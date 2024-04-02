Кьеллини о сильнейших партнерах: «Буффон и Роналду. Джанлуиджи – лучший вратарь в истории, а Криштиану – в пантеоне великих»

Джорджо Кьеллини ответил на вопрос о сильнейших партнерах по команде.

«Одни из сильнейших игроков, с которыми я играл – это, безусловно, Буффон и Роналду.

– лучший вратарь в истории футбола, а , в зависимости от вашей точки зрения, один из двух, трех, четырех или пяти лучших игроков в истории этого вида спорта. Он определенно входит в пантеон великих футболистов», – сказал бывший защитник « » и сборной Италии.