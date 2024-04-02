«Ливерпуль» не рассматривает Де Дзерби как ведущего кандидата на пост тренера. Роберто был в списке, но мерсисайдцы переключились на других

Шансы Роберто Де Дзерби получить работу в «Ливерпуле» невелики.

По сведениям Sky Sports, итальянец не рассматривается как один из ведущих кандидатов на пост главного тренера «красных».

Возглавляющий « » специалист изначально был в списке, составленном менеджерами мерсисайдцев, но впоследствии они переключились на другие варианты.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби может перейти в «Баварию».