Роналду забил 8 голов в 4 последних матчах за «Аль-Наср». У 39-летнего форварда 39 (29+10) очков за 24 игры в чемпионате

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Абха Футбол

Криштиану Роналду забил за «Аль-Наср» в четвертом матче кряду.

Сегодня форвард сделал хет-трик против «Абхи» (5:0, перерыв) в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии, а также отметился голевым пасом. Ранее он оформил хет-трик в игре с «Аль-Таи» и по разу забил «Аль-Ахли» и «Аль-Айну».

На счету португальца 29 голов и 10 результативных передач за 24 матча в текущем чемпионате. Он лидирует в лиге по голевым действиям и забитым мячам.

Подробно со статистикой 39-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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78 комментариев
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Забавный спортс, если с пенальти забивает тут же пишут это в заголовках, а то, что оформил аж дубль со штрафных нет, причём даже в статье)
+77
-11
+66
Дубль со штрафных, у кого-то рвёт шаблон и не только))
+70
-10
+60
Ответ madaev
Забавный спортс, если с пенальти забивает тут же пишут это в заголовках, а то, что оформил аж дубль со штрафных нет, причём даже в статье)
Вы не понимаете , это другое
+47
-4
+43
Рон велик!
+42
-9
+33
Возраст над ним не властен, фантастический футболист!
+22
-7
+15
Ответ Ма Из
Дубль со штрафных, у кого-то рвёт шаблон и не только))
Набирает форму на Евро. После травмы возвращает форму. Все мы знаем как он настраивается на важные турниры. Есть ещё порох в пороховнице
+15
-2
+13
редактор упарился обновлять эту новость. 3+2 за тайм)
+11
-1
+10
Ответ VERBLYUD
Трижды у Величайшего футболиста в истории, и все в Европе, на самом высоком уровне: Против Севилии в 2016 Против Эспаньола в 2018 Против Сельты в 2019
Так у Роналду это уже четверый раз.
Первый: Против Сток сити (2008/09)
Второй: Против рейсинг (2009/10)
Третий: Против виллярреал (2010/11)
Четвёртый: Против Абха (2023/24)
+9
-1
+8
Выносите ему ЗМ!!! Поставил на место всех хейтеров. Calma calma 💪💪💪💪
+19
-12
+7
Рон лучший!
+13
-6
+7
уже третий гол забил, лютый матч проводит + голевая. Третий год вообще красота, отлично перебросил, первые два со штрафных. Жжет просто Криш.
+7
-1
+6
офигеть, два гола со штрафных, помнится пару лет назад над ним смеялись все, типо порит все подряд страндарты. Где вы?
+10
-5
+5
Что-то мне подсказывает, что после "доигрывания" в СА Роналду вернётся в какой-нибудь и еще там доиграет годика 2. А на пенсию уйдёт забив 20-30 голов за сезон.
+6
-1
+5
Ответ Ма Из
Дубль со штрафных, у кого-то рвёт шаблон и не только))
а у кого-то, вообще, был дубль из штрафных?
сам я не знаю, но мож кто подскажет
+5
0
+5
Ответ 2vdhrvmmzf
А ведь он не троллит, задумайтесь…
А чего тут троллить, Роналду реально зверь в сорокет такие результаты, в бургер лиге он наверное уже под 40 забил бы.
+9
-5
+4
Лица хейтеров представили?
+7
-3
+4
Псы лают, а караван идёт.
+6
-3
+3
обновил свои рекорды, норм
+3
0
+3
Золотую бутсу господину
+4
-1
+3
Ответ samatzakirzyanov
Комментарий скрыт
ну про месси же пишут такое
+3
0
+3
дед развлекается.
+3
0
+3
Ответ Висита Эльмурзаев
А чего тут троллить, Роналду реально зверь в сорокет такие результаты, в бургер лиге он наверное уже под 40 забил бы.
При чем в первом тайме
+2
0
+2
Три гола, две голевые
+3
-1
+2
уже 3+2, что творит Роналду, огонь вообще, как молодой бегает и хочет забивать и забивать.
+3
-1
+2
Ответ Любезный Коссутий
а у кого-то, вообще, был дубль из штрафных? сам я не знаю, но мож кто подскажет
Синиша Михайлович три штуки за Лацио в конце 90х положил, помнится
+2
0
+2
Монстр сегодняшнего матча!!👑
+2
0
+2
Ответ Predator87
ну в слабой лиге набить такую стату так себе стимул))стимул это выиграть к примеру чм или евро,а там просто набивать стату. ну не знаю
Если это так легко, так чего ж никто этого не сделал до сих пор? Ну а ЧМ выиграть при покровительстве ФИФа это может любая сборная сделать, уверен если бы Марокко била бы 6 пенальти за турнир, то чемпионами они бы были, ну или Австралия.
+2
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И кстати, те кто обезьянничают насчет уровня арабской лиги, вы ведь понимаете, что игроки этой лиги унизили чемпионов Мира по версии ФИФА в очной встрече во главе с обладателем золотого мяча, который окромя скотского поведения и симулирования ничем не запомнился?
+4
-2
+2
Ответ Predator87
а ты не берешь уровень соперников?))саудовская ли примерно как наша фнл по уровню.а теперь сравни команды на евро.
Не позорно ли Месси играть в команде, которая с диким разгромом проиграла команде уровня ФНЛ, в которой играет Роналду? Мне кажется, что для чемпиона мира и обладателя немыслимого количества рекордов должно быть просто невообразимым играть в дворовой команде.
+2
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Банка то что надо, вспомнился штрафной Сельте в сезоне 16/17, тогда он покер сделал. Сейчас тоже ждем😍
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