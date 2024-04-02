Роналду забил 8 голов в 4 последних матчах за «Аль-Наср». У 39-летнего форварда 39 (29+10) очков за 24 игры в чемпионате

Криштиану Роналду забил за «Аль-Наср» в четвертом матче кряду.

Сегодня форвард сделал хет-трик против «Абхи» (5:0, перерыв) в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии, а также отметился голевым пасом. Ранее он оформил хет-трик в игре с «Аль-Таи» и по разу забил «Аль-Ахли» и «Аль-Айну».

На счету португальца 29 голов и 10 результативных передач за 24 матча в текущем чемпионате. Он лидирует в лиге по голевым действиям и забитым мячам.

Подробно со статистикой 39-летнего игрока можно ознакомиться здесь.