«Ливерпуль» не рассматривает Де Дзерби как ведущего кандидата на пост тренера. Роберто был в списке, но мерсисайдцы переключились на других

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Шансы Роберто Де Дзерби получить работу в «Ливерпуле» невелики.

По сведениям Sky Sports, итальянец не рассматривается как один из ведущих кандидатов на пост главного тренера «красных».

Возглавляющий «Брайтон» специалист изначально был в списке, составленном менеджерами мерсисайдцев, но впоследствии они переключились на другие варианты.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби может перейти в «Баварию».

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14 комментариев
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Нагельсмана надо
У него Бавария была хорошая
Самый проверенный вариант из возможных
+12
-2
+10
Ждут Абаскаля
+4
-1
+3
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Слив места был при Тухеле. При Нагеле было только 3 поражения в бундеслиге
+2
-1
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Ну и хорошо. Дядька ничего не выигрывал, у него не оч хорошо с английским, да и как тренер он не гибкий
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Аморим будет 90%. Нагельсман нет потому что до августа занят, кто команду будет готовить к сезону?
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Только Стиви! Легенда!
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Дайте нам Тьяго Мотту)
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Ну и хорошо. Хотелось бы кого-нибудь поавторитетнее, с опытом побед, а не только потенциалом. Может, попробовать Индзаги уговорить?
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Ответ Qarasik
Да он и сам не пойдёт в этот бестрофейник с одной чашкой АПЛ за 34 года, да и то со звёздочкой, лол.
Речь не про коррумпированный кефирный бестрофейник
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Ответ MaxB
Ну и хорошо. Хотелось бы кого-нибудь поавторитетнее, с опытом побед, а не только потенциалом. Может, попробовать Индзаги уговорить?
Можно было бы, будь Ливерпуль автобусом
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