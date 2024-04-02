Бах о Валиевой: «Даже после решения CAS российское правительство оказало ей особый прием, особую честь. Это действительно ужасно»

Теги сборная России Владимир Путин МОК Томас Бах женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Томас Бах высказался о деле Валиевой в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.

Пранкеры вели беседу с главой Международного олимпийского комитета от имени некоего «африканского чиновника».

– Я слышал о ситуации вокруг российской спортсменки, для меня это ужасно. Российское правительство начало ее защищать с момента начала расследования обвинений. Кажется, это неправильно, потому что даже глава государства сказал, что она невиновна.

– И даже после того, как сейчас есть решение суда по этому делу, российское правительство повторило это и даже оказало ей особый прием, особую честь. Они заявили, что поддерживают ее, и что этот вердикт суда неправильный и предвзятый. Действительно ужасно, что там происходит, – сказал Бах. 

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, начиная с декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. 

Никто не хочет публиковать документ об отчислении Валиевой. Минспорт и федерация спихивают это друг на друга

80 комментариев
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А что там по Халеп, товарищ лицемер? а по норвежским и американским допингистам? Реально у них вся цель жизни - нагнуть русских, на остальное вообще плевать. Если кто-то что-то новое и д5лает, то только не из этой шайки русофобов и прихлебателей, дорвавшизся до власти
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+48
Наверное, мы здесь должны были девчонку распять. Именно это очень бы устроило г-на Баха.
+62
-22
+40
Как привечают спортсменов в их родной стране, совершенно не дело американского прихлебателя Баха. Камила выступает на международных соревнованиях? Нет. И на российских не выступает. А все остальное не его альтернативного ума дело.
+54
-22
+32
А чего он ждал? Что ее расстреляют?)
Суд посчитал ее виновной, вынес наказание. Оно выполняется. На этом всё.
А как относиться к Камиле - осуждать или поддерживать - это личное дело каждого человека.
+41
-12
+29
Действительно ужасно, что происходит в голове Баха. То ли обезьяна с тарелками там бахает, то ли тараканы чачу танцуют.
+48
-24
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Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
ой уж эти российские лобби и пропаганда: и выбоы в США выиграли, и главу МОК назначили, и крыс с грязью в Париж завезли - ну кругом злые русские с Путиным. Вот только как-то так получается, что наших почти с десяток лет на всех уровнях кошмарят и песочат, да так, что даже некоторые русские поверили, что они плохие, хотя вообще ничего не делали. А так да, мы такие все дети.
Ну если бы Бах не российское лобби был бы, то наверное всем МОКом крестовый поход до России организовали бы уже. Что там ещё остаётся сделать?
+25
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+20
Ужасно - это была травля Камилы на ОИ, когда информация о защищенном лице была дана всем журналистам, которые, как охотничьи собаки взяли след. Ужасно - это 4 года наказания для защищенного лица, у которого обнаружена микродоза тмз с помощью специально изобретенного метода далеко не с первого раза. Ужасно - это когда придерживают пробу, чтобы обнародовать ее сразу после проката российской сборной и лишить ее медали. Обо всех этих ужасах бах как бы не знает, и не ведает.
+26
-6
+20
Ужасно все произошедшее в стокгольмской лаборатории, отвратительна роль МОК и лично г- на Баха с нелепой ложью о причинах задержки результатов анализа и т.д. можно продолжать очень долго.
Отвратительна сама " презумпция виновности" , используемая ВАДА, терапевтические исключения , которые позволяют применять допинг нужным спортсменам и не имеют ничего общего с борьбой за чистоту спорта.
+41
-21
+20
А Бах на счёт заявления мэра Парижа не хочет ничего сказать?
+26
-7
+19
То тренеры мало сочувствия выразили, то правительство выразило его слишком много, уже определился бы что ли, как по его мнению нужно относиться к спортсменам в подобных случаях.
+28
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Ответ Shtirly
Комментарий скрыт
Да уже сто раз писали (и сам список есть) - это "страшные" препараты, применяемые в течение двух лет, в том числе витамины, пластыри и леденцы от кашля. Даже не факт, что Камила их все использовала: просто ей надо было перечислить все, что выписывали/рекомендовали врачи.
+28
-11
+17
Уже аннулировали, дисквалифицировали. Напрочь проигнорировали статус защищённого лица у Камилы. Но мало этого оказывается. И пребывает фехтовальщик в лютом психозе. Любят по-прежнему в России Камилу, ужасно это для деда. Наперекор ваде, моку любят и их не спрашивают. Занимался бы уже парижской олимпиадой, неужели там всё так плохо
+17
-4
+13
а что у вас там в решение??? "нашли с 10го раза"???... хз знает что и хз знает зачем в фк???....
да у вас все сборные на улетят в дисквал пожизненно, когда куда более эффективный, и главное с доказанной эффективностью!, креатин в список запрещённых веществ внесут!!!....
+18
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+10
Бах думал Камилу из страны что-ли выгонят? Или что? Поддерживают и правильно делают. Как будто в других странах изгоями становятся из-за такого. Ещё ваши решения хорошо бы пересмотреть, а так же лаборатории проверить.
+17
-8
+9
Ответ Bleffinho
А что там по Халеп, товарищ лицемер? а по норвежским и американским допингистам? Реально у них вся цель жизни - нагнуть русских, на остальное вообще плевать. Если кто-то что-то новое и д5лает, то только не из этой шайки русофобов и прихлебателей, дорвавшизся до власти
Свои поступки они не замечают совсем. Норвежка Йохауг уже взрослой дамой попалась на употреблении допинге, свалила всё на помаду, "поверили сразу", вроде бы дали всего один год. Так её возвышали постоянно, после дисквы сразу дали почётный титул "лучший спортсмен Норвегии", хвалебные оды поют постоянно и всякие почести. И это только один пример.
+10
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+9
Ответ ksn 1979
Комментарий скрыт
Вы бы на население России не тыкали. У себя разберитесь сначала - там все законы давно попраны.
+18
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+9
Вердикт и правда предвзятый и неправильный. Испанке на стеройдах дали всего год, а 15-летней пловчихе и того всего предупреждение.
+11
-3
+8
Ответ Shtirly
Ну хорошо, допустим 10 наборов мультивитаминов/бадов и тд.. 10 пластырей/тейпов и тд. 10 мазей и тд... 30 еще чего? Вы осознайте цифру! Насколько она нереальная... Согласитесь, менять постоянно набор принимаемых лекарств - это тоже не совсем нормальная ситуация. Зачем? Подобрали комплекс и вперед... Ни одна печенка не выдержит такую нагрузку...
Ну вот у меня двое детей: знаете, какие им списки врачи выписывали при каждой простуде? По 5-7 лекарств. И приходилось иногда и менять, более подходящие подбирать, если что-то серьезное. Но я, конечно, не все и давала (в арбидолы всякие и т.д. не верю). А Камила ещё и спортсменка, там свои особенности. Думаю, 60 препаратов - все же не такая уж большая цифра.
+10
-3
+7
Ответ Гражданин страны
Комментарий скрыт
Пардон, а Вы в курсе реального положения дел на фронте? Осведомлены лучше Шойгу? Откуда черпаете информацию, если не секрет?
+6
0
+6
Вот именно, господин Бах, было ужасно когда вы заявили что церемония награждения не состоится если Камила будет на пьедестале, при этом для этого не вы имели никаких законных основания. Ваш ультиматум против 15-летнего подростка было подло и мерзко.
+7
-2
+5
Ваш CAS дерьмо,спортсмены США,Норвегии и другие в наглую принимают допинг,вы им разрешили,а на Россию гоните.
+5
0
+5
Ответ Гражданин страны
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Какой закон они нарушают?
+5
0
+5
Ну давайте камнями закидаем! Так что ли?
+4
0
+4
Ответ sport25
Наверное, мы здесь должны были девчонку распять. Именно это очень бы устроило г-на Баха.
Он, по сути, призывает что-то такое делать. Какой же он...
+9
-5
+4
Бах еще рассказал что они создали спецкомиссию по слежке за нашими спорсменами и просили также участвовать в этом украинцев.
Разумеется такое не предусмотрено никакими документами МОК.
+4
0
+4
Ужасно - открытая поддержка нацизма со стороны МОК
+14
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+4
То есть включить культуру отмены любого неугодного, совершившего ошибку-это прекрасно, да Бах? Лицемерный тип!
+4
-1
+3
он апеллирует к решению суда, когда ему выгодно это решение. на решение суда на олимпиаде МОК просто наплевал, устроив буквально травлю Валиевой. решение суда вообще-то оспаривается сейчас в Верховном суде Швейцарии, так как российская стороны считает это решение не обоснованным - процесс оспаривания не завершен
+4
-1
+3
Ответ Shtirly
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Всего один запрещённый.
+9
-6
+3
Тома, не суй свой нос не в свои дела, хотя извини, твой нос уже давно плотно сидит в задней точки дяди Джо
+3
0
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