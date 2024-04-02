Бах о Валиевой: «Даже после решения CAS российское правительство оказало ей особый прием, особую честь. Это действительно ужасно»
Томас Бах высказался о деле Валиевой в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.
Пранкеры вели беседу с главой Международного олимпийского комитета от имени некоего «африканского чиновника».
– Я слышал о ситуации вокруг российской спортсменки, для меня это ужасно. Российское правительство начало ее защищать с момента начала расследования обвинений. Кажется, это неправильно, потому что даже глава государства сказал, что она невиновна.
– И даже после того, как сейчас есть решение суда по этому делу, российское правительство повторило это и даже оказало ей особый прием, особую честь. Они заявили, что поддерживают ее, и что этот вердикт суда неправильный и предвзятый. Действительно ужасно, что там происходит, – сказал Бах.
29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, начиная с декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.
Никто не хочет публиковать документ об отчислении Валиевой. Минспорт и федерация спихивают это друг на друга
Суд посчитал ее виновной, вынес наказание. Оно выполняется. На этом всё.
А как относиться к Камиле - осуждать или поддерживать - это личное дело каждого человека.
Ну если бы Бах не российское лобби был бы, то наверное всем МОКом крестовый поход до России организовали бы уже. Что там ещё остаётся сделать?
Отвратительна сама " презумпция виновности" , используемая ВАДА, терапевтические исключения , которые позволяют применять допинг нужным спортсменам и не имеют ничего общего с борьбой за чистоту спорта.
да у вас все сборные на улетят в дисквал пожизненно, когда куда более эффективный, и главное с доказанной эффективностью!, креатин в список запрещённых веществ внесут!!!....
Разумеется такое не предусмотрено никакими документами МОК.