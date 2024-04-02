Российские гребцы отказались от участия в отборе к Олимпийским играм в Париже

Российские гребцы отказались от участия в Олимпийских играх в Париже.

Они не выступят в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде, сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР).

«Тренерский штаб сборной команды совместно со спортсменами после обсуждения на общем собрании приняли решение об отказе от участия в отборочных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже на условиях-обязательствах, обозначенных Международной федерацией гребного спорта (Worldrowing) и Международного олимпийского комитета.

На заседании президиума Федерации гребного спорта России члены президиума поддержали данное решение спортсменов и тренерского штаба сборной команды», – говорится в заявлении ФГСР.

«Ситуация, сложившаяся в данный момент противоречит всем спортивным нормам и законам, спортсмены очень чувствительно и болезненно реагируют на все заявления, высказывания и дополнительные условия.

Мы подтверждаем желание участвовать в международных соревнованиях на общих и законных основаниях, но нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства.

В такой постановке вопроса положительного решения быть не может», – прокомментировал ФГСР Алексей Свирин.