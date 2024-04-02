Кьеллини о сильнейших партнерах: «Буффон и Роналду. Джанлуиджи – лучший вратарь в истории, а Криштиану – в пантеоне великих»
Джорджо Кьеллини ответил на вопрос о сильнейших партнерах по команде.
«Одни из сильнейших игроков, с которыми я играл – это, безусловно, Буффон и Роналду.
Буффон – лучший вратарь в истории футбола, а Криштиану, в зависимости от вашей точки зрения, один из двух, трех, четырех или пяти лучших игроков в истории этого вида спорта. Он определенно входит в пантеон великих футболистов», – сказал бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии.
бебеббебебеббебббеебе
Будь он игроком в бытность Диего, Зубастика, когда инстаграма не было, был бы как Бекхэм - популярный, любимчик домохозяек но не в пантеоне великих. Ширера же за голы никто не превозносил, как Бицана и других статистов.
Но в век соц.сетей сумели провернуть и кринж воспринимается как топ 5 истории, благо в один ряд с Лео, Диего и Пеле его только персофаны ставят.