом😂
+29
-10
+19
Ответ Великий Алонсо
Криштиану номер 1 в истории футбола, это действительно так. Кьеллини разбирается в футболе 👍👍
Кьеллини и слова не говорил про "номер 1"😂 Опять ты за своё, Алонсо...
+21
-7
+14
Ответ RAMIK
Дело вкуса. В ПСЖ Месси провалился скажут одни, а Роналду не взял ЛЧ с Ювентусом скажут другие.
Глоры кричали, что Месси сделает 50+50 за первый же сезон, играя на лайте за гегемон в фермер лиге, но хорошо что он покинул ПеЭСЖЭ и начал рвать в млс, иначе говорили бы что он игрок одного клуба
+4
-2
+2
Криштиану номер 1 в истории футбола, это действительно так. Кьеллини разбирается в футболе 👍👍
+16
-15
+1
Ответ Эркинбек Апаканов
А что оставил месси в псж?
Первый ЗМ и The Best для ПСЖ в истории.. ☝️
+4
-3
+1
Ответ Асхат Мусин
Кьеллини не говорил что Роналду лучший игрок, он сказал один из двух, трёх, четырёх ну и т.д.. А кто разбирается в футболе, все говорят что лучший это Месси
ты разбираешься да))
+2
-1
+1
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Комментарий не удалённый модератором здесь:
бебеббебебеббебббеебе
+1
-1
0
В Истории чего он самый великий?
0
0
0
Ответ gPk
Джорджио Кьеллини о Лионеле Месси и Криштиау Роналду: «Я постоянно изучаю своих соперников. Про Криштиану Роналду я бы сказал, что лучший способ закрыть его – это помешать ему смещаться в центр, где он использует правую ногу Как закрыть Месси? Лучший способ обороны против Лео – перекреститься и молиться» Кьеллини уже все сказал)
Да, он все сказал, Роналду в топ 3, топ 5 лучших в истории. Что не так?
+5
-5
0
Ответ gPk
Так в том то и дело.Все лучшие игроки в истории футбола брали ЗМ.Кринжалду с его почетными 0+0 там априори не может быть)
Ну пиар сработал)
Будь он игроком в бытность Диего, Зубастика, когда инстаграма не было, был бы как Бекхэм - популярный, любимчик домохозяек но не в пантеоне великих. Ширера же за голы никто не превозносил, как Бицана и других статистов.
Но в век соц.сетей сумели провернуть и кринж воспринимается как топ 5 истории, благо в один ряд с Лео, Диего и Пеле его только персофаны ставят.
+4
-4
0
Ответ gPk
Месси/Пеле/Марадонна.Кто еще?)
Я считаю, что Месси/Роналду/Марадона. Опчть де мнение у каждого свое, но мое очевидно верное:)
0
0
0
Ответ Асхат Мусин
Кьеллини не говорил что Роналду лучший игрок, он сказал один из двух, трёх, четырёх ну и т.д.. А кто разбирается в футболе, все говорят что лучший это Месси
Дело вкуса. В ПСЖ Месси провалился скажут одни, а Роналду не взял ЛЧ с Ювентусом скажут другие.
+2
-2
0
Ответ as009595@icloud.com
Глоры кричали, что Месси сделает 50+50 за первый же сезон, играя на лайте за гегемон в фермер лиге, но хорошо что он покинул ПеЭСЖЭ и начал рвать в млс, иначе говорили бы что он игрок одного клуба
Рвать МЛС? Тяжело не рвать МЛС игрокам его калибра.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий