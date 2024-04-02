Бах о Валиевой: «Даже после решения CAS российское правительство оказало ей особый прием, особую честь. Это действительно ужасно»

Томас Бах высказался о деле Валиевой в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.

Пранкеры вели беседу с главой Международного олимпийского комитета от имени некоего «африканского чиновника».

– Я слышал о ситуации вокруг российской спортсменки, для меня это ужасно. Российское правительство начало ее защищать с момента начала расследования обвинений. Кажется, это неправильно, потому что даже глава государства сказал, что она невиновна.

– И даже после того, как сейчас есть решение суда по этому делу, российское правительство повторило это и даже оказало ей особый прием, особую честь. Они заявили, что поддерживают ее, и что этот вердикт суда неправильный и предвзятый. Действительно ужасно, что там происходит, – сказал Бах.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, начиная с декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Никто не хочет публиковать документ об отчислении Валиевой. Минспорт и федерация спихивают это друг на друга