Российские гребцы отказались от участия в отборе к Олимпийским играм в Париже

Теги гребля на байдарках и каноэ ФГСР сборная России Алексей Свирин сборная России жен Париж-2024 Гребля

Российские гребцы отказались от участия в Олимпийских играх в Париже.

Они не выступят в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде, сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР). 

«Тренерский штаб сборной команды совместно со спортсменами после обсуждения на общем собрании приняли решение об отказе от участия в отборочных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже на условиях-обязательствах, обозначенных Международной федерацией гребного спорта (Worldrowing) и Международного олимпийского комитета.

На заседании президиума Федерации гребного спорта России члены президиума поддержали данное решение спортсменов и тренерского штаба сборной команды», – говорится в заявлении ФГСР. 

«Ситуация, сложившаяся в данный момент противоречит всем спортивным нормам и законам, спортсмены очень чувствительно и болезненно реагируют на все заявления, высказывания и дополнительные условия.

Мы подтверждаем желание участвовать в международных соревнованиях на общих и законных основаниях, но нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства.

В такой постановке вопроса положительного решения быть не может», – прокомментировал ФГСР Алексей Свирин.

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21 комментарий
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А зачем вы тогда по 5000 евро тратили на получение нейтрального статуса ?
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нас и здесь неплохо кормят
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Жаль, надеялся поболеть за кого-нибудь из наших, желательно земляков, ибо в детстве занимался греблей.
Теперь придется болеть за не наших))
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Ответ KirGre
Они вообще когда были ??? Мы же там очень слабые ?!
Были. Тюкалов, Парфёнович. Ещё парень был крутой на каноэ... Забыл фамилию.
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Приняли решение грести деньги из бюджета на хайпе. Им там 100% больше насыпят, чем за олимпиаду
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
да и овощ (хрeн) с ними
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Олимпиада потеряла смысл
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Абсолютно логично - зачем ехать на Олимпиаду, когда можно посоревноваться с гребцами из Северной Кореи.
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как же всех запугали
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Ответ Lex Lex
Комментарий удален модератором
Потешные украинские спортсмены будут дедушку ублажать (немецкого). Ведь сборная по прост(синхронному плаванию) участвует
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Ответ Melnikov1968
Толку от наших гребцов, как от козла молока. Могли бы и промолчать. Медалей все равно не будет.
Они вообще когда были ??? Мы же там очень слабые ?!
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Ответ Простой человек
Правильно, нехрен там делать .
На Играх Дружбы ( призовые приравнены к ОИ) нагребут столько , сколько им не светило в Париже ..
А ещё может ,,Москвич 3 " или Версту на Красной площади подарят , да и губернаторы квартирами осчастливят ?
Они же гребцы , а не идиоты !))
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