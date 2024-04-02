Роналду забил 8 голов в 4 последних матчах за «Аль-Наср». У 39-летнего форварда 39 (29+10) очков за 24 игры в чемпионате
Криштиану Роналду забил за «Аль-Наср» в четвертом матче кряду.
Сегодня форвард сделал хет-трик против «Абхи» (5:0, перерыв) в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии, а также отметился голевым пасом. Ранее он оформил хет-трик в игре с «Аль-Таи» и по разу забил «Аль-Ахли» и «Аль-Айну».
На счету португальца 29 голов и 10 результативных передач за 24 матча в текущем чемпионате. Он лидирует в лиге по голевым действиям и забитым мячам.
Подробно со статистикой 39-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Первый: Против Сток сити (2008/09)
Второй: Против рейсинг (2009/10)
Третий: Против виллярреал (2010/11)
Четвёртый: Против Абха (2023/24)
сам я не знаю, но мож кто подскажет